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Причастный к диверсиям на железной дороге агент СБУ отправится в колонию на 25 лет - ФСБ

Причастный к диверсиям на железной дороге агент СБУ отправится в колонию на 25 лет - ФСБ - 31.07.2024 Украина.ру

Причастный к диверсиям на железной дороге агент СБУ отправится в колонию на 25 лет - ФСБ

В Москве осудили агента Службы безопасности Украины (СБУ) Сергея Кармазина, причастного к двум диверсиям на железной дороге. Об этом сообщило Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Москве и области

2024-07-31T14:53

2024-07-31T14:53

2024-07-31T14:53

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Сотрудники СБУ завербовали диверсанта в польском городе Быдгощ (при участии польских спецслужб). Его проверили и подготовили к заброске в РФ в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвии.Осенью 2022 года он под видом беженца был направлен из Латвии в Россию для легализации и получения российского гражданства. Находясь в столичном регионе, Кармазин по команде куратора из СБУ ночью поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги.Против него возбудили и расследовали уголовное дело по статьям о диверсии (два эпизода), о прохождении обучения для осуществления диверсионной деятельности, об организации диверсионного сообщества и участии в нем, о попытке теракта и ряду других."Украинец признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и приговорен к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых шести лет в тюрьме со штрафом в размере 700 рублей", - указали в ФСБ.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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