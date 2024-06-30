Россия могла заминировать критическую инфраструктуру в Северном море, опасаются в НАТО
10:37 30.06.2024 (обновлено: 10:40 30.06.2024)
На основе разведывательных данных компаний, которые эксплуатируют ключевые нефтяные и газовые буровые установки, трубопроводы, электрические разъемы и телекоммуникационные кабели, у НАТО появились "серьезные подозрения", что Россия могла заминировать критически важную подводную инфраструктуру в Северном море, пишет газета The Sunday Times
По данным СМИ, за последнее десятилетие более 160 невоенных российских судов провели 945 подозрительных действий в Северном море, а по меньшей мере 749 из этих маневров прошли в радиусе одного километра от трубопроводов.
Только с января по май 2024 года минимум пять российских траулеров повели себя "необычно" – замедляли ход во время прохождения над ключевыми электрическими и телекоммуникационными кабелями, а также над нефте- и газопроводами.
Предполагается, что это свидетельствует о разведывательных и диверсионных операциях России в европейских водах, пишет автор публикации.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу предложить меры оперативного реагирования на возросшую активность американских разведывательных дронов в Черном море.
08:55Ростислав Ищенко: США погрузились в кризис и могут уповать только на астероид, который упадет на РоссиюСейчас Соединённые Штаты находятся в такой ситуации, из которой выходят только чудом. Поэтому они делают ставку на внутреннее ослабление России. Они поэтому пытаются задействовать эти механизмы, потому что другие у них уже не работают. Только если чудом Россия взорвется изнутри или сама себя отменит, они могут сохранить свою гегемонию.