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Бойцы ВС России получили по полмиллиона рублей за каждый уничтоженный натовский танк

Бойцы ВС России получили по полмиллиона рублей за каждый уничтоженный натовский танк - 16.07.2024 Украина.ру

Бойцы ВС России получили по полмиллиона рублей за каждый уничтоженный натовский танк

В седьмой раз военнослужащие российской армии получают дополнительное денежное вознаграждение за уничтожение натовских танков в зоне проведения спецоперации. В этот раз премию в полмиллиона рублей каждый получили бойцы группировки войск "Центр", выполняющие задачи на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ

2024-07-16T11:29

2024-07-16T11:29

2024-07-16T11:37

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По его словам, значительно больше российские бойцы получат за ликвидацию истребителей противника – вознаграждение за первый уничтоженный боевой самолет F-15 или F-16 составит 15 миллионов рублей, указал он. "Такого не ожидали. Государство нам уже выдало премии за работу и дополнительно вот еще компания "ФОРЭС" подмотивировала так скажем", – признался командир роты с позывным "Гепард", который с помощью противотанкового комплекса уничтожил три западных "Абрамса" ВСУ.Ранее калининградский летчик дерзко перехватил датский истребитель F-16, защитив госграницу и став победителем конкурса красивых перехватов. Смотрите также где Россия нашла дырку в обороне ВСУ, куда бросят танковую армию и что не так с ФАБ-300 в интервью военного эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова в эфире Украина.ру

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новости, россия, вооруженные силы украины, сво, всу, вс рф