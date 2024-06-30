Ростислав Ищенко: США погрузились в кризис и могут уповать только на астероид, который упадет на Россию

Сейчас Соединённые Штаты находятся в такой ситуации, из которой выходят только чудом. Поэтому они делают ставку на внутреннее ослабление России. Они поэтому пытаются задействовать эти механизмы, потому что другие у них уже не работают. Только если чудом Россия взорвется изнутри или сама себя отменит, они могут сохранить свою гегемонию.