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Вера Инбер: племянница Троцкого, ставшая лауреатом Сталинской премии

Вера Инбер: племянница Троцкого, ставшая лауреатом Сталинской премии - 10.07.2024 Украина.ру

Вера Инбер: племянница Троцкого, ставшая лауреатом Сталинской премии

10 июля 1890 года в Одессе, в семье купца II гильдии, владельца типографии и научного издательства "Mathesis" Моисея Липовича Шпенцера родилась дочь Вера. Позднее она возьмёт фамилию Инбер и станет популярным русским литератором. Песни про Джонни и девушку из Нагасаки до сих пор поют, часто не подозревая, кто является автором слов

2024-07-10T16:00

2024-07-10T16:00

2024-07-10T16:00

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Двоюродным братом отца девочки Веры, всего на десять с небольшим лет старше её, был Лейба Давидович Бронштейн. Когда Вера была совсем маленькой, он жил в их доме, а затем много путешествовал и присылал родне письма с марками из разных стран. Вскоре его узнает весь мир, но уже как товарища Троцкого. В книге "Моя жизнь" товарищ Троцкий вспоминает о М. Шпенцере так: "племянник матери, Моисей Филиппович Шпенцер, умный и хороший человек". В 60-е годы её спрашивали, не родная ли она племянница Троцкого, и она кокетливо отвечала: "к сожалению, только двоюродная".В семье Шпенцеров и их родственников говорили по-русски, идиш был не в чести. Троцкий говорил, что в детстве он разговаривал на украинском и русском, а не на идиш.Вера училась в гимназии Шольп, затем в гимназии Пашковской. Писать стихи начала, нося гимназический передник. Позднее она вспоминала:"В 15 лет я писала: Упьемтесь же этой единственной жизнью, Потому что она коротка. Дальше призывала к роковым переживаниям, буйным пирам и наслаждениям, так что мои родители даже встревожились".Позднее она посещала историко-филологический факультет одесских Высших женских курсов. Несмотря на свой маленький рост, Вера обладала сильным характером, была не только заводилой и организатором среди сверстниц, но и писала сценарии студенческих капустников.Ее первые публикации в одесских газетах относятся к 1910 году. Тогда же на её стихи появились первые песни, которые позднее исполняли Вертинский и Высоцкий.Чтобы укрепить здоровье дочери, родители отправили Верочку сначала в Швейцарию, а затем во Францию, где и начался самый романтический период жизни Веры. В Париже она за свой счёт издаёт книгу "Печальное вино". Сборник очень понравился Александру Блоку и Илье Эренбургу.Там, за границей, она встречает Натана Инбера и рожает дочь Жанну. С тех пор Вера фамилию не меняла, и в выходных данных её книг неизменно стояло: "Инбер Вера Михайловна", хотя она ещё дважды выходила замуж.В 1914 году Вера Инбер возвращается в Одессу. В её доме собирались одесские и московские писатели. Инбер выступала с докладами о парижских и бельгийских поэтах в Литературно-артистическом клубе. Поэт А. Бикс вспоминал:"Дом Инберов был своего рода филиалом "Литературки". И там всегда бывали Толстые(Алексей Николаевич с Наталией Карандиевской — ред.), Волошин и другие приезжие гости. Там царила Вера Инбер, которая читала за ужином свои очень женственные стихи".Примерно тогда же её припечатал молодой Маяковский:"Ах, у Инбер! Ах, у Инбер!Что за глазки, что за лоб!Все глядел бы, все глядел бы,Любовался на неё б!"В 1919 году Натан уехал в Константинополь. Вера последовала за ним, но быстро вернулась: любовь прошла, а жить в эмиграции не хотелось.Жизнь с маленькой дочерью в 1920 году описана ею в автобиографической повести "Место под солнцем". В то время Вера писала пьески для театра "КРОТ" (Конфрерия Рыцарей Острого Театра). Об одной из таких пьес — "Ад в раю" — вспоминала дебютировавшая в "КРОТе" Рина Зелёная, бывшая тогда еще просто Катей. Инбер не только была драматургом, но и сама играла роли и исполняла песни на свои стихи.В начале двадцатых годов Вера Инбер одну за другой выпускает книги стихов для взрослых и детей, пишет очерки и рассказы. Она примкнула к группе поэтов и писателей, которые называли себя "конструктивистами", и вышла замуж за известного электрохимика, профессора Александра Фрумкина.Одесскую известность ей принесли стихи на смерть В.И. Ленина "Пять ночей и дней". Сама Инбер говорила, что ее подлинная писательская биография началась с выхода сборника "Цель и путь", вышедшего в 1925 году. В него вошли не только ленинский реквием и лирика, но и стихи, посвященные тому, кто для неё просто "дядя Лев". Например, такие:"При свете ламп в зеленом светеОбычно на исходе дняВ шестиколонном кабинетеВы принимаете меня.Затянут стол сукном червонным,И точно пушки на скале,Четыре грозных телефонаБлестят на письменном столе……И наклонившись над декретом,И лоб рукою затеня,Вы забываете об этом,Как будто не было меня…"В 1924-26 годах Инбер работала в Париже, Брюсселе и Берлине корреспондентом московских газет. В 1926 году вышел её первый сборник рассказов "Мальчик с веснушками"."Литературный центр конструктивистов", к которому примкнула в Москве Вера Инбер, утверждая господствующую роль техники в современной жизни, декларировал, что произведение искусства должно отвечать всем требованиям технической конструкции с максимальным функциональным использованием каждой из его частей. В эту группу на разных этапах её существования входили: Владимир Луговской, Эдуард Багрицкий, Николай Ушаков, Николай Адуев, Борис Агапов и некоторые другие.К конструктивистам её завела новая любовь, и это была не любовь к технике. Дочь поэта Ильи Сельвинского Татьяна в своих воспоминаниях писала, что отца и Веру Инбер связывали многолетние любовные отношения.Маяковский, по утверждению критика Корнелия Зелинского, хотел было объединить ЛЕФ с конструктивистами:"В каждой литературной группе, должна существовать дама, которая разливает чай. У нас разливает чай Лиля Юрьевна Брик. У вас разливает чай Вера Михайловна Инбер. В конце концов, они это могут делать по очереди. Важно, кому разливать чай. Во всём остальном мы с вами договоримся".Мужики бы договорились между собой, но не эти дамы. Они не выносили друг друга они до самой смерти Инбер.Троцкий был сброшен с политического Олимпа, а его племянница уцелела на литературном. Товарищ Сталин почему-то её не тронул, но и она продолжала творить вполне в русле установок партии, а затем и социалистического реализма. И не только в стихах и прозе.В 1933 году группа советских литераторов отправилась в командировку на строительство Беломорканала, организованную НКВД и лично товарищем Ягодой. Авторам будущей книги предложили представить работу ссыльных как увлекательный труд в очень комфортных условиях. Одной из авторов вышедшей под редакцией Максима Горькогокниги "Беломорско-Балтийский канал имени Сталина" была Вера Инбер.Некоторые исследователи заявляли, что именно её донос на поэта Павла Васильева стал причиной его ареста и расстрела, но это не так. Он был патологическим антисемитом, оскорбил Инбер, и та пожаловалась. Но было это за несколько лет до уничтожения поэта.В 1939 году вместе с большой группой писателей Вера Инбер представлена к награждению и получила "Знак Почёта".Существует легенда, будто просматривая представление, Сталин спросил: "А почему в списке нет товарища Веры Инбер? Разве она плохой поэт? И не заслуживает ордена?" Вождю напомнили, что Вера близкая родственница Троцкого. "И все-таки, я думаю, мы должны наградить товарища Веру Инбер. Она никак не связана с врагом народа Троцким".Война началась тогда, когда Вера Инбер в третий раз вышла замуж. Её избранником стал ректор ленинградского мединститута профессор Илья Страшун, с которым поэтесса поехала в Ленинград, отправив дочь и внука в эвакуацию. Вера Михайловна всегда была рядом, поддерживая мужа в тяжёлые минуты.Она вела дневник, описывая каждый страшный блокадный день. Во время Ленинградской блокады Инбер написала поэму "Пулковский меридиан", которая была удостоена Сталинской премии.В осажденном городе она узнала о том, что умер ее годовалый внук. Среди записей в дневнике были и такие: "27 января 1942. Сегодня Мишеньке исполнился год". "19 февраля 1942. Получила письмо дочери, отправленное еще в декабре, из которого узнала о смерти внука, не дожившего до года. Переложила погремушку, напоминающую о внуке, в письменный стол".Веру Инбер избрали в правление Союза писателей СССР и назначили председателем секции поэзии, а также ввели в редколлегию журнала "Знамя". Она приобрела дачу и большую квартиру в центре Москвы.И тогда она развернулась по полной.В начале 30-х годов поэт Леонид Мартынов был обвинён в том, что якобы с группой сообщников добивался отделения от России Сибири. Мартынова посадили, но выпустили ещё при жизни Сталина.Вера Инбер усмотрела в ней выпады против строя и опубликовала в "Литературной газете" погромную статью "Нам с вами не по пути, Мартынов!". Тираж книги был уничтожен, самого Мартынова надолго отлучили и перевели исключительно в переводчики. Там она тоже ему мешала заработать, видя в поэте конкурента, — Инбер и сама переводила Тараса Шевченко, Максима Рыльского (украинскому научили Троцкий со своей матерью), Поля Элюара (французский знала с детства в совершенстве), Шандора Петефи и Яна Райниса(по подстрочникам).В том же году она присоединилась к травле Михаила Зощенко и Анны Ахматовой. Позднее, когда Анне Андреевне была присуждена премия лучшего поэта века, кто-то из чиновников уговаривал её не ехать в Италию, чтобы от её имени представительство вела Инбер. Ахматова сказала: "Вера Михайловна Инбер может представительствовать от моего имени только в преисподней".В связи с "делом врачей" её муж академик Страшун попал в психиатрическую больницу. Потом Илья Давидович попритих вплоть до своей смерти в 1967 году.В конце октября 1958 года состоялся литературный суд над поэтом Борисом Пастернаком. Вера Инбер там настаивала на решительных санкциях и, как говорили очевидцы, в процессе обсуждения "подавала с места злобные выкрики".Критик Елена Куракина писала: "злобно мстила за утрату дара талантливым поэтам — Дмитрию Кедрину, Иосифу Бродскому, даже Семену Кирсанову. Ее голос был не последним в своре, травившей поэтов. Память этой мести хранят протоколы в архиве СП СССР". Конечно катастрофической утраты дара не было, и в поздних сборниках были интересные произведения.Евгений Евтушенко называл Веру Инбер литературной комиссаршей и оставил такой ее портрет:"Она приходила в литературное объединение, где я занимался, и донимала всех едкими замечаниями и нотациями, выдержанными в духе догматического начётничества. В Инбер было что-то от болонки: маленькая, с забавным взбитым коком, спичечными ножками, с каким-то нелепым шарфиком на тонкой шейке, она ворчливо излагала невероятно ортодоксальные вещи и была воплощением лояльности".В 1962 году её постигла новая утрата — умерла дочь Жанна Гаузнер. Пять лет спустя она овдовела.Умерла Вера Инбер 11 ноября 1972 года в Москве. Именем её назван бывший Стурдзовский переулок в Одессе.

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