Это их последний шанс. Почему хитрый ход с F-16 не спасёт от ударов по аэродромам НАТО – Кочетков - 16.07.2024 Украина.ру
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Это их последний шанс. Почему хитрый ход с F-16 не спасёт от ударов по аэродромам НАТО – Кочетков
Это их последний шанс. Почему хитрый ход с F-16 не спасёт от ударов по аэродромам НАТО – Кочетков - 16.07.2024 Украина.ру
Это их последний шанс. Почему хитрый ход с F-16 не спасёт от ударов по аэродромам НАТО – Кочетков
Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру спрогнозировал ситуацию на фронте после передачи Украине... Украина.ру, 16.07.2024
2024-07-16T11:39
2024-07-16T11:39
видео
алексей кочетков
россия
запад
украина
дональд трамп
нато
f-16
сво
китай
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Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру спрогнозировал ситуацию на фронте после передачи Украине истребителей F-16, а также рассказал о том, каких успехов в продвижении могут добиться ВС РФ до вступления в должность нового президента США: 00:24 - о соглашении по безопасности между Киевом и Варшавой; 03:12 - о хитром применении Киевом истребителей F-16; 04:18 - понимает ли Запад всю ответственность передачи F-16; 06:12 - о целях Запада в воздушной войне с Россией; 08:33 - что необходимо успеть на фронте до конца года? 10:10 - Что может сделать Трамп для перевооружения Украины? 11:45 - О роли КНДР в контексте украинского кризиса; 15:09 - о поставках южнокорейского оружия в Польшу; 17:57 - об обстановке на фронте и о решении по вражеским дронам; 21:54 - о возврате исторических названий населённым пунктам в России; 26:10 - об аналогии фильма "Дежавю" в ситуации с противостоянием Западу.
россия
запад
украина
китай
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видео, алексей кочетков, россия, запад, украина, дональд трамп, нато, f-16, сво, китай, польша, видео
Видео, Алексей Кочетков, Россия, Запад, Украина, Дональд Трамп, НАТО, F-16, СВО, Китай, Польша

Это их последний шанс. Почему хитрый ход с F-16 не спасёт от ударов по аэродромам НАТО – Кочетков

11:39 16.07.2024
 
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Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру спрогнозировал ситуацию на фронте после передачи Украине истребителей F-16, а также рассказал о том, каких успехов в продвижении могут добиться ВС РФ до вступления в должность нового президента США:
00:24 - о соглашении по безопасности между Киевом и Варшавой;
03:12 - о хитром применении Киевом истребителей F-16;
04:18 - понимает ли Запад всю ответственность передачи F-16;
06:12 - о целях Запада в воздушной войне с Россией;
08:33 - что необходимо успеть на фронте до конца года?
10:10 - Что может сделать Трамп для перевооружения Украины?
11:45 - О роли КНДР в контексте украинского кризиса;
15:09 - о поставках южнокорейского оружия в Польшу;
17:57 - об обстановке на фронте и о решении по вражеским дронам;
21:54 - о возврате исторических названий населённым пунктам в России;
26:10 - об аналогии фильма "Дежавю" в ситуации с противостоянием Западу.
 
ВидеоАлексей КочетковРоссияЗападУкраинаДональд ТрампНАТОF-16СВОКитайПольша
 
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