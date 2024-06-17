Ядерным оружием по макету Парижа: эксперт объяснил, почему Запад не должен нежиться "в теплой ванной"
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Во время испытаний ядерного оружия можно поставить макет Лондона, Парижа или Вашингтона, ударить по нему и показать западной аудитории, что может быть в случае войны с Россией. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов
Чтобы сбавить воинственную риторику Запада, России следовало бы провести ядерные учения на полигонах. Только не формальные, а с ударами тактическим и стратегическим оружием, рассказал обозреватель.
"Не надо паниковать, что из-за этого земля треснет, луна сойдет с орбиты и все будет в радиации. В холодную войну СССР и США проводили такие испытания, и все было нормально", - добавил Безсонов.
Для наглядности во время испытаний можно поставить макет Лондона, Парижа или Вашингтона, ударить по нему и показать западной аудитории, что может быть в случае войны с РФ. Чтобы они не пребывали "в теплой ванне" и не думали, что могут безнаказанно вредить России, отметил он.
Что касается поставок российского оружия врагам Запада, то самые яростные борцы с западным миром — йеменские хуситы. Если им передать "что-то интересное", они могут еще сильнее взбодрить западные корабли в Красном море, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Даниила Безсонова: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк читайте на сайте Украина.ру
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