https://ukraina.ru/20240614/1055631823.html

"До Одессы и Румынии точно долетят": Самойлов рассказал, чем ответит Россия на ракетный удар США

"До Одессы и Румынии точно долетят": Самойлов рассказал, чем ответит Россия на ракетный удар США - 14.06.2024 Украина.ру

"До Одессы и Румынии точно долетят": Самойлов рассказал, чем ответит Россия на ракетный удар США

Гипотетически США могут нанести удар только тогда, когда будут стопроцентно уверены, что у России якобы не будет возможности ответить. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-06-14T03:30

2024-06-14T03:30

2024-06-14T03:30

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Ранее сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев предположил, что за 100 дней до капитуляции киевского режима США и Запад могут пойти на прямое вмешательство в украинский конфликт, действуя в пределах признаваемых НАТО территорий Украины, чтобы не дать России повод использовать ядерное оружие.По его мнению, наиболее вероятны два основных варианта интервенции, которые могут нанести России наибольший ущерб:1) США наносят удары крылатыми ракетами с кораблей в Средиземном и Балтийском морях по новым территориям и Крыму.2) авиация НАТО участвует в воздушных боях, нанесении ударов вглубь новых территорий и Крыма, а также как воздушная компонента ПВО.Конечно, если силы НАТО выпустят одновременно тысячу ракет по Крыму или "новым регионам", то эффект может быть. Но он будет понижен благодаря работе российских расчетов ПВО/ПРО и РЭБ/РЭР. А потом сразу же последует ответ армии РФ, рассказал политолог.Гипотетически США могут нанести такой удар только тогда, когда они будут стопроцентно уверены, что у России якобы не будет возможности ответить, отметил эксперт."Или если у нас [гипотетически] кончатся боеприпасы с носителями, или если у нашего военно-политического руководства не хватит мужества отдать такой приказ. Это совершенно несбыточные мечты [Запада и США]. Всё у нас есть", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью читайте на сайте Украина.руО том, что произойдет, если Трамп снова станет президентом США можно узнать из интервью Константина Блохина о том, сядет ли Хантер Байден в тюрьму и кто будет следующим президентом США

https://ukraina.ru/20240613/1055629643.html

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новости, сша, россия, крым, самойлов, нато, украина, ракетный удар, пво, рэб, одесса, румыния, "кинжал", циркон