Писториус упрашивает немецкий Минфин выделить еще €4 млрд на оружие для ВСУ - 09.07.2024 Украина.ру
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Писториус упрашивает немецкий Минфин выделить еще €4 млрд на оружие для ВСУ
Писториус упрашивает немецкий Минфин выделить еще €4 млрд на оружие для ВСУ - 09.07.2024 Украина.ру
Писториус упрашивает немецкий Минфин выделить еще €4 млрд на оружие для ВСУ
Министр обороны Германии Борис Писториус полагает, что, помимо заложенных семи миллиардов евро на Украину, ФРГ должны потратить дополнительно на закупку оружия для ВСУ еще четыре миллиарда евро. С таким запросом глава ведомства обратился в Минфин, передает издание Spiegel
2024-07-09T15:06
2024-07-09T15:06
новости
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военная помощь
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Отмечается, что средства, заложенные на поддержку Украины в размере семи миллиардов евро уже потрачены, а во втором полугодии 2024 года из них осталось менее 200 тысяч евро. По данным СМИ, дополнительные средства Писториус намерен направить на закупку большего количества боеприпасов и других необходимых запчастей, в том числе танков Leopard 1A. Вместе с тем, они отмечают, что в немецком Минфине не приветствуют дополнительные чрезмерные расходы. В мае сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус запросил от правительства еще 3,8 млрд евро в этом году, которые пойдут на закупку вооружений для Украины, хотя прежде Германия выделила Киеву 7,1 млрд евро. Чуть позже, в Берлине объявляли, что потратят дополнительные полмиллиарда евро на закупку оружия для ВСУ.Читайте также сколько всего техники и оружия отправила Германию на Украину в интервью политолога-германиста Александра Камкина на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, борис писториус, германия, украина, минфин, вооруженные силы украины, сво, всу, военная помощь, военная техника
Новости, Борис Писториус, Германия, Украина, Минфин, Вооруженные силы Украины, СВО, ВСУ, военная помощь, военная техника

Писториус упрашивает немецкий Минфин выделить еще €4 млрд на оружие для ВСУ

15:06 09.07.2024
 
© commons.wikimedia.org / Olaf KosinskyБорис Писториус
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© commons.wikimedia.org / Olaf Kosinsky
Читать в
Министр обороны Германии Борис Писториус полагает, что, помимо заложенных семи миллиардов евро на Украину, ФРГ должны потратить дополнительно на закупку оружия для ВСУ еще четыре миллиарда евро. С таким запросом глава ведомства обратился в Минфин, передает издание Spiegel
Отмечается, что средства, заложенные на поддержку Украины в размере семи миллиардов евро уже потрачены, а во втором полугодии 2024 года из них осталось менее 200 тысяч евро.
По данным СМИ, дополнительные средства Писториус намерен направить на закупку большего количества боеприпасов и других необходимых запчастей, в том числе танков Leopard 1A.
"В настоящее время в военном ведомстве ведутся интенсивные поиски, можно ли использовать дополнительные средства для сокрытия немецкой помощи с оружием. Одна из возможностей - это банк, в который вложили деньги различные партнеры в рамках инициативы по противовоздушной обороне для Украины, начатой Писториусом и министром иностранных дел Анналеной Бэрбок", – утверждают авторы публикации.
Вместе с тем, они отмечают, что в немецком Минфине не приветствуют дополнительные чрезмерные расходы.
В мае сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус запросил от правительства еще 3,8 млрд евро в этом году, которые пойдут на закупку вооружений для Украины, хотя прежде Германия выделила Киеву 7,1 млрд евро. Чуть позже, в Берлине объявляли, что потратят дополнительные полмиллиарда евро на закупку оружия для ВСУ.
Читайте также сколько всего техники и оружия отправила Германию на Украину в интервью политолога-германиста Александра Камкина на сайте Украина.ру.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
9 июня, 13:50
Не ядерного удара. Эксперт о том, какого ответа России из-за Украины больше всего боятся в Германии"Таурус" — это наступательное вооружение с дальностью стрельбы до 500 километров. С учетом невменяемости киевского режима, он может попытаться атаковать им АЭС на территории России и другие критически важные объекты. Для Берлина - это страшный сон. Потому что такие атаки ВСУ по России могут привести к ударам возмездия уже по германской территории.
 
НовостиБорис ПисториусГерманияУкраинаМинфинВооруженные силы УкраиныСВОВСУвоенная помощьвоенная техника
 
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