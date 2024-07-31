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Враг бросает позиции и уходит: военный эксперт о том, как ВС РФ готовятся "расчленить" ВСУ в Купянске

Враг бросает позиции и уходит: военный эксперт о том, как ВС РФ готовятся "расчленить" ВСУ в Купянске - 31.07.2024 Украина.ру

Враг бросает позиции и уходит: военный эксперт о том, как ВС РФ готовятся "расчленить" ВСУ в Купянске

Севернее Купянска ВС РФ подтягивают фланги, выравнивают линию соприкосновения, а также держат под огневым контролем всю городскую застройку. Там мощно бьет артиллерия ВС РФ, которой хорошо помогает авиация. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-07-31T05:15

2024-07-31T05:15

2024-07-31T05:15

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Если ВС РФ будут продвигаться еще быстрее (на Краснолиманском направлении в районе села Макеевка), это создаст угрозу для всей Купянской группировки ВСУ, которая будет расчленена, рассказал эксперт.Тем более что севернее самого Купянска ВС РФ подтягивают фланги, выравнивают линию соприкосновения, а также держат под огневым контролем всю городскую застройку. Там мощно бьет артиллерия ВС РФ, которой хорошо помогает авиация, добавил он.ВСУ это называют "уходом на подготовленные позиции". По сути они просто занимают населенный пункт и превращают его в крепость, отметил полковник запаса.Копать ничего не надо, а домостроения, где можно укрыться, есть. ВСУ выгоняют местных жителей из своих домов, чтобы помимо оборудования обороны, поживиться их имуществом, сказал эксперт.Более того, Украина уже освободила из тюрем около 10 тысяч зэков, чтобы отправлять на самые тяжелые направления: Харьков (Волчанск и Липцы), Купянск — Сватово, а также Часов Яр, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу читайте на сайте Украина.руО том, почему ситуация в Венесуэле остается весьма противоречивой - в статье Александра Сокуренко: "Мадуро уже упал"? В Венесуэле разыгрывается белорусский сценарий

https://ukraina.ru/20240730/1056569424.html

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