Россия могла заминировать критическую инфраструктуру в Северном море, опасаются в НАТО - 30.06.2024 Украина.ру
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Россия могла заминировать критическую инфраструктуру в Северном море, опасаются в НАТО
Россия могла заминировать критическую инфраструктуру в Северном море, опасаются в НАТО - 30.06.2024 Украина.ру
Россия могла заминировать критическую инфраструктуру в Северном море, опасаются в НАТО
На основе разведывательных данных компаний, которые эксплуатируют ключевые нефтяные и газовые буровые установки, трубопроводы, электрические разъемы и телекоммуникационные кабели, у НАТО появились "серьезные подозрения", что Россия могла заминировать критически важную подводную инфраструктуру в Северном море, пишет газета The Sunday Times
2024-06-30T10:37
2024-06-30T10:40
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По данным СМИ, за последнее десятилетие более 160 невоенных российских судов провели 945 подозрительных действий в Северном море, а по меньшей мере 749 из этих маневров прошли в радиусе одного километра от трубопроводов. Только с января по май 2024 года минимум пять российских траулеров повели себя "необычно" – замедляли ход во время прохождения над ключевыми электрическими и телекоммуникационными кабелями, а также над нефте- и газопроводами. Предполагается, что это свидетельствует о разведывательных и диверсионных операциях России в европейских водах, пишет автор публикации. Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу предложить меры оперативного реагирования на возросшую активность американских разведывательных дронов в Черном море.Подробнее о причинах опасений Североатлантического альянса перед Россией, а также о том, кому нужен блок НАТО смотрите в интервью политолога Ростислава Ищенко на Украина.ру.
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Новости, Россия, Северное море, Украина, НАТО, СВО

Россия могла заминировать критическую инфраструктуру в Северном море, опасаются в НАТО

10:37 30.06.2024 (обновлено: 10:40 30.06.2024)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости
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На основе разведывательных данных компаний, которые эксплуатируют ключевые нефтяные и газовые буровые установки, трубопроводы, электрические разъемы и телекоммуникационные кабели, у НАТО появились "серьезные подозрения", что Россия могла заминировать критически важную подводную инфраструктуру в Северном море, пишет газета The Sunday Times
По данным СМИ, за последнее десятилетие более 160 невоенных российских судов провели 945 подозрительных действий в Северном море, а по меньшей мере 749 из этих маневров прошли в радиусе одного километра от трубопроводов.
Только с января по май 2024 года минимум пять российских траулеров повели себя "необычно" – замедляли ход во время прохождения над ключевыми электрическими и телекоммуникационными кабелями, а также над нефте- и газопроводами.
Предполагается, что это свидетельствует о разведывательных и диверсионных операциях России в европейских водах, пишет автор публикации.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу предложить меры оперативного реагирования на возросшую активность американских разведывательных дронов в Черном море.
Подробнее о причинах опасений Североатлантического альянса перед Россией, а также о том, кому нужен блок НАТО смотрите в интервью политолога Ростислава Ищенко на Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
08:55
Ростислав Ищенко: США погрузились в кризис и могут уповать только на астероид, который упадет на РоссиюСейчас Соединённые Штаты находятся в такой ситуации, из которой выходят только чудом. Поэтому они делают ставку на внутреннее ослабление России. Они поэтому пытаются задействовать эти механизмы, потому что другие у них уже не работают. Только если чудом Россия взорвется изнутри или сама себя отменит, они могут сохранить свою гегемонию.
 
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