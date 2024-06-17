Ядерным оружием по макету Парижа: эксперт объяснил, почему Запад не должен нежиться "в теплой ванной" - 17.06.2024 Украина.ру
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Ядерным оружием по макету Парижа: эксперт объяснил, почему Запад не должен нежиться "в теплой ванной"
Ядерным оружием по макету Парижа: эксперт объяснил, почему Запад не должен нежиться "в теплой ванной" - 17.06.2024 Украина.ру
Ядерным оружием по макету Парижа: эксперт объяснил, почему Запад не должен нежиться "в теплой ванной"
Во время испытаний ядерного оружия можно поставить макет Лондона, Парижа или Вашингтона, ударить по нему и показать западной аудитории, что может быть в случае войны с Россией. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов
2024-06-17T04:00
2024-06-17T04:00
новости
россия
лондон
париж
даниил безсонов
нато
ядерное оружие
испытания
полигон
запад
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Чтобы сбавить воинственную риторику Запада, России следовало бы провести ядерные учения на полигонах. Только не формальные, а с ударами тактическим и стратегическим оружием, рассказал обозреватель.Для наглядности во время испытаний можно поставить макет Лондона, Парижа или Вашингтона, ударить по нему и показать западной аудитории, что может быть в случае войны с РФ. Чтобы они не пребывали "в теплой ванне" и не думали, что могут безнаказанно вредить России, отметил он.Что касается поставок российского оружия врагам Запада, то самые яростные борцы с западным миром — йеменские хуситы. Если им передать "что-то интересное", они могут еще сильнее взбодрить западные корабли в Красном море, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Даниила Безсонова: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк читайте на сайте Украина.руО том, что ждет контингент НАТО в Одессе и почему без нее территория Украины потеряет смысл - в интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, лондон, париж, даниил безсонов, нато, ядерное оружие, испытания, полигон, запад, хуситы
Новости, Россия, Лондон, Париж, Даниил Безсонов, НАТО, Ядерное оружие, испытания, полигон, Запад, хуситы

Ядерным оружием по макету Парижа: эксперт объяснил, почему Запад не должен нежиться "в теплой ванной"

04:00 17.06.2024
 
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Во время испытаний ядерного оружия можно поставить макет Лондона, Парижа или Вашингтона, ударить по нему и показать западной аудитории, что может быть в случае войны с Россией. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов
Чтобы сбавить воинственную риторику Запада, России следовало бы провести ядерные учения на полигонах. Только не формальные, а с ударами тактическим и стратегическим оружием, рассказал обозреватель.
"Не надо паниковать, что из-за этого земля треснет, луна сойдет с орбиты и все будет в радиации. В холодную войну СССР и США проводили такие испытания, и все было нормально", - добавил Безсонов.
Для наглядности во время испытаний можно поставить макет Лондона, Парижа или Вашингтона, ударить по нему и показать западной аудитории, что может быть в случае войны с РФ. Чтобы они не пребывали "в теплой ванне" и не думали, что могут безнаказанно вредить России, отметил он.
Что касается поставок российского оружия врагам Запада, то самые яростные борцы с западным миром — йеменские хуситы. Если им передать "что-то интересное", они могут еще сильнее взбодрить западные корабли в Красном море, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Даниила Безсонова: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк читайте на сайте Украина.ру
О том, что ждет контингент НАТО в Одессе и почему без нее территория Украины потеряет смысл - в интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью
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Александр Перенджиев: Если США поддержат ВСУ из Средиземноморья, Россия устроит им "Чечню" на Филиппинах Победа в СВО — это не когда Украина капитулирует, а мы подпишем политические договоренности с Западом. Победа в СВО — это когда экономика России будет сильной
 
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