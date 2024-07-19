Западные истребители не дошли до Украины, пожаловался Зеленский - 19.07.2024 Украина.ру
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Западные истребители не дошли до Украины, пожаловался Зеленский
Западные истребители не дошли до Украины, пожаловался Зеленский - 19.07.2024 Украина.ру
Западные истребители не дошли до Украины, пожаловался Зеленский
Истребители F-16, которые страны Запада обещали доставить на Украину, так и не пришли спустя 18 месяцев. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью BBC
2024-07-19T11:37
2024-07-19T11:37
новости
украина
запад
россия
энтони блинкен
давид арахамия
владимир зеленский
сбу
f-16
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"Прошло 18 месяцев. Истребители до нас так и не дошли", —пожаловался Зеленский.Он подчеркнул, что истребители необходимы, чтобы помочь украинцам противостоять господству России в воздухе и "разблокировать небо".Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заверял, что Киев получит истребители F-16 этим летом. Они должны были быть доставлены из Дании и Нидерландов.Однако на днях глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия признал, что количество обещанных истребителей вдвое превышает число прошедших обучение пилотов и инженеров, а также заявил об ограниченном количестве мест размещения самолетов.Подробнее о бесполезности F-16 - в материале Экс-сотрудник СБУ: самолеты F-16 не станут чудо-оружием, которое резко поменяет ситуацию на поле боя на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, россия, энтони блинкен, давид арахамия, владимир зеленский, сбу, f-16
Новости, Украина, Запад, Россия, Энтони Блинкен, Давид Арахамия, Владимир Зеленский, СБУ, F-16

Западные истребители не дошли до Украины, пожаловался Зеленский

11:37 19.07.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Истребители F-16, которые страны Запада обещали доставить на Украину, так и не пришли спустя 18 месяцев. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью BBC
"Прошло 18 месяцев. Истребители до нас так и не дошли", —пожаловался Зеленский.
Он подчеркнул, что истребители необходимы, чтобы помочь украинцам противостоять господству России в воздухе и "разблокировать небо".
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заверял, что Киев получит истребители F-16 этим летом. Они должны были быть доставлены из Дании и Нидерландов.
Однако на днях глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия признал, что количество обещанных истребителей вдвое превышает число прошедших обучение пилотов и инженеров, а также заявил об ограниченном количестве мест размещения самолетов.
Подробнее о бесполезности F-16 - в материале Экс-сотрудник СБУ: самолеты F-16 не станут чудо-оружием, которое резко поменяет ситуацию на поле боя на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаЗападРоссияЭнтони БлинкенДавид АрахамияВладимир ЗеленскийСБУF-16
 
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