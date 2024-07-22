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Офис президента взялся за теракты, Кулебу в Китай, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 июля

Офис президента взялся за теракты, Кулебу в Китай, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 июля - 22.07.2024 Украина.ру

Офис президента взялся за теракты, Кулебу в Китай, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 июля

ФСБ пресекла курировавшийся Офисом президента Украины канал поставок в Россию взрывчатки и электродетонаторов. Министр иностранных дел Украина Дмитрий Кулеба посетит Китай с визитом. Украинские военные продолжают атаковать территорию России

2024-07-22T13:00

2024-07-22T13:00

2024-07-22T14:24

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Федеральная служба безопасности РФ пресекла канал поставок в Россию из Германии и Италии взрывчатки и электродетонаторов для совершения терактов."ФСБ на территории Санкт-Петербурга выявлен и пресечен канал доставки в Россию взрывчатки и электродетонаторов в целях совершения серии террористических актов. Средства террора переправлялись в нескольких почтовых отправлениях (посылках) поэтапно из Италии и Германии и были скрыты в полостях автомобильных запасных частей", — сообщил Центр общественных связей ФСБ.РИА "Новости" опубликовало видео с изъятием взрывчатки специалистами.В сообщении указывалось, что готовящих теракт злоумышленников установили и задержали. При этом деятельность несостоявшихся террористов курировал замглавы Офиса президента УКраины Роман Машовец. Самого Машовца ещё 18 мая 2024 год Министерство внутренних дел России объявило в розыск."По факту обнаружения средств террора в Санкт-Петербурге следственными органами Федеральной службы безопасности возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 226.1 ("Контрабанда взрывчатых веществ")", — рассказали в ФСБ.При этом там подчеркнули, что аналогичная схема переправки из Европы взрывчатых веществ в Россию уже была вскрыта в апреле 2023 года в Крыму.Для установления организаторов и пособников готовящихся диверсионно-террористических актов органы безопасности запросили соответствующие европейские спецслужбы, но пока они остались без ответа.В июле 2023 года в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что Машовец является координатором агентурной сети ГУР МО Украины, готовившей покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко.Машовец работает в ОП с 2020 года.Кулеба собрался в КитайМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит 23–25 июля визит в Китай по приглашению министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, сообщила пресс-служба МИД Украины.По информации украинского внешнеполитического ведомства, в ходе встреч и переговоров стороны проведут обмен мнениями относительно актуального состояния и перспектив развития двусторонних отношений.Главной темой для обсуждения станет поиск путей прекращения конфликта на территории Украины и возможной роли Китая "в достижении устойчивого и справедливого мира".В визите Кулебы некоторые усмотрели капитуляцию Украины."Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Китай 23–27 июля — МИД КНР. За этими сухими строками — чистая капитуляция Киева. Вчера ещё "Китай помогает агрессору, мы поддерживаем США в плане ужесточения позиции по Китаю". Сегодня: позвали — побежал. Там поддержки не найдет, но получит наставления по "сотрудничеству", а это уже в пику Штатам. Опасная игра для тех, кто на 101% зависит от Штатов", — отметил украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.Ранее, 21 июля, президент США Джо Байден в соцсетях опубликовал заявление о том, что снимает свою кандидатуру с выборов главы государства.Обстрелы и налётыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 46 ударов.На Донецком направлении ВСУ совершили 16 обстрелов, на Горловском — 27 обстрелов, на Ясиноватском — 3 обстрела, выпустив в общей сложности 141 единицу различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 4 гражданских лиц, также ранения получили 10 гражданских лиц, в том числе ребёнок 2011 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений, 2 автомобиля и 5 объектов гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 13 снарядов калибром 155 мм, в т. ч. кассетных, по Никитовскому району Горловки — сброс ВОП с БПЛА."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 22 июля по состоянию на 11:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н. п. Горловка (Никитовский район) — в результате сброса ВОП с БПЛА по ул. Ковпака, 12 пострадала женщина 1951 года рождения", — сообщило Представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 13 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 13 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 5; Черноморское — 3; Железный Порт — 2; Великие Копани — 3. В результате обстрелов и атак БПЛА один человек погиб, шестеро человек получили ранения. Также повреждено домовладение в Каховке", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Алёшки, Подстепное, Кардашинка и Каховка.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо утром 22 июля уточнил информацию об обстреле Железного Порта."Вчера боевики преступного киевского режима выбрали объектом террора курортное село Железный Порт Голопристанского муниципального округа. На этот раз озверевшие украинские террористы обстреляли населённый пункт кассетными боеприпасами. Множественные осколочные ранения получили члены одной семьи: 35-летний отец и 4-летняя дочь. Пострадавшие госпитализированы в Скадовск, где им оказана квалифицированная медицинская помощь. На данный момент их жизни вне опасности", — написал Сальдо в своём телеграм-канале.Как сообщили в администрации Великолепетихского округа, за минувшие сутки ВСУ нанесли 14 ударов по территории округа."Вражеским обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Великая Лепетиха и Князе-Григоровка. Пострадавших среди мирного населения нет", — сообщили в администрации округа.Разрушений в результате обстрелов не зафиксировано. Все оперативные службы работают в штатном режиме.Утром 22 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе посёлки Политотдельский и Октябрьский, сёла Ближнее, Варваровка, Веселая Лопань, Головино, Долбино, Красный Октябрь, Красный Хутор, Нечаевка, Петровка, Соловьевка, Устинка, Черемошное, Щетиновка и Ясные Зори, а также хутор Церковный подверглись атакам с помощью 30 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и 21 БПЛА, системой ПВО сбиты 7 из них. Повреждены 9 частных домовладений, 4 автомобиля, одна надворная постройка, гараж, сельхозпредприятие и один коммерческий объект. Погиб один мирный житель. В селе Устинка рано утром во время работ в поле трактор подвергся атаке дрона. Мужчина от полученных ранений скончался на месте. Ранены 4 мирных жителя. Трое из них госпитализированы в городскую больницу № 2 города Белгорода: женщина, пострадавшая при атаке дрона в селе Устинка, мужчина, получивший ранения в результате атаки дрона на автомобиль на участке автодороги Щетиновка — Бессоновка, и ещё один мужчина в селе Устинка, который также подвергся атаке дрона по автомобилю. Одного пострадавшего в результате атаки беспилотника в районе поселка Октябрьский осмотрели врачи городской больницы № 2 города Белгорода. После оказанной медицинской помощи отпущен домой", — указывалось в сводке.В Борисовском районе по поселку Борисовка выпущен один беспилотник. Обошлось без последствий.Над Валуйским городским округом системой ПВО сбиты два беспилотника. Повреждений объектов нет.В Волоконовском районе по хуторам Екатериновка и Старый выпущено 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и один беспилотник. Без последствий на земле.В Грайворонском городском округе сёла Безымено, Глотово, Новостроевка-Вторая, Мокрая Орловка и Пороз подверглись атакам с помощью 4 БПЛА и 16 боеприпасов в ходе 3 обстрелов. Два беспилотника сбиты системой ПВО. Повреждены 8 частных домовладений, 2 надворные постройки, инфраструктурный объект связи и линия газоснабжения.В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое и Репяховка выпущено 14 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и 3 БПЛА, один из которых сбит системой ПВО. Есть повреждения на линии электропередачи."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлкам Красное, Первомайский и Ленинский, сёлам Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Терезовка и хуторам Марьино, Мухин и Панков выпущено 20 боеприпасов в ходе 5 обстрелов, а также 34 беспилотника, из которых 13 сбиты. Ночью скончалась пожилая женщина из города Шебекино, получившая ранения 10 дней назад. Ранены 2 мирных жителя. Один мужчина пострадал в результате атаки дрона по легковому автомобилю на участке автодороги Шебекино — Волоконовка. Он находится в отделении реанимации областной клинической больницы. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое и делают все возможное, чтобы спасти его жизнь. Ещё один мужчина пострадал при обстреле города Шебекино ночью. Пострадавшему с осколочным ранением ноги бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался. Уничтожены один автомобиль, 4 частных дома и одно нежилое здание. Повреждены 4 частных дома, один МКД, надворная постройка, соцобъект, 3 автомобиля, нежилое здание и линия электроснабжения", — указывалось в сводке.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на Украине — в статье Павла Волкова "Украина за неделю. США и Китай начинают схватку за Россию"

https://ukraina.ru/20240722/1056396872.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, дмитрий кулеба, россия, украина, китай, владимир сальдо, сергей аксенов, вооруженные силы украины, фсб, офис президента