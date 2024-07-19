Экс-сотрудник СБУ: самолеты F-16 не станут чудо-оружием, которое резко поменяет ситуацию на поле боя
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "МАКС-2011"
Истребители F-16 – это самолеты того же класса, как российские МиГ-29 и Су-27. Они создавались в одно и то же время, чтобы соперничать друг с другом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
На Украине сложилась какая-то нездоровая тяга боготворить западные образцы вооружения, с которыми российские военные уже успешно справлялись, рассказал бывший сотрудник СБУ.
Давайте говорить честно: F-16 – это самолеты того же класса, как российские МиГ-29 и Су-27. Они создавались в одно и то же время, чтобы соперничать друг с другом, уточнил он.
"Да, они прошли модернизацию. Да, с них можно будет запускать ракеты. Но это не будет чудо-оружие, которое возьмет и поменяет ситуацию на поле боя", - отметил Прозоров.
Всем известно, что исход войн решает простой "пехотный Ваня". У Украины с этим большие проблемы. Она понесла больше потери в профессиональном и мотивированном личном составе, а у России с этим делом гораздо лучше, подчеркнул специалист.
Ну дадут Киеву эти F-16. И дальше что? Среди российских расчетов ПВО и летчиков сразу же начнется азартная игра, кто же первым "завалит" американский истребитель, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Василия Прозорова: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу читайте на сайте УКраина.ру
Подробнее, почему за последнее время потери ВВС ВСУ достигли катастрофических размеров - в статье Геннадия Алехина: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16
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