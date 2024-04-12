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Петер Пеллегрини, биография

Петер Пеллегрини, биография - 12.04.2024 Украина.ру

Петер Пеллегрини, биография

Президент Словакии

2024-04-12T12:48

2024-04-12T12:48

2024-04-12T12:48

биография

словакия

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Детство и образованиеПетер родился 6 октября 1975 года в городе Банска-Бистрица в Чехословакии в простой рабочей семье: отец работал автомехаником, а мать – учительницей. Пеллегрини имеет итальянские корни.В детстве Петер занимался музыкой, играл на аккордеоне, состоял в фольклорном ансамбле.После школы году решил поступать на экономический факультет Университета Матея Бела в Банска-Бистрице, который окончил в 1998 году. Также он закончил Технический университет в Кошице по специальности "финансы, банковское дело и инвестиции".КарьераПолучив диплом, Пеллегрини начинает заниматься частным предпринимательством вплоть до 2002 года.В 2000 году вступает в партию "Курс – социальная демократия". А с 2002 по 2006 год работает помощником депутата Национального совета (парламента) Словакии Любомира Важны.Затем Петера выбирают депутатом Нацсовета от партии "Курс – социальная демократия". Пеллегрини участвовал в работе нескольких органов: комитета по пересмотру решений Управления национальной безопасности, комитета по вопросам иммунитета и мандатов, комитета по экономическим вопросам в комиссии по транспорту, почтовым услугам, связи и информатизации общества.Переизбирается в депутаты парламента в 2010 году. На этот раз работал в финансовом комитете и снова в комитете по пересмотру решений Управления национальной безопасности. Через два года занимает пост статс-секретаря министерства финансов Словакии, на котором пробыл до 2014 года.В 2012 году Пеллегрини вошел в совет по экономическому и социальному развитию Словакии. Тогда же он начал представлять страну в ЕС как "цифровой лидер", занимаясь развитием единого цифрового рынка в Евросоюзе. Параллельно Петер председательствовал в наблюдательных советах Национального ядерного фонда и компании Slovenská konsolidačná, а также состоял в наблюдательном совете Агентства социального страхования, ученом совете экономического факультета Университета Матея Бела и административном совете Банка развития Совета Европы.Через 14 лет после вступления в партию "Курс – социальная демократия" Пеллегрини занимает пост ее зампреда. В июле того же 2014 года он становится министром образования, науки, исследований и спорта Словакии, а в ноябре – председателем Национального совета страны.По результатам парламентских выборов 2016 года Петер занимает пост заместителя премьер-министра Роберта Фицо, отвечает за вопросы инвестиций и информатизации. Параллельно он был председателем Совета при правительстве Словакии по цифровизации госуправления и единого цифрового рынка, а также Правительственного совета по науке, технологиям и инновациям.После отставки премьера Роберта Фицо с правительством в марте 2018 года президент Словакии Андрей Киска поручил сформировать новый кабинет Пеллегрини. 22 марта он официально стал премьер-министром страны.Когда через два года появилась новая правящая коалиция в результате выборов в парламент, Петер со своим правительством уходит в отставку. До октября 2020 года он был зампредом Национального совета Словакии, а также состоял в комитете по иностранным делам.В июне 2020 года Пеллегрини создает свою партию "Голос – социальная демократия", предварительно покинув должность зампреда партии "Курс – социальная демократия". Официально новая политическая организация была зарегистрирована в сентябре 2020 года. Петер как лидер партии выступает за предоставление возможности всем слоям населения и людям всех возрастов принимать участие в политической жизни страны.На досрочных выборах в парламент в сентябре 2023 года партия "Голос – социальная демократия" попала в правящую коалицию, заняв 3 место. В октябре того же года Пеллегрини стал председателем Национального совета Словакии.На следующий год, в январе, Петер заявил о намерении участвовать в предвыборной гонке. В марте того же года он вышел во второй тур выборов, в котором 7 апреля 2024 года победил и занял пост президента Словакии. Вступление в новую должность закрепил обещанием: "Я сделаю все для того (пусть это кому-то нравится или нет), чтобы Словакия осталась на стороне мира, а не на стороне войны. Пусть меня за это критикует кто хочет и как хочет",Пеллегрини не поддерживает санкции против России, считая их неэффективными и приносящими вред Словакии. Комментируя тему специальной военной операции на Украине, подчеркивает, что "победить Россию на поле боя не получится". Он также выступает против поставок вооружения на Украину и тем более против отправки туда словацких войск, а также не одобряет вступление Украины в НАТО.Отношения и детиПеллегрини не любит распространяться о своей личной жизни. Известно, что он не женат и не имеет детей.Интересные факты1. Петер увлекается техникой, особенно автомобилями, поездами и самолетами. Он даже получил лицензию пилота сверхлегкой авиации.2. Кроме родного словацкого, Пеллегрини свободно владеет английским, немецким и русским языками.3. У Петера есть пес породы большой швейцарский зенненхунд по кличке Гери. Свое имя он получил в честь Геральта из Ривии, который фигурирует в серии книг Анджея Сапковского "Ведьмак". А предыдущего домашнего любимца звали Атрейо, как персонажа "Бесконечной истории" Михаэля Энде.

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биография, словакия, нацсовет, ес, украина, россия, роберт фицо, совет европы