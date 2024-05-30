Германия потратит еще полмиллиарда евро на закупку оружия для ВСУ - 30.05.2024 Украина.ру
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Германия потратит еще полмиллиарда евро на закупку оружия для ВСУ
Германия потратит еще полмиллиарда евро на закупку оружия для ВСУ - 30.05.2024 Украина.ру
Германия потратит еще полмиллиарда евро на закупку оружия для ВСУ
Ракеты средней и малой дальности войдут в новый пакет военной помощи, который Германия намерена передать Украине. Его стоимость обойдется ФРГ в 500 миллионов евро, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Одессу, передает DPA
2024-05-30T21:18
2024-05-30T21:20
новости
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всу
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Так, украинская армия получит ракеты средней и малой дальности для IRIS-T, разведывательные и ударные дроны для ударов по Крыму, оборудование для ремонта немецкой артиллерии и танков Leopard, которые ранее передали ВСУ.Напомним, в марте Берлин передавал Киеву пакет военной помощи таким же объемом, но Писториус отклонил предложение Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной из-за страха перед РФ.
https://ukraina.ru/20240119/1052791678.html
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новости, германия, борис писториус, украина, одесса, вооруженные силы украины, военная помощь, военная техника, всу, сво
Новости, Германия, Борис Писториус, Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины, военная помощь, военная техника, ВСУ, СВО

Германия потратит еще полмиллиарда евро на закупку оружия для ВСУ

21:18 30.05.2024 (обновлено: 21:20 30.05.2024)
 
© commons.wikimedia.org / Olaf KosinskyБорис Писториус
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© commons.wikimedia.org / Olaf Kosinsky
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Ракеты средней и малой дальности войдут в новый пакет военной помощи, который Германия намерена передать Украине. Его стоимость обойдется ФРГ в 500 миллионов евро, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Одессу, передает DPA

"Мы будем продолжать поддерживать вас в ваших оборонительных действиях", — заявил немецкий министр на встрече со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Так, украинская армия получит ракеты средней и малой дальности для IRIS-T, разведывательные и ударные дроны для ударов по Крыму, оборудование для ремонта немецкой артиллерии и танков Leopard, которые ранее передали ВСУ.
Напомним, в марте Берлин передавал Киеву пакет военной помощи таким же объемом, но Писториус отклонил предложение Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной из-за страха перед РФ.
Сенатор Алексей Пушков
19 января, 15:38
"Будут "готовиться воевать с русскими" на Канарских островах" - Пушков о будущем Шольца и ПисториусаНи главы немецкого Бундесвера Бориса Писториуса, ни канцлера ФРГ Олафа Шольца не будет у власти через пять-восемь лет, заявил председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём телеграм-канале
 
НовостиГерманияБорис ПисториусУкраинаОдессаВооруженные силы Украинывоенная помощьвоенная техникаВСУСВО
 
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