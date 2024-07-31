Враг бросает позиции и уходит: военный эксперт о том, как ВС РФ готовятся "расчленить" ВСУ в Купянске - 31.07.2024 Украина.ру
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Враг бросает позиции и уходит: военный эксперт о том, как ВС РФ готовятся "расчленить" ВСУ в Купянске
Враг бросает позиции и уходит: военный эксперт о том, как ВС РФ готовятся "расчленить" ВСУ в Купянске - 31.07.2024 Украина.ру
Враг бросает позиции и уходит: военный эксперт о том, как ВС РФ готовятся "расчленить" ВСУ в Купянске
Севернее Купянска ВС РФ подтягивают фланги, выравнивают линию соприкосновения, а также держат под огневым контролем всю городскую застройку. Там мощно бьет артиллерия ВС РФ, которой хорошо помогает авиация. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-07-31T05:15
2024-07-31T05:15
новости
россия
лнр
киселев
всу
купянское направление
донбасс
наступление
харьков
артиллерия
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Если ВС РФ будут продвигаться еще быстрее (на Краснолиманском направлении в районе села Макеевка), это создаст угрозу для всей Купянской группировки ВСУ, которая будет расчленена, рассказал эксперт.Тем более что севернее самого Купянска ВС РФ подтягивают фланги, выравнивают линию соприкосновения, а также держат под огневым контролем всю городскую застройку. Там мощно бьет артиллерия ВС РФ, которой хорошо помогает авиация, добавил он.ВСУ это называют "уходом на подготовленные позиции". По сути они просто занимают населенный пункт и превращают его в крепость, отметил полковник запаса.Копать ничего не надо, а домостроения, где можно укрыться, есть. ВСУ выгоняют местных жителей из своих домов, чтобы помимо оборудования обороны, поживиться их имуществом, сказал эксперт.Более того, Украина уже освободила из тюрем около 10 тысяч зэков, чтобы отправлять на самые тяжелые направления: Харьков (Волчанск и Липцы), Купянск — Сватово, а также Часов Яр, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу читайте на сайте Украина.руО том, почему ситуация в Венесуэле остается весьма противоречивой - в статье Александра Сокуренко: "Мадуро уже упал"? В Венесуэле разыгрывается белорусский сценарий
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россия
лнр
купянское направление
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новости, россия, лнр, киселев, всу, купянское направление, донбасс, наступление, харьков, артиллерия, бпла
Новости, Россия, ЛНР, Киселев, ВСУ, Купянское направление, Донбасс, наступление, Харьков, артиллерия, БПЛА

Враг бросает позиции и уходит: военный эксперт о том, как ВС РФ готовятся "расчленить" ВСУ в Купянске

05:15 31.07.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Севернее Купянска ВС РФ подтягивают фланги, выравнивают линию соприкосновения, а также держат под огневым контролем всю городскую застройку. Там мощно бьет артиллерия ВС РФ, которой хорошо помогает авиация. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Если ВС РФ будут продвигаться еще быстрее (на Краснолиманском направлении в районе села Макеевка), это создаст угрозу для всей Купянской группировки ВСУ, которая будет расчленена, рассказал эксперт.
Тем более что севернее самого Купянска ВС РФ подтягивают фланги, выравнивают линию соприкосновения, а также держат под огневым контролем всю городскую застройку. Там мощно бьет артиллерия ВС РФ, которой хорошо помогает авиация, добавил он.
"Кстати, Минобороны время от времени отчитывается, что мы занимаем по 10-15 опорных пунктов ВСУ. Это говорит о том, что противник, видя наше превосходство в артиллерии, технике и БПЛА, бросает позиции и уходит. В штыковую, как это было в Артемовске, там уже никто не идет", - уточнил Киселев.
ВСУ это называют "уходом на подготовленные позиции". По сути они просто занимают населенный пункт и превращают его в крепость, отметил полковник запаса.
Копать ничего не надо, а домостроения, где можно укрыться, есть. ВСУ выгоняют местных жителей из своих домов, чтобы помимо оборудования обороны, поживиться их имуществом, сказал эксперт.
Более того, Украина уже освободила из тюрем около 10 тысяч зэков, чтобы отправлять на самые тяжелые направления: Харьков (Волчанск и Липцы), Купянск — Сватово, а также Часов Яр, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу читайте на сайте Украина.ру
О том, почему ситуация в Венесуэле остается весьма противоречивой - в статье Александра Сокуренко: "Мадуро уже упал"? В Венесуэле разыгрывается белорусский сценарий
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Олег Ясинский: Майдан в Венесуэле нужен тем, кто хочет летать в Майами на уик-энды и не знает свой народЛатиноамериканские правительства хотят понравиться США, получить кредиты и хорошие оценки за поведение. Венесуэла их не интересует. Главная цель – свержение непослушного правительства и приведение к власти послушного США режима. Забота цивилизованного мира не демократия, а нефть.
 
НовостиРоссияЛНРКиселевВСУКупянское направлениеДонбасснаступлениеХарьковартиллерияБПЛА
 
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Заголовок открываемого материала
05:15Враг бросает позиции и уходит: военный эксперт о том, как ВС РФ готовятся "расчленить" ВСУ в Купянске
05:00Краснолиманский фронт: полковник запаса объяснил, как ВС РФ штурмуют высоты и освобождают Макеевку
04:45"Полетим по прямой в пропасть". Украинские эксперты о настоящем и будущем
04:30Военный эксперт о том, почему у ВС РФ должны быть тысячи FPV-дронов и "Ланцетов" на каждом направлении
04:15Не сбегут и не сдадутся в плен: эксперт рассказал, почему FPV-дроны воюют лучше, чем солдаты ВСУ
04:00"Это отличный выход": полковник запаса о том, как роботизированные танки могут прорвать оборону ВСУ
03:45Харьковский фронт: эксперт рассказал, как бойцы ВГ "Запад" разгромили бригады штурмовиков ВСУ и Азова*
03:30Военный эксперт: пока ВСУ создают полки дроноводов, ВС РФ нужно бить по складам и операторам БпЛА
03:15Полковник запаса Киселев: России необходимо выделять БПЛА в особый род войск, для этого есть потенциал
03:00Алёхин: После окружения Угледара и захвата дороги на Константиновку возможен серьезный прорыв ВС РФ
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