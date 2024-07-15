"Рано или поздно она посыплется": политолог объяснил, сможет ли Украина протянуть до января 2025 года
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУчения ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Запад понимает, что в СВО мы выбрали правильную тактику. Российская армия разрушает украинскую военную инфраструктуру и выбивает профессиональный кадровый состав ВСУ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из лидеров движения "Русский Союз", политолог Алексей Кочетков
Украина – это лишь авангард будущего большого конфликта. Тактика Запада состоит в следующем: максимально ослабить Россию чужими руками, чтобы подготовить материально-техническую базу для будущего прямого столкновения, рассказал политолог.
Запад понимает, что в СВО Россия выбрала правильную тактику. ВС России разрушают украинскую военную инфраструктуру и выбивают профессиональный кадровый состав ВСУ, отметил он.
"Киевский режим может сколько угодно говорить, что "мы крепость, потому что не пустили русских вглубь страны", но его население физически устает от этой войны и не понимает, зачем она нужна", - подчеркнул Кочетков.
Даже если Украина сейчас - "крепость", то все равно вода камень точит. Рано или поздно она посыплется. И чтобы она не посыпалась прямо сейчас, Запад поставляет Киеву ПВО и самолеты, указал эксперт.
"Во всяком случае, США важно, чтобы Украина не рухнула при администрации демократов. Их задача – протянуть как минимум до января 2025 года. Более того, даже если Украина сейчас потеряет хотя бы один регион, это точно может привести к смене власти в США", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе читайте на сайте Украина.ру
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