Бойцы ВС России получили по полмиллиона рублей за каждый уничтоженный натовский танк - 16.07.2024 Украина.ру
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Бойцы ВС России получили по полмиллиона рублей за каждый уничтоженный натовский танк
Бойцы ВС России получили по полмиллиона рублей за каждый уничтоженный натовский танк - 16.07.2024 Украина.ру
Бойцы ВС России получили по полмиллиона рублей за каждый уничтоженный натовский танк
В седьмой раз военнослужащие российской армии получают дополнительное денежное вознаграждение за уничтожение натовских танков в зоне проведения спецоперации. В этот раз премию в полмиллиона рублей каждый получили бойцы группировки войск "Центр", выполняющие задачи на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ
2024-07-16T11:29
2024-07-16T11:37
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По его словам, значительно больше российские бойцы получат за ликвидацию истребителей противника – вознаграждение за первый уничтоженный боевой самолет F-15 или F-16 составит 15 миллионов рублей, указал он. "Такого не ожидали. Государство нам уже выдало премии за работу и дополнительно вот еще компания "ФОРЭС" подмотивировала так скажем", – признался командир роты с позывным "Гепард", который с помощью противотанкового комплекса уничтожил три западных "Абрамса" ВСУ.Ранее калининградский летчик дерзко перехватил датский истребитель F-16, защитив госграницу и став победителем конкурса красивых перехватов. Смотрите также где Россия нашла дырку в обороне ВСУ, куда бросят танковую армию и что не так с ФАБ-300 в интервью военного эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова в эфире Украина.ру
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новости, россия, вооруженные силы украины, сво, всу, вс рф
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО, ВСУ, ВС РФ

Бойцы ВС России получили по полмиллиона рублей за каждый уничтоженный натовский танк

11:29 16.07.2024 (обновлено: 11:37 16.07.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В седьмой раз военнослужащие российской армии получают дополнительное денежное вознаграждение за уничтожение натовских танков в зоне проведения спецоперации. В этот раз премию в полмиллиона рублей каждый получили бойцы группировки войск "Центр", выполняющие задачи на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ
"Сегодня у нас была уже седьмая выплата. Получилось порядка семнадцати "Абрамсов" и "Леопардов", за каждую единицу по 500 тысяч рублей, – уточнил заместитель исполнительного директора компании "ФОРЭС" Илья Потанин.
По его словам, значительно больше российские бойцы получат за ликвидацию истребителей противника – вознаграждение за первый уничтоженный боевой самолет F-15 или F-16 составит 15 миллионов рублей, указал он.

"Такого не ожидали. Государство нам уже выдало премии за работу и дополнительно вот еще компания "ФОРЭС" подмотивировала так скажем", – признался командир роты с позывным "Гепард", который с помощью противотанкового комплекса уничтожил три западных "Абрамса" ВСУ.

Ранее калининградский летчик дерзко перехватил датский истребитель F-16, защитив госграницу и став победителем конкурса красивых перехватов.
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