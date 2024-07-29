Маск пригрозил компании Google за вмешательство в выборы президента США - 29.07.2024 Украина.ру
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Маск пригрозил компании Google за вмешательство в выборы президента США
Маск пригрозил компании Google за вмешательство в выборы президента США - 29.07.2024 Украина.ру
Маск пригрозил компании Google за вмешательство в выборы президента США
Американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X предположил, что компания Google вмешивается в выборы президента США
2024-07-29T08:58
2024-07-29T08:59
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илон маск
дональд трамп
google
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"У Google стоит блокировка на (поисковый запрос - ред.) президента Дональда Трампа" - написал Маск.Он приложил к посту скриншот, где видно, что при написании в поисковой строке запроса "президент Дональд" браузер предлагает такие варианты поиска, как "президент Дональд Дак" и "президент Дональд Рейган".Позже Маск выложил еще одну публикацию, в которой предупредил, что Google навлекут на себя серьезные проблемы, если они действительно занимаются вмешательством в президентские выборы.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Подробнее об отношении РФ к Трампу - в материале Россия не смотрит на Трампа через розовые очки — Песков на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, россия, илон маск, дональд трамп, google
Новости, США, Россия, Илон Маск, Дональд Трамп, google

Маск пригрозил компании Google за вмешательство в выборы президента США

08:58 29.07.2024 (обновлено: 08:59 29.07.2024)
 
© YouTubeИлон Маск про Искусственный интеллект
Илон Маск про Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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Американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X предположил, что компания Google вмешивается в выборы президента США
"У Google стоит блокировка на (поисковый запрос - ред.) президента Дональда Трампа" - написал Маск.
Он приложил к посту скриншот, где видно, что при написании в поисковой строке запроса "президент Дональд" браузер предлагает такие варианты поиска, как "президент Дональд Дак" и "президент Дональд Рейган".
Позже Маск выложил еще одну публикацию, в которой предупредил, что Google навлекут на себя серьезные проблемы, если они действительно занимаются вмешательством в президентские выборы.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Подробнее об отношении РФ к Трампу - в материале Россия не смотрит на Трампа через розовые очки — Песков на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАРоссияИлон МаскДональд Трампgoogle
 
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