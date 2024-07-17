https://ukraina.ru/20240717/1056301744.html

Греция передаст Украине 32 устаревших истребителя, продав их США - Al Jazeera

Греция передаст Украине 32 устаревших истребителя, продав их США - Al Jazeera - 17.07.2024 Украина.ру

Греция передаст Украине 32 устаревших истребителя, продав их США - Al Jazeera

ВВС Греции готовы продать Соединенным Штатам Америки 32 своих устаревших истребителя F-16 Block-30 для последующей отправки самолетов Украине. Об этом сообщает Al Jazeera, ссылаясь на свои источники

2024-07-17T09:49

2024-07-17T09:49

2024-07-17T10:08

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Перед отправкой на фронт самолеты модернизируют в США. Всего Греция намерена улучшить 82 истребителя F-16 до Block-70 и приобрести во Франции 24 самолета четвертого поколения Dassault Rafale, указывает СМИ. Вместе с тем, представители ВВС Греции полагают, что "продажа 32 F-16... создаст большой пробел в военно-воздушных силах страны... Должен быть кворум из примерно 200 самолетов, чего невозможно добиться с более современными и дорогими истребителями". Другие источники указали журналистам, что продать США истребители вместо того, чтобы попросту списать их – лучшая идея. СМИ также напомнило предупреждение официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая назвала решение Греции отправить оружие Украине “глубоко ошибочным” и “преступным”, предупредив, что оно будет направлено против мирных жителей, включая греков, имея в виду 150 тысяч этнических украинцев-греков, которые живут в Мариуполе и Одессе. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что истребители F-16 в пути на Украину "прямо сейчас" и присоединятся к обороне украинского неба летом. Ранее сообщалось, что за уничтожение истребителей F-15 или F-16 ВСУ российские бойцы получат вознаграждение в виде 15 миллионов рублей.Подробнее о том, как и зачем Киев готовится к воздушной операции с F-16 читайте в интервью командира подразделения "Царские волки" сенатора Дмитрия Рогозина на сайте Украина.ру.

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