https://ukraina.ru/20240729/1056512223.html

Планы воздушной войны: Алексей Анпилогов о том, почему у границ России участились полеты авиации НАТО

Планы воздушной войны: Алексей Анпилогов о том, почему у границ России участились полеты авиации НАТО - 29.07.2024 Украина.ру

Планы воздушной войны: Алексей Анпилогов о том, почему у границ России участились полеты авиации НАТО

Украинская система ПВО на момент 1991 года была второй по насыщенности, после Московского позиционного района. С этим были связаны многие трудности начального периода СВО и тяжелые потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-07-29T04:00

2024-07-29T04:00

2024-07-29T04:00

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За последнее время заметно участились полёты натовских самолетов вблизи воздушных рубежей России. Над акваторией Черного моря российский Су-27 отогнал от госграницы самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя "Тайфун" британских ВВС.Североатлантический альянс рассматривает планы воздушной войны с Россией. И воздушное противостояние подразумевается как один из начальных этапов эскалации, рассказал эксперт.Страны НАТО будут стараться реализовать свое численное преимущество в авиации. Однако спецоперация на Украине показала, что это крайне рискованная политика, уточнил он.С этим были связаны многие трудности раннего периода СВО и тяжелые потери, когда украинская ПВО могла противодействовать российским ВКС, подчеркнул специалист."Но ситуация поменялась противоположным образом. ПВО Украины деградировала, а российская ПВО обеспечила беспрецедентный процент сбития очень сложных целей, включая и крылатые, и баллистические ракеты, и дроны-камикадзе", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам читайте на сайте Украина.руПодробно о том, что происходит на Харьковском направлении СВО - в интервью Геннадия Алехина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе на сайте Украина.ру

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новости, украина, черное море, алексей анпилогов, нато, авиация, самолет, вкс, пво, ракеты, дроны, истребитель, война