Ищенко назвал единственную страну, которую сегодня боится НАТО, и рассказал, кому нужен этот альянс

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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру прокомментировал слова Илона Маска о НАТО и разъяснил, зачем создавали Североатлантический альянс и в чём суть существования этого военного блока сегодня