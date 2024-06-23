https://ukraina.ru/20240623/1055776274.html

У Украины такого счастья нет: Скоробогатый назвал условие перелома в СВО

У Украины такого счастья нет: Скоробогатый назвал условие перелома в СВО - 23.06.2024 Украина.ру

У Украины такого счастья нет: Скоробогатый назвал условие перелома в СВО

Перелом на фронте случится тогда, когда у ВСУ окажется критически мало опытных бойцов, даже если в целом армия сохранит прежнюю численность в живой силе

2024-06-23T04:45

2024-06-23T04:45

2024-06-23T04:45

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый."Сейчас мы пытаемся сравнивать качество военнослужащих, которые есть у обеих сторон. Россия имеет демографическое преимущество и продолжает привлекать на фронт солдат, мотивируя их в том числе деньгами. Мы имеем возможность тренировать войска и увеличивать число опытных бойцов в рядах вооруженных сил. У Украины такого счастья нет. Мы понимаем, что наличие стойких пехотинцев у противника будет снижаться. Я не знаю, каково у него соотношение опытных бойцов и новичков (и как быстро новички набирают этот опыт). Но когда опытных бойцов у него будет критически мало, тогда можно будет говорить о переломе. Потому что никакая техника не заменит стойкую пехоту. Пока этого перелома нет", - сказал Скоробогатый в интервью Россия вырвалась из локального фокуса США, чтобы отобрать у ВСУ их последнее счастье.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

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новости, украина.ру, пётр скоробогатый, украина, всу, сво