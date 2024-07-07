https://ukraina.ru/20240707/1056109321.html

Смутьян Виктор Орбан против Евросоюза. Истерика западных СМИ и евробюрократов: нам конец!

Смутьян Виктор Орбан против Евросоюза. Истерика западных СМИ и евробюрократов: нам конец! - 07.07.2024 Украина.ру

Смутьян Виктор Орбан против Евросоюза. Истерика западных СМИ и евробюрократов: нам конец!

Еще не начался визит премьер-министра Венгрии и главы Совета Европы Виктора Орбана в Москву, а из бюрократических недр Евросоюза уже раздался истошный визг.

2024-07-07T08:22

2024-07-07T08:22

2024-07-07T08:22

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Видимо, увидели фото Виктора Орбана в аэропорту Москвы, которое он выложил на своей страничке сразу по прилёту.Кая Каллас, возможная будущая глава дипломатической службы ЕС (её ещё никуда не выбрали, но она уже считает нужным высказаться):"В Москве Орбан ни в коем случае не представляет Евросоюз. Он использует должность председателя, чтобы посеять смуту."Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:"Венгр Орбан в Москве. Умиротворение не остановит Путина. Только единство и решимость..."Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер: "Это не координировалось с нами, вообще никак!"Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Майкл Рот:"Орбан злоупотребляет председательством в совете Евросоюза и едет в Москву без мандата. Это скандал. Либо венгерское правительство уважает свою нынешнюю роль в Евросоюзе, либо оно должно уйти с поста председателя."Президент Польши написал Орбану (самолёт ещё был в воздухе): "Слухи о вашем визите в Москву не могут быть правдой, Виктор Орбан, или могут?"Такое впечатление, что Дуде в истерике позвонили то ли Кая, то ли Урсула.Уходящие со своих постов Шарль Мишель и Жозеп Боррель заявили, что только дипломатические представители ЕС (на сегодня это Боррель) могут контактировать с президентом России. Могут, но не будут.Налицо одна сплошная паника и истерика в Евросоюзе.Издание "Политико" написало:"Миротворческая миссия" венгерского премьер-министра вызвала осуждение европейских лидеров."Здесь есть как минимум два передергиванияВо-первых, почему "миротворческая миссия" в кавычках? Это насмешка над миссией премьера Венгрии?А во-вторых, кто эти "европейские лидеры"? Урсула, Кая и Майкл Рот? Европейские высокопоставленные чиновники и бюрократы?Правильно было бы написать: не "лидеры Европы", а "бюрократы Евросоюза" в ярости.Еврокомиссия и Совет ЕвропыЕвробюрократы в ярости. Но почему?Конечно, не потому что Орбан поехал в страшный "Мордор".И не потому, что он поехал "без мандата", как о том на все лады они теперь говорят.И не потому что его приняли в Кремле как друга, партнёра и на высшем уровне:"Я в вашем распоряжении", - сказал президент России Орбану в начале встречи.Но больше всего, как сказала корреспондент "Дойче велле": "европейских лидеров разозлило то, что Владимир Путин назвал Орбана главой Евросоюза"."Это он специально, чтобы всех позлить", - добавила корреспондент.Иногда просто диву даёшься, какой нынче незамысловатый уровень современной политической аналитики у некогда уважаемых новостных каналов.Да, в Москву прилетел политический глава Евросоюза, а не просто премьер Венгрии.И принимали его не только как премьера Венгрии, но и в его новом статусе в ЕС. Но не для того, чтобы кого-то "позлить".Речь шла о возможных мирных переговорах, а не о том, чтобы "потроллить Европу", в чём обвинил Орбана еще один из немецких политиков.Какую Европу? Евробюрократы всех мастей уже всерьез считают, что именно они и есть Европа?А возмутились они потому, что они увидели прямую угрозу своему существованию.Чем этот визит Орбана грозит евробюрократам? Потерей власти, конечно. В отдаленном пока будущем, но всё же. События начинают развиваться стремительно.Как всё устроено?"Рождение сверхгосударства: как НЕИЗБРАННЫЕ брюссельские бюрократы ЗАХВАТИЛИ власть".Это заголовок статьи Фредерика Форсайта в английской газете "Экспресс".Знаменитый автор шпионских детективов, бывший агент секретной службы МИ6, по основной профессии - журналист, провёл собственное расследование.Статья опубликована семь лет назад. Но ничего с тех пор не поменялось.Форсайт разбирает, как так получилось, что страны Европы потеряли суверенитет.Дело в том, что это и была цель создания ЕС.Суть такая: ЕС, даже когда он был еще Союзом угля и стали, создавался именно с такой целью - власть бюрократии.Его создатели считали: народам нельзя давать власть, так как они выбирают демагогов.Демократия опасна. Так думали создатели ЕС. Им не приходило в голову укреплять демократические процедуры, просвещать народ. Они хотели отменить демократию.Это не пропаганда, пишет автор статьи. Всё записано. Они именно так и думали.Народы (мы с вами) тупые и непросвещённые. Да здравствует власть просвещенной элитарной бюрократии!И тогда, и сегодня ЕС управляют люди, "привыкшие к щедрым зарплатам, административной власти и огромным привилегиям".Как же отбирают власть у суверенных правительств и народов? С помощью откровенной лжи. И это тоже записано в планах отцов - основателей ЕС. Именно так и записано: "Европейские нации следует направлять к сверхгосударству так, чтобы их народы не понимали, что происходит".Чтобы создать сверхгосударство, каковым и является ЕС, всех заманивают выгодами общего рынка. Взамен отбирают суверенитет.Маастрихт и ЛиссабонВ итоге важнейшие договора подписываются без согласования с народами. Решения принимаются без референдумов. Огромные "куски суверенитета" переходят от суверенных стран к ЕС.Такими были Маастрихтский договор (1992 год, подготовка к введению евро и создание общей политики в области иностранных дел.)Лиссабонский договор, "подписанный где-то в португальском подвале" (2007 год, учреждены должности постоянного председателя ЕС, представители по иностранным делам и дипломатическая служба ЕС).То есть должности привычных нам "руководителей супергосударства" - Урсулы, Мишеля, Борреля и других - существуют меньше 20 лет.И тот же Орбан прекрасно помнит, как справлялись в Венгрии без Урсулы и Борреля.Да и сам ЕС вполне исправно функционировал без эти людей и их супер должностей.Кто знал и почемуПохоже, что о визите Орбана в Москву знали заранее несколько крупнейших политиков Европы.Ну а бюрократов Орбан и не собирался информировать. Это дополнительный шок для них: оказывается, можно обходиться без нас?Орбан побывал в Германии, у канцлера Шольца. Потом Орбан побывал в Италии, у премьера Мелони. Потом он объявил о создании "коалиции правых" в парламенте ЕС.И проинформировал НАТО.Генсек НАТО Столтенберг сообщил:"Венгрия проинформировала нас об этом визите".И добавил, что на саммите в Вашингтоне "будет возможность обсудить переговоры, которые состоялись у Орбана в Москве."И еще две небольшие сенсации.Венгрия отказала во встрече Анналене Бербок, которая уже направлялась с визитом в Будапешт, с целью обсудить встречу Орбана с президентом России. Агентше Сороса сказали, что сейчас не время.Премьер Словакии Фицо, который уже частично оправился после ранения (четыре пули! Но жив, слава Богу), выступил перед публикой.Первое своё выступление он посвятил славянским просветителям Кириллу и Мефодию, выступил в день национального праздника. Это вызвало отдельное раздражение либералов. Надо говорить о "европейских ценностях"! А именно эти толерантные ценности Фицо назвал "ядом".И самое главное - он сказал, что если бы не ранение, то поехал бы в Москву вместе с Орбаном.Налицо новая коалиция. Стулья под бюрократами уже качаются.И никто уже не обращает внимания на крики Борреля и других евробюрократов:"Орбан не имеет мандата от ЕС на посещение Москвы".Скоро будет задан другой вопрос: есть ли у вас самих какие-то мандаты, евробюрократы?О том, что думают эксперты о видите Орбана в Москву - подробнее в статье Виктории Титовой "Зачем Орбан приезжал в Москву? Мнения экспертов"

https://ukraina.ru/20240705/1056093842.html

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Елена Мурзина

эксклюзив, москва, венгрия, европа, виктор орбан, жозеп боррель, владимир путин, ес, еврокомиссия, совет европы