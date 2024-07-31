Алёхин: После окружения Угледара и захвата дороги на Константиновку возможен серьезный прорыв ВС РФ - 31.07.2024 Украина.ру
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Алёхин: После окружения Угледара и захвата дороги на Константиновку возможен серьезный прорыв ВС РФ
Алёхин: После окружения Угледара и захвата дороги на Константиновку возможен серьезный прорыв ВС РФ - 31.07.2024 Украина.ру
Алёхин: После окружения Угледара и захвата дороги на Константиновку возможен серьезный прорыв ВС РФ
На Донецком участке сужается зона контроля ВСУ в Красногоровке. Вслед за успешными атаками в Георгиевке, российские войска продвинулись в Максимильяновку. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-07-31T03:00
2024-07-31T03:00
новости
россия
угледар
очеретино
геннадий алехин
всу
вс рф
донецкое направление
наступление
прорыв
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Высокая и эффективная активность в воздухе, на языке военных это называется "огневая подготовка атаки", сейчас сказывается на продвижении российских войск практически на всех направлениях фронта, пишет обозреватель.На Донецком участке зона контроля ВСУ в Красногоровке сужается. Вслед за успешными атаками в Георгиевке, российские войска продвинулись в Максимильяновку, заняв большую часть села, говорится в материале.Противник спешит отступать, бросает свои позиции, чтобы не попасть под огонь артиллерии и штурмовой авиации ВКС РФ. Сейчас ВСУ приходится тяжеловато, они стараются выйти из боя, надеясь на переформирование и пополнение за счет резервов, подытожил автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.руО других тактических аспектах СВО - в интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240730/1056554067.html
россия
угледар
очеретино
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452
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новости, россия, угледар, очеретино, геннадий алехин, всу, вс рф, донецкое направление, наступление, прорыв
Новости, Россия, Угледар, Очеретино, Геннадий Алехин, ВСУ, ВС РФ, Донецкое направление, наступление, прорыв

Алёхин: После окружения Угледара и захвата дороги на Константиновку возможен серьезный прорыв ВС РФ

03:00 31.07.2024
 
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На Донецком участке сужается зона контроля ВСУ в Красногоровке. Вслед за успешными атаками в Георгиевке, российские войска продвинулись в Максимильяновку. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Высокая и эффективная активность в воздухе, на языке военных это называется "огневая подготовка атаки", сейчас сказывается на продвижении российских войск практически на всех направлениях фронта, пишет обозреватель.
На Донецком участке зона контроля ВСУ в Красногоровке сужается. Вслед за успешными атаками в Георгиевке, российские войска продвинулись в Максимильяновку, заняв большую часть села, говорится в материале.

"Следующей целью может стать Курахово, однако штурм будет затруднён из-за ограниченного количества подъездных путей и водоемов на севере. В случае успешного окружения Угледара и захвата дороги Угледар – Константиновка, возможен значительный прорыв", - отмечает полковник запаса.

Противник спешит отступать, бросает свои позиции, чтобы не попасть под огонь артиллерии и штурмовой авиации ВКС РФ. Сейчас ВСУ приходится тяжеловато, они стараются выйти из боя, надеясь на переформирование и пополнение за счет резервов, подытожил автор материала.
Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.ру
О других тактических аспектах СВО - в интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам на сайте Украина.ру
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Павел Леонов: Чтобы наказать США за ракеты в ФРГ, России придется оживить опыт СССР и вернуться на КубуГлавный смысл размещения американских ракет средней и малой дальности в Германии — сокращение подлетного времени. Это удар по низкой траектории. Расчет делается на то, что противник не успеет среагировать. То есть системы оповещения должны работать быстрее
 
НовостиРоссияУгледарОчеретиноГеннадий АлехинВСУВС РФДонецкое направлениенаступлениепрорыв
 
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03:00Алёхин: После окружения Угледара и захвата дороги на Константиновку возможен серьезный прорыв ВС РФ
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