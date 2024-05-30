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Германия потратит еще полмиллиарда евро на закупку оружия для ВСУ

Германия потратит еще полмиллиарда евро на закупку оружия для ВСУ - 30.05.2024 Украина.ру

Германия потратит еще полмиллиарда евро на закупку оружия для ВСУ

Ракеты средней и малой дальности войдут в новый пакет военной помощи, который Германия намерена передать Украине. Его стоимость обойдется ФРГ в 500 миллионов евро, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Одессу, передает DPA

2024-05-30T21:18

2024-05-30T21:18

2024-05-30T21:20

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Так, украинская армия получит ракеты средней и малой дальности для IRIS-T, разведывательные и ударные дроны для ударов по Крыму, оборудование для ремонта немецкой артиллерии и танков Leopard, которые ранее передали ВСУ.Напомним, в марте Берлин передавал Киеву пакет военной помощи таким же объемом, но Писториус отклонил предложение Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной из-за страха перед РФ.

https://ukraina.ru/20240119/1052791678.html

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новости, германия, борис писториус, украина, одесса, вооруженные силы украины, военная помощь, военная техника, всу, сво