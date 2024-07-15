https://ukraina.ru/20240715/1056224230.html

"Рано или поздно она посыплется": политолог объяснил, сможет ли Украина протянуть до января 2025 года

"Рано или поздно она посыплется": политолог объяснил, сможет ли Украина протянуть до января 2025 года - 15.07.2024 Украина.ру

"Рано или поздно она посыплется": политолог объяснил, сможет ли Украина протянуть до января 2025 года

Запад понимает, что в СВО мы выбрали правильную тактику. Российская армия разрушает украинскую военную инфраструктуру и выбивает профессиональный кадровый состав ВСУ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из лидеров движения "Русский Союз", политолог Алексей Кочетков

2024-07-15T04:00

2024-07-15T04:00

2024-07-15T04:00

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Украина – это лишь авангард будущего большого конфликта. Тактика Запада состоит в следующем: максимально ослабить Россию чужими руками, чтобы подготовить материально-техническую базу для будущего прямого столкновения, рассказал политолог.Запад понимает, что в СВО Россия выбрала правильную тактику. ВС России разрушают украинскую военную инфраструктуру и выбивают профессиональный кадровый состав ВСУ, отметил он.Даже если Украина сейчас - "крепость", то все равно вода камень точит. Рано или поздно она посыплется. И чтобы она не посыпалась прямо сейчас, Запад поставляет Киеву ПВО и самолеты, указал эксперт."Во всяком случае, США важно, чтобы Украина не рухнула при администрации демократов. Их задача – протянуть как минимум до января 2025 года. Более того, даже если Украина сейчас потеряет хотя бы один регион, это точно может привести к смене власти в США", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе читайте на сайте Украина.руО том, кто такие агенты влияния и как они действуют на территории другого государства - в интервью генерал-лейтенанта СВР в отставке Леонида Решетникова о том, во что верят агенты и почему Запад против УПЦ

https://ukraina.ru/20240712/1056215346.html

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новости, запад, украина, алексей кочетков, всу, сша, власть, пво, поставки, армия, вс рф, сво, война