То тут убегают, то там убегают: эксперт объяснил, какую "карусель" вертит Украина с новыми бригадами ВСУ - 18.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240718/1056321922.html
То тут убегают, то там убегают: эксперт объяснил, какую "карусель" вертит Украина с новыми бригадами ВСУ
То тут убегают, то там убегают: эксперт объяснил, какую "карусель" вертит Украина с новыми бригадами ВСУ - 18.07.2024 Украина.ру
То тут убегают, то там убегают: эксперт объяснил, какую "карусель" вертит Украина с новыми бригадами ВСУ
Основой ВСУ по-прежнему остаются батальоны теробороны и стрелковые батальоны. Их формируют и придают разным бригадам. Новые боеспособные резервы противник готовит в тылу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-07-18T06:15
2024-07-18T06:15
новости
украина
россия
илья мощанский
резервы
бригада
всу
танки
артиллерия
тероборона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/18/1055276546_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_89c818293432973ef32895191919af76.jpg
Сейчас наступление ВС РФ замедлилось, потому что на Украину поступает техника. На прошлой неделе противник сформировал четыре новых зенитно-ракетных полка, рассказал эксперт.Но основой ВСУ по-прежнему остаются батальоны теробороны и стрелковые батальоны. Их формируют и придают разным бригадам, а потом они там творят чудеса: то тут убегают, то там убегают, отметил полковник запаса.А новые боеспособные резервы противник готовит в тылу. Но у этих бригад нет наступательного вооружения. При этом у украинской армии есть фишка, которая вводит российских военных в заблуждение, подчеркнул Мощанский.То есть танкисты и артиллеристы у них все время находятся на фронте. Поскольку потери у артиллеристов не такие великие, Украина может позволить себе такую "карусель", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как как российские бойцы уничтожают противника на Запорожье и под Угледаром - в интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240717/1056298406.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/18/1055276546_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_db8fab0277d6cffa258b2db34b269b37.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, илья мощанский, резервы, бригада, всу, танки, артиллерия, тероборона, сво
Новости, Украина, Россия, Илья Мощанский, резервы, бригада, ВСУ, танки, артиллерия, тероборона, СВО

То тут убегают, то там убегают: эксперт объяснил, какую "карусель" вертит Украина с новыми бригадами ВСУ

06:15 18.07.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ
Военнопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Основой ВСУ по-прежнему остаются батальоны теробороны и стрелковые батальоны. Их формируют и придают разным бригадам. Новые боеспособные резервы противник готовит в тылу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Сейчас наступление ВС РФ замедлилось, потому что на Украину поступает техника. На прошлой неделе противник сформировал четыре новых зенитно-ракетных полка, рассказал эксперт.
Но основой ВСУ по-прежнему остаются батальоны теробороны и стрелковые батальоны. Их формируют и придают разным бригадам, а потом они там творят чудеса: то тут убегают, то там убегают, отметил полковник запаса.
А новые боеспособные резервы противник готовит в тылу. Но у этих бригад нет наступательного вооружения. При этом у украинской армии есть фишка, которая вводит российских военных в заблуждение, подчеркнул Мощанский.

Луцке сейчас формируются две бригады [ВСУ]. Когда они выводят какую-то бригаду с передовой на переформирование, ее танковый батальон и артиллерийский дивизион сразу включают во вновь сформированную бригаду, которые опять убывают на фронт", - отметил специалист.

То есть танкисты и артиллеристы у них все время находятся на фронте. Поскольку потери у артиллеристов не такие великие, Украина может позволить себе такую "карусель", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, как как российские бойцы уничтожают противника на Запорожье и под Угледаром - в интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Вчера, 06:37
Кто хотел убить Дональда Трампа? И дичайший непрофессионализм спецслужб США — последние данныеДональд Трамп стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии, невероятным образом уцелев при покушении
 
НовостиУкраинаРоссияИлья МощанскийрезервыбригадаВСУтанкиартиллериятероборонаСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:51Сийярто высказался об истекшем сроке полномочий Зеленского при возможных переговорах
08:30Лавров назвал условие для завершения украинского конфликта
08:05Главное за ночь 18 июля
08:00Как Иван III ликвидировал новгородский "майдан" и приступил к созданию Российской империи
07:53"Плохое знамение для Зеленского": Рогов о назначении представителя НАТО
07:31Венгрия может стать площадкой для российско-украинских переговоров
07:15Передавал сведения о войсковых частях. ФСБ задержала жителя Великого Новгорода за госизмену
06:59Музыкальная трагедия с историческим подтекстом. За что волынский скрипач проведет 12 лет в тюрьме
06:45Командир БАРСА-11 Ямаха: С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО - вдвое дольше
06:30Дмитрий Бабич: Трампу и Вэнсу не хватит мужества и ума, чтобы рискнуть и прекратить поддержку ВСУ
06:27Трампа поддерживают, Байдену ищут замену. Но в президентской кампании в США сохраняется интрига
06:15То тут убегают, то там убегают: эксперт объяснил, какую "карусель" вертит Украина с новыми бригадами ВСУ
06:00Александр Васильев: В Одессе действуют подпольщики, которые взаимодействуют с российскими спецслужбами
05:55Мощанский рассказал, как ВС РФ "унизили" ВСУ, без огромных резервов взяв Старомайорское и Урожайное
05:53Кто вы, мистер Вэнс? Назначен новый "зрадник" Украины
05:45Надеются, что мы "истечем кровью": военный эксперт о том, зачем Украина копит яд и собирает заключенных
05:32Это — позорное дело. Ассанж, послесловие
05:30Поток добровольцев не ослабевает: эксперт о создании второго эшелона и стратегического резерва армии РФ
05:15Все начинается с психологической победы: инструктор рассказал, как помогает пациентам пережить травму
05:13Василий Прозоров: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу
Лента новостейМолния