Писториус упрашивает немецкий Минфин выделить еще €4 млрд на оружие для ВСУ
Министр обороны Германии Борис Писториус полагает, что, помимо заложенных семи миллиардов евро на Украину, ФРГ должны потратить дополнительно на закупку оружия для ВСУ еще четыре миллиарда евро. С таким запросом глава ведомства обратился в Минфин, передает издание Spiegel
Отмечается, что средства, заложенные на поддержку Украины в размере семи миллиардов евро уже потрачены, а во втором полугодии 2024 года из них осталось менее 200 тысяч евро.
"В настоящее время в военном ведомстве ведутся интенсивные поиски, можно ли использовать дополнительные средства для сокрытия немецкой помощи с оружием. Одна из возможностей - это банк, в который вложили деньги различные партнеры в рамках инициативы по противовоздушной обороне для Украины, начатой Писториусом и министром иностранных дел Анналеной Бэрбок", – утверждают авторы публикации.
Вместе с тем, они отмечают, что в немецком Минфине не приветствуют дополнительные чрезмерные расходы.
В мае сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус запросил от правительства еще 3,8 млрд евро в этом году, которые пойдут на закупку вооружений для Украины, хотя прежде Германия выделила Киеву 7,1 млрд евро. Чуть позже, в Берлине объявляли, что потратят дополнительные полмиллиарда евро на закупку оружия для ВСУ.
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