Планы воздушной войны: Алексей Анпилогов о том, почему у границ России участились полеты авиации НАТО - 29.07.2024 Украина.ру
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Планы воздушной войны: Алексей Анпилогов о том, почему у границ России участились полеты авиации НАТО
Планы воздушной войны: Алексей Анпилогов о том, почему у границ России участились полеты авиации НАТО - 29.07.2024 Украина.ру
Планы воздушной войны: Алексей Анпилогов о том, почему у границ России участились полеты авиации НАТО
Украинская система ПВО на момент 1991 года была второй по насыщенности, после Московского позиционного района. С этим были связаны многие трудности начального периода СВО и тяжелые потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-07-29T04:00
2024-07-29T04:00
новости
украина
черное море
алексей анпилогов
нато
авиация
самолет
вкс
пво
ракеты
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За последнее время заметно участились полёты натовских самолетов вблизи воздушных рубежей России. Над акваторией Черного моря российский Су-27 отогнал от госграницы самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя "Тайфун" британских ВВС.Североатлантический альянс рассматривает планы воздушной войны с Россией. И воздушное противостояние подразумевается как один из начальных этапов эскалации, рассказал эксперт.Страны НАТО будут стараться реализовать свое численное преимущество в авиации. Однако спецоперация на Украине показала, что это крайне рискованная политика, уточнил он.С этим были связаны многие трудности раннего периода СВО и тяжелые потери, когда украинская ПВО могла противодействовать российским ВКС, подчеркнул специалист."Но ситуация поменялась противоположным образом. ПВО Украины деградировала, а российская ПВО обеспечила беспрецедентный процент сбития очень сложных целей, включая и крылатые, и баллистические ракеты, и дроны-камикадзе", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам читайте на сайте Украина.руПодробно о том, что происходит на Харьковском направлении СВО - в интервью Геннадия Алехина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, черное море, алексей анпилогов, нато, авиация, самолет, вкс, пво, ракеты, дроны, истребитель, война
Новости, Украина, Черное море, Алексей Анпилогов, НАТО, авиация, самолет, ВКС, ПВО, ракеты, дроны, истребитель, война

Планы воздушной войны: Алексей Анпилогов о том, почему у границ России участились полеты авиации НАТО

04:00 29.07.2024
 
© Фото : U.S. Air Force photo by Bobbi ZapkaRQ-4A Global Hawk беспилотник США
RQ-4A Global Hawk беспилотник США - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka
Читать в
Украинская система ПВО на момент 1991 года была второй по насыщенности, после Московского позиционного района. С этим были связаны многие трудности начального периода СВО и тяжелые потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
За последнее время заметно участились полёты натовских самолетов вблизи воздушных рубежей России. Над акваторией Черного моря российский Су-27 отогнал от госграницы самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя "Тайфун" британских ВВС.
Североатлантический альянс рассматривает планы воздушной войны с Россией. И воздушное противостояние подразумевается как один из начальных этапов эскалации, рассказал эксперт.
Страны НАТО будут стараться реализовать свое численное преимущество в авиации. Однако спецоперация на Украине показала, что это крайне рискованная политика, уточнил он.
"Украинская система ПВО на момент 1991 года была второй по насыщенности, после Московского позиционного района. Территория Украины была прикрыта мощной разветвленной системой ПВО", - отметил Анпилогов.
С этим были связаны многие трудности раннего периода СВО и тяжелые потери, когда украинская ПВО могла противодействовать российским ВКС, подчеркнул специалист.
"Но ситуация поменялась противоположным образом. ПВО Украины деградировала, а российская ПВО обеспечила беспрецедентный процент сбития очень сложных целей, включая и крылатые, и баллистические ракеты, и дроны-камикадзе", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам читайте на сайте Украина.ру
Подробно о том, что происходит на Харьковском направлении СВО - в интервью Геннадия Алехина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе на сайте Украина.ру
Юрий Борисенок интервью - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
26 июля, 19:30
Юрий Борисенок: Польша давит на Киев из-за Волынской резни, чтобы избавиться от украинских беженцев Доцент МГУ, российский ученый считает, что Волынская резня — это один из узлов противоречия между Киевом и Варшавой, которые преодолеть невозможно. Поляки и украинцы склонные мечтать о несбыточном.
 
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