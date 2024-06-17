https://ukraina.ru/20240617/1055644181.html

Ядерным оружием по макету Парижа: эксперт объяснил, почему Запад не должен нежиться "в теплой ванной"

Ядерным оружием по макету Парижа: эксперт объяснил, почему Запад не должен нежиться "в теплой ванной" - 17.06.2024 Украина.ру

Ядерным оружием по макету Парижа: эксперт объяснил, почему Запад не должен нежиться "в теплой ванной"

Во время испытаний ядерного оружия можно поставить макет Лондона, Парижа или Вашингтона, ударить по нему и показать западной аудитории, что может быть в случае войны с Россией. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов

2024-06-17T04:00

2024-06-17T04:00

2024-06-17T04:00

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запад

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Чтобы сбавить воинственную риторику Запада, России следовало бы провести ядерные учения на полигонах. Только не формальные, а с ударами тактическим и стратегическим оружием, рассказал обозреватель.Для наглядности во время испытаний можно поставить макет Лондона, Парижа или Вашингтона, ударить по нему и показать западной аудитории, что может быть в случае войны с РФ. Чтобы они не пребывали "в теплой ванне" и не думали, что могут безнаказанно вредить России, отметил он.Что касается поставок российского оружия врагам Запада, то самые яростные борцы с западным миром — йеменские хуситы. Если им передать "что-то интересное", они могут еще сильнее взбодрить западные корабли в Красном море, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Даниила Безсонова: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк читайте на сайте Украина.руО том, что ждет контингент НАТО в Одессе и почему без нее территория Украины потеряет смысл - в интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью

https://ukraina.ru/20240614/1055639428.html

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новости, россия, лондон, париж, даниил безсонов, нато, ядерное оружие, испытания, полигон, запад, хуситы