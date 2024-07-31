https://ukraina.ru/20240731/1056563001.html

Алёхин: После окружения Угледара и захвата дороги на Константиновку возможен серьезный прорыв ВС РФ

Алёхин: После окружения Угледара и захвата дороги на Константиновку возможен серьезный прорыв ВС РФ - 31.07.2024 Украина.ру

Алёхин: После окружения Угледара и захвата дороги на Константиновку возможен серьезный прорыв ВС РФ

На Донецком участке сужается зона контроля ВСУ в Красногоровке. Вслед за успешными атаками в Георгиевке, российские войска продвинулись в Максимильяновку. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-07-31T03:00

2024-07-31T03:00

2024-07-31T03:00

новости

россия

угледар

очеретино

геннадий алехин

всу

вс рф

донецкое направление

наступление

прорыв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/13/1056355741_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_0e83e8f2c8fea011dcb491f3164557bf.jpg.webp

Высокая и эффективная активность в воздухе, на языке военных это называется "огневая подготовка атаки", сейчас сказывается на продвижении российских войск практически на всех направлениях фронта, пишет обозреватель.На Донецком участке зона контроля ВСУ в Красногоровке сужается. Вслед за успешными атаками в Георгиевке, российские войска продвинулись в Максимильяновку, заняв большую часть села, говорится в материале.Противник спешит отступать, бросает свои позиции, чтобы не попасть под огонь артиллерии и штурмовой авиации ВКС РФ. Сейчас ВСУ приходится тяжеловато, они стараются выйти из боя, надеясь на переформирование и пополнение за счет резервов, подытожил автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.руО других тактических аспектах СВО - в интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240730/1056554067.html

россия

угледар

очеретино

донецкое направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, угледар, очеретино, геннадий алехин, всу, вс рф, донецкое направление, наступление, прорыв