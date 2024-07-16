Бойцы ВС России получили по полмиллиона рублей за каждый уничтоженный натовский танк
11:29 16.07.2024 (обновлено: 11:37 16.07.2024)
В седьмой раз военнослужащие российской армии получают дополнительное денежное вознаграждение за уничтожение натовских танков в зоне проведения спецоперации. В этот раз премию в полмиллиона рублей каждый получили бойцы группировки войск "Центр", выполняющие задачи на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ
"Сегодня у нас была уже седьмая выплата. Получилось порядка семнадцати "Абрамсов" и "Леопардов", за каждую единицу по 500 тысяч рублей, – уточнил заместитель исполнительного директора компании "ФОРЭС" Илья Потанин.
По его словам, значительно больше российские бойцы получат за ликвидацию истребителей противника – вознаграждение за первый уничтоженный боевой самолет F-15 или F-16 составит 15 миллионов рублей, указал он.
"Такого не ожидали. Государство нам уже выдало премии за работу и дополнительно вот еще компания "ФОРЭС" подмотивировала так скажем", – признался командир роты с позывным "Гепард", который с помощью противотанкового комплекса уничтожил три западных "Абрамса" ВСУ.
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