Алёхин: После окружения Угледара и захвата дороги на Константиновку возможен серьезный прорыв ВС РФ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
На Донецком участке сужается зона контроля ВСУ в Красногоровке. Вслед за успешными атаками в Георгиевке, российские войска продвинулись в Максимильяновку. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Высокая и эффективная активность в воздухе, на языке военных это называется "огневая подготовка атаки", сейчас сказывается на продвижении российских войск практически на всех направлениях фронта, пишет обозреватель.
На Донецком участке зона контроля ВСУ в Красногоровке сужается. Вслед за успешными атаками в Георгиевке, российские войска продвинулись в Максимильяновку, заняв большую часть села, говорится в материале.
"Следующей целью может стать Курахово, однако штурм будет затруднён из-за ограниченного количества подъездных путей и водоемов на севере. В случае успешного окружения Угледара и захвата дороги Угледар – Константиновка, возможен значительный прорыв", - отмечает полковник запаса.
Противник спешит отступать, бросает свои позиции, чтобы не попасть под огонь артиллерии и штурмовой авиации ВКС РФ. Сейчас ВСУ приходится тяжеловато, они стараются выйти из боя, надеясь на переформирование и пополнение за счет резервов, подытожил автор материала.
Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.ру
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