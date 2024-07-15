"Рано или поздно она посыплется": политолог объяснил, сможет ли Украина протянуть до января 2025 года - 15.07.2024 Украина.ру
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"Рано или поздно она посыплется": политолог объяснил, сможет ли Украина протянуть до января 2025 года
"Рано или поздно она посыплется": политолог объяснил, сможет ли Украина протянуть до января 2025 года - 15.07.2024 Украина.ру
"Рано или поздно она посыплется": политолог объяснил, сможет ли Украина протянуть до января 2025 года
Запад понимает, что в СВО мы выбрали правильную тактику. Российская армия разрушает украинскую военную инфраструктуру и выбивает профессиональный кадровый состав ВСУ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из лидеров движения "Русский Союз", политолог Алексей Кочетков
2024-07-15T04:00
2024-07-15T04:00
новости
запад
украина
алексей кочетков
всу
сша
власть
пво
поставки
армия
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Украина – это лишь авангард будущего большого конфликта. Тактика Запада состоит в следующем: максимально ослабить Россию чужими руками, чтобы подготовить материально-техническую базу для будущего прямого столкновения, рассказал политолог.Запад понимает, что в СВО Россия выбрала правильную тактику. ВС России разрушают украинскую военную инфраструктуру и выбивают профессиональный кадровый состав ВСУ, отметил он.Даже если Украина сейчас - "крепость", то все равно вода камень точит. Рано или поздно она посыплется. И чтобы она не посыпалась прямо сейчас, Запад поставляет Киеву ПВО и самолеты, указал эксперт."Во всяком случае, США важно, чтобы Украина не рухнула при администрации демократов. Их задача – протянуть как минимум до января 2025 года. Более того, даже если Украина сейчас потеряет хотя бы один регион, это точно может привести к смене власти в США", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе читайте на сайте Украина.руО том, кто такие агенты влияния и как они действуют на территории другого государства - в интервью генерал-лейтенанта СВР в отставке Леонида Решетникова о том, во что верят агенты и почему Запад против УПЦ
https://ukraina.ru/20240712/1056215346.html
запад
украина
сша
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, запад, украина, алексей кочетков, всу, сша, власть, пво, поставки, армия, вс рф, сво, война
Новости, Запад, Украина, Алексей Кочетков, ВСУ, США, власть, ПВО, поставки, Армия, ВС РФ, СВО, война

"Рано или поздно она посыплется": политолог объяснил, сможет ли Украина протянуть до января 2025 года

04:00 15.07.2024
 
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Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Запад понимает, что в СВО мы выбрали правильную тактику. Российская армия разрушает украинскую военную инфраструктуру и выбивает профессиональный кадровый состав ВСУ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из лидеров движения "Русский Союз", политолог Алексей Кочетков
Украина – это лишь авангард будущего большого конфликта. Тактика Запада состоит в следующем: максимально ослабить Россию чужими руками, чтобы подготовить материально-техническую базу для будущего прямого столкновения, рассказал политолог.
Запад понимает, что в СВО Россия выбрала правильную тактику. ВС России разрушают украинскую военную инфраструктуру и выбивают профессиональный кадровый состав ВСУ, отметил он.
"Киевский режим может сколько угодно говорить, что "мы крепость, потому что не пустили русских вглубь страны", но его население физически устает от этой войны и не понимает, зачем она нужна", - подчеркнул Кочетков.
Даже если Украина сейчас - "крепость", то все равно вода камень точит. Рано или поздно она посыплется. И чтобы она не посыпалась прямо сейчас, Запад поставляет Киеву ПВО и самолеты, указал эксперт.
"Во всяком случае, США важно, чтобы Украина не рухнула при администрации демократов. Их задача – протянуть как минимум до января 2025 года. Более того, даже если Украина сейчас потеряет хотя бы один регион, это точно может привести к смене власти в США", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе читайте на сайте Украина.ру
О том, кто такие агенты влияния и как они действуют на территории другого государства - в интервью генерал-лейтенанта СВР в отставке Леонида Решетникова о том, во что верят агенты и почему Запад против УПЦ
- РИА Новости, 1920, 12.07.2024
12 июля, 14:02
Охота на папу. Как Хантер Байден гонит Джо в президенты После того как на саммите НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден передал слово президенту Украины… Владимиру Путину, "у которого столько же отваги, сколько и решимости", многие напряглись: мол, отчего так все смешалось в доме американских Облонских и что же еще будет?
 
НовостиЗападУкраинаАлексей КочетковВСУСШАвластьПВОпоставкиАрмияВС РФСВОвойна
 
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Заголовок открываемого материала
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05:30"Давайте сбивать эти истребители!" Эксперт раскрыл, что будет, если Россия закроет небо над Черным морем
05:20Украина за неделю. Эскалация перед переговорами или заявка на мировую войну?
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04:00"Рано или поздно она посыплется": политолог объяснил, сможет ли Украина протянуть до января 2025 года
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