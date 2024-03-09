https://ukraina.ru/20240309/1053789428.html
Ищенко назвал единственную страну, которую сегодня боится НАТО, и рассказал, кому нужен этот альянс
Ищенко назвал единственную страну, которую сегодня боится НАТО, и рассказал, кому нужен этот альянс - 09.03.2024 Украина.ру
Ищенко назвал единственную страну, которую сегодня боится НАТО, и рассказал, кому нужен этот альянс
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру прокомментировал слова Илона Маска о НАТО и разъяснил, зачем создавали Североатлантический альянс и в чём суть существования этого военного блока сегодня
2024-03-09T10:55
2024-03-09T10:55
2024-03-09T10:55
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ищенко назвал единственную страну, которую сегодня боится НАТО, и рассказал, кому нужен этот альянс
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру прокомментировал слова Илона Маска о НАТО и разъяснил, зачем создавали Североатлантический альянс и в чём суть существования этого военного блока сегодня