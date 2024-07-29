https://ukraina.ru/20240729/1056537606.html

Маск пригрозил компании Google за вмешательство в выборы президента США

Маск пригрозил компании Google за вмешательство в выборы президента США - 29.07.2024 Украина.ру

Маск пригрозил компании Google за вмешательство в выборы президента США

Американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X предположил, что компания Google вмешивается в выборы президента США

2024-07-29T08:58

2024-07-29T08:58

2024-07-29T08:59

новости

сша

россия

илон маск

дональд трамп

google

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/13/1045479466_0:98:910:610_1920x0_80_0_0_030782a8bb4bcbc679486e60476cfbda.jpg.webp

"У Google стоит блокировка на (поисковый запрос - ред.) президента Дональда Трампа" - написал Маск.Он приложил к посту скриншот, где видно, что при написании в поисковой строке запроса "президент Дональд" браузер предлагает такие варианты поиска, как "президент Дональд Дак" и "президент Дональд Рейган".Позже Маск выложил еще одну публикацию, в которой предупредил, что Google навлекут на себя серьезные проблемы, если они действительно занимаются вмешательством в президентские выборы.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Подробнее об отношении РФ к Трампу - в материале Россия не смотрит на Трампа через розовые очки — Песков на сайте Украина.ру.

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, илон маск, дональд трамп, google