https://ukraina.ru/20240718/1056321922.html

То тут убегают, то там убегают: эксперт объяснил, какую "карусель" вертит Украина с новыми бригадами ВСУ

То тут убегают, то там убегают: эксперт объяснил, какую "карусель" вертит Украина с новыми бригадами ВСУ - 18.07.2024 Украина.ру

То тут убегают, то там убегают: эксперт объяснил, какую "карусель" вертит Украина с новыми бригадами ВСУ

Основой ВСУ по-прежнему остаются батальоны теробороны и стрелковые батальоны. Их формируют и придают разным бригадам. Новые боеспособные резервы противник готовит в тылу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-07-18T06:15

2024-07-18T06:15

2024-07-18T06:15

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илья мощанский

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всу

танки

артиллерия

тероборона

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Сейчас наступление ВС РФ замедлилось, потому что на Украину поступает техника. На прошлой неделе противник сформировал четыре новых зенитно-ракетных полка, рассказал эксперт.Но основой ВСУ по-прежнему остаются батальоны теробороны и стрелковые батальоны. Их формируют и придают разным бригадам, а потом они там творят чудеса: то тут убегают, то там убегают, отметил полковник запаса.А новые боеспособные резервы противник готовит в тылу. Но у этих бригад нет наступательного вооружения. При этом у украинской армии есть фишка, которая вводит российских военных в заблуждение, подчеркнул Мощанский.То есть танкисты и артиллеристы у них все время находятся на фронте. Поскольку потери у артиллеристов не такие великие, Украина может позволить себе такую "карусель", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как как российские бойцы уничтожают противника на Запорожье и под Угледаром - в интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, илья мощанский, резервы, бригада, всу, танки, артиллерия, тероборона, сво