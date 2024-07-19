Экс-сотрудник СБУ: самолеты F-16 не станут чудо-оружием, которое резко поменяет ситуацию на поле боя - 19.07.2024 Украина.ру
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Экс-сотрудник СБУ: самолеты F-16 не станут чудо-оружием, которое резко поменяет ситуацию на поле боя
Экс-сотрудник СБУ: самолеты F-16 не станут чудо-оружием, которое резко поменяет ситуацию на поле боя - 19.07.2024 Украина.ру
Экс-сотрудник СБУ: самолеты F-16 не станут чудо-оружием, которое резко поменяет ситуацию на поле боя
Истребители F-16 – это самолеты того же класса, как российские МиГ-29 и Су-27. Они создавались в одно и то же время, чтобы соперничать друг с другом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
2024-07-19T05:00
2024-07-19T05:00
новости
украина
россия
василий прозоров
сбу
f-16
миг-29
вкс
авиация
истребитель
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На Украине сложилась какая-то нездоровая тяга боготворить западные образцы вооружения, с которыми российские военные уже успешно справлялись, рассказал бывший сотрудник СБУ.Давайте говорить честно: F-16 – это самолеты того же класса, как российские МиГ-29 и Су-27. Они создавались в одно и то же время, чтобы соперничать друг с другом, уточнил он. Всем известно, что исход войн решает простой "пехотный Ваня". У Украины с этим большие проблемы. Она понесла больше потери в профессиональном и мотивированном личном составе, а у России с этим делом гораздо лучше, подчеркнул специалист.Ну дадут Киеву эти F-16. И дальше что? Среди российских расчетов ПВО и летчиков сразу же начнется азартная игра, кто же первым "завалит" американский истребитель, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Василия Прозорова: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу читайте на сайте УКраина.руПодробнее, почему за последнее время потери ВВС ВСУ достигли катастрофических размеров - в статье Геннадия Алехина: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, василий прозоров, сбу, f-16, миг-29, вкс, авиация, истребитель, су-27, сво, пво
Новости, Украина, Россия, Василий Прозоров, СБУ, F-16, МиГ-29, ВКС, авиация, истребитель, су-27, СВО, ПВО

Экс-сотрудник СБУ: самолеты F-16 не станут чудо-оружием, которое резко поменяет ситуацию на поле боя

05:00 19.07.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "МАКС-2011"
Международный авиационно-космический салон МАКС-2011 - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Истребители F-16 – это самолеты того же класса, как российские МиГ-29 и Су-27. Они создавались в одно и то же время, чтобы соперничать друг с другом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
На Украине сложилась какая-то нездоровая тяга боготворить западные образцы вооружения, с которыми российские военные уже успешно справлялись, рассказал бывший сотрудник СБУ.
Давайте говорить честно: F-16 – это самолеты того же класса, как российские МиГ-29 и Су-27. Они создавались в одно и то же время, чтобы соперничать друг с другом, уточнил он.
"Да, они прошли модернизацию. Да, с них можно будет запускать ракеты. Но это не будет чудо-оружие, которое возьмет и поменяет ситуацию на поле боя", - отметил Прозоров.
Всем известно, что исход войн решает простой "пехотный Ваня". У Украины с этим большие проблемы. Она понесла больше потери в профессиональном и мотивированном личном составе, а у России с этим делом гораздо лучше, подчеркнул специалист.
Ну дадут Киеву эти F-16. И дальше что? Среди российских расчетов ПВО и летчиков сразу же начнется азартная игра, кто же первым "завалит" американский истребитель, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Василия Прозорова: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу читайте на сайте УКраина.ру
Подробнее, почему за последнее время потери ВВС ВСУ достигли катастрофических размеров - в статье Геннадия Алехина: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16
Позывной Ямаха интервью
Вчера, 06:45
Командир БАРСА-11 Ямаха: С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольшеКомандир БАРСа-11 "Кубань" с позывным "Ямаха" рассказал изданию Украина.ру о том, что на Запорожском фронте ВСУ сосредотачивают бронетехнику, поэтому, по его мнению, уже в августе тут может начаться повторное наступление ВСУ
 
НовостиУкраинаРоссияВасилий ПрозоровСБУF-16МиГ-29ВКСавиацияистребительсу-27СВОПВО
 
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Заголовок открываемого материала
05:00Экс-сотрудник СБУ: самолеты F-16 не станут чудо-оружием, которое резко поменяет ситуацию на поле боя
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