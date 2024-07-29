Маск пригрозил компании Google за вмешательство в выборы президента США
08:58 29.07.2024 (обновлено: 08:59 29.07.2024)
Американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X предположил, что компания Google вмешивается в выборы президента США
"У Google стоит блокировка на (поисковый запрос - ред.) президента Дональда Трампа" - написал Маск.
Он приложил к посту скриншот, где видно, что при написании в поисковой строке запроса "президент Дональд" браузер предлагает такие варианты поиска, как "президент Дональд Дак" и "президент Дональд Рейган".
Позже Маск выложил еще одну публикацию, в которой предупредил, что Google навлекут на себя серьезные проблемы, если они действительно занимаются вмешательством в президентские выборы.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Подробнее об отношении РФ к Трампу - в материале Россия не смотрит на Трампа через розовые очки — Песков на сайте Украина.ру.