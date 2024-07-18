https://ukraina.ru/20240718/1056323492.html

Венгрия может стать площадкой для российско-украинских переговоров

Венгрия может стать площадкой для российско-украинских переговоров - 18.07.2024 Украина.ру

Венгрия может стать площадкой для российско-украинских переговоров

Венгрия готова предоставить любое место на своей территории для переговоров представителей России и Украины. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости

2024-07-18T07:31

2024-07-18T07:31

2024-07-18T07:31

новости

венгрия

россия

украина

петер сийярто

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102133/75/1021337541_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_fe1425fee9f57b3a5b73f68856593d94.jpg

"Через два дня после начала войны я связался с министром (иностранных дел РФ Сергеем - ред.) Лавровым и с господином (Андреем) Ермаком, главой администрации президента Украины, и я сказал им обоим одно и то же - что Венгрия всегда готова содействовать переговорам, мы всегда готовы предложить любое место в Венгрии, где обеим сторонам будут предоставлены равные условия, равная безопасность и равные шансы", - сказал министр.Он заверил, что и сейчас, "если мы нужны, мы в (вашем - ред.) распоряжении".О том как Запад зондирует почву на предмет возможностей переговоров - в материале Запад ищет возможности для переговоров с Россией - Захарова на сайте Украина.ру.

венгрия

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, венгрия, россия, украина, петер сийярто, переговоры