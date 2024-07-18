Венгрия может стать площадкой для российско-украинских переговоров - 18.07.2024 Украина.ру
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Венгрия может стать площадкой для российско-украинских переговоров
Венгрия может стать площадкой для российско-украинских переговоров - 18.07.2024 Украина.ру
Венгрия может стать площадкой для российско-украинских переговоров
Венгрия готова предоставить любое место на своей территории для переговоров представителей России и Украины. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости
2024-07-18T07:31
2024-07-18T07:31
новости
венгрия
россия
украина
петер сийярто
переговоры
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"Через два дня после начала войны я связался с министром (иностранных дел РФ Сергеем - ред.) Лавровым и с господином (Андреем) Ермаком, главой администрации президента Украины, и я сказал им обоим одно и то же - что Венгрия всегда готова содействовать переговорам, мы всегда готовы предложить любое место в Венгрии, где обеим сторонам будут предоставлены равные условия, равная безопасность и равные шансы", - сказал министр.Он заверил, что и сейчас, "если мы нужны, мы в (вашем - ред.) распоряжении".О том как Запад зондирует почву на предмет возможностей переговоров - в материале Запад ищет возможности для переговоров с Россией - Захарова на сайте Украина.ру.
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новости, венгрия, россия, украина, петер сийярто, переговоры
Новости, Венгрия, Россия, Украина, Петер Сийярто, переговоры

Венгрия может стать площадкой для российско-украинских переговоров

07:31 18.07.2024
 
© CC0, Pixabayфлаг Венгрия
флаг Венгрия
© CC0, Pixabay
Читать в
Венгрия готова предоставить любое место на своей территории для переговоров представителей России и Украины. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости
"Через два дня после начала войны я связался с министром (иностранных дел РФ Сергеем - ред.) Лавровым и с господином (Андреем) Ермаком, главой администрации президента Украины, и я сказал им обоим одно и то же - что Венгрия всегда готова содействовать переговорам, мы всегда готовы предложить любое место в Венгрии, где обеим сторонам будут предоставлены равные условия, равная безопасность и равные шансы", - сказал министр.
Он заверил, что и сейчас, "если мы нужны, мы в (вашем - ред.) распоряжении".
О том как Запад зондирует почву на предмет возможностей переговоров - в материале Запад ищет возможности для переговоров с Россией - Захарова на сайте Украина.ру.
 
НовостиВенгрияРоссияУкраинаПетер Сийяртопереговоры
 
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