Планы воздушной войны: Алексей Анпилогов о том, почему у границ России участились полеты авиации НАТО
Украинская система ПВО на момент 1991 года была второй по насыщенности, после Московского позиционного района. С этим были связаны многие трудности начального периода СВО и тяжелые потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
За последнее время заметно участились полёты натовских самолетов вблизи воздушных рубежей России. Над акваторией Черного моря российский Су-27 отогнал от госграницы самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя "Тайфун" британских ВВС.
Североатлантический альянс рассматривает планы воздушной войны с Россией. И воздушное противостояние подразумевается как один из начальных этапов эскалации, рассказал эксперт.
Страны НАТО будут стараться реализовать свое численное преимущество в авиации. Однако спецоперация на Украине показала, что это крайне рискованная политика, уточнил он.
"Украинская система ПВО на момент 1991 года была второй по насыщенности, после Московского позиционного района. Территория Украины была прикрыта мощной разветвленной системой ПВО", - отметил Анпилогов.
С этим были связаны многие трудности раннего периода СВО и тяжелые потери, когда украинская ПВО могла противодействовать российским ВКС, подчеркнул специалист.
"Но ситуация поменялась противоположным образом. ПВО Украины деградировала, а российская ПВО обеспечила беспрецедентный процент сбития очень сложных целей, включая и крылатые, и баллистические ракеты, и дроны-камикадзе", - заключил собеседник издания.
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