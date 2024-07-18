То тут убегают, то там убегают: эксперт объяснил, какую "карусель" вертит Украина с новыми бригадами ВСУ
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ
Основой ВСУ по-прежнему остаются батальоны теробороны и стрелковые батальоны. Их формируют и придают разным бригадам. Новые боеспособные резервы противник готовит в тылу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Сейчас наступление ВС РФ замедлилось, потому что на Украину поступает техника. На прошлой неделе противник сформировал четыре новых зенитно-ракетных полка, рассказал эксперт.
Но основой ВСУ по-прежнему остаются батальоны теробороны и стрелковые батальоны. Их формируют и придают разным бригадам, а потом они там творят чудеса: то тут убегают, то там убегают, отметил полковник запаса.
А новые боеспособные резервы противник готовит в тылу. Но у этих бригад нет наступательного вооружения. При этом у украинской армии есть фишка, которая вводит российских военных в заблуждение, подчеркнул Мощанский.
"В Луцке сейчас формируются две бригады [ВСУ]. Когда они выводят какую-то бригаду с передовой на переформирование, ее танковый батальон и артиллерийский дивизион сразу включают во вновь сформированную бригаду, которые опять убывают на фронт", - отметил специалист.
То есть танкисты и артиллеристы у них все время находятся на фронте. Поскольку потери у артиллеристов не такие великие, Украина может позволить себе такую "карусель", заключил собеседник издания.
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