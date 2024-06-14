"До Одессы и Румынии точно долетят": Самойлов рассказал, чем ответит Россия на ракетный удар США - 14.06.2024 Украина.ру
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"До Одессы и Румынии точно долетят": Самойлов рассказал, чем ответит Россия на ракетный удар США
"До Одессы и Румынии точно долетят": Самойлов рассказал, чем ответит Россия на ракетный удар США - 14.06.2024 Украина.ру
"До Одессы и Румынии точно долетят": Самойлов рассказал, чем ответит Россия на ракетный удар США
Гипотетически США могут нанести удар только тогда, когда будут стопроцентно уверены, что у России якобы не будет возможности ответить. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-06-14T03:30
2024-06-14T03:30
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ракетный удар
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Ранее сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев предположил, что за 100 дней до капитуляции киевского режима США и Запад могут пойти на прямое вмешательство в украинский конфликт, действуя в пределах признаваемых НАТО территорий Украины, чтобы не дать России повод использовать ядерное оружие.По его мнению, наиболее вероятны два основных варианта интервенции, которые могут нанести России наибольший ущерб:1) США наносят удары крылатыми ракетами с кораблей в Средиземном и Балтийском морях по новым территориям и Крыму.2) авиация НАТО участвует в воздушных боях, нанесении ударов вглубь новых территорий и Крыма, а также как воздушная компонента ПВО.Конечно, если силы НАТО выпустят одновременно тысячу ракет по Крыму или "новым регионам", то эффект может быть. Но он будет понижен благодаря работе российских расчетов ПВО/ПРО и РЭБ/РЭР. А потом сразу же последует ответ армии РФ, рассказал политолог.Гипотетически США могут нанести такой удар только тогда, когда они будут стопроцентно уверены, что у России якобы не будет возможности ответить, отметил эксперт."Или если у нас [гипотетически] кончатся боеприпасы с носителями, или если у нашего военно-политического руководства не хватит мужества отдать такой приказ. Это совершенно несбыточные мечты [Запада и США]. Всё у нас есть", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью читайте на сайте Украина.руО том, что произойдет, если Трамп снова станет президентом США можно узнать из интервью Константина Блохина о том, сядет ли Хантер Байден в тюрьму и кто будет следующим президентом США
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новости, сша, россия, крым, самойлов, нато, украина, ракетный удар, пво, рэб, одесса, румыния, "кинжал", циркон
Новости, США, Россия, Крым, Самойлов, НАТО, Украина, ракетный удар, ПВО, РЭБ, Одесса, Румыния, "Кинжал", Циркон

"До Одессы и Румынии точно долетят": Самойлов рассказал, чем ответит Россия на ракетный удар США

03:30 14.06.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкКрейсер "Адмирал Кузнецов" и СКР "Адмирал Григорович" впервые задействованы в операции в Сирии
Крейсер Адмирал Кузнецов и СКР Адмирал Григорович впервые задействованы в операции в Сирии
© Министерство обороны РФ
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Гипотетически США могут нанести удар только тогда, когда будут стопроцентно уверены, что у России якобы не будет возможности ответить. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев предположил, что за 100 дней до капитуляции киевского режима США и Запад могут пойти на прямое вмешательство в украинский конфликт, действуя в пределах признаваемых НАТО территорий Украины, чтобы не дать России повод использовать ядерное оружие.
По его мнению, наиболее вероятны два основных варианта интервенции, которые могут нанести России наибольший ущерб:
1) США наносят удары крылатыми ракетами с кораблей в Средиземном и Балтийском морях по новым территориям и Крыму.
2) авиация НАТО участвует в воздушных боях, нанесении ударов вглубь новых территорий и Крыма, а также как воздушная компонента ПВО.
Конечно, если силы НАТО выпустят одновременно тысячу ракет по Крыму или "новым регионам", то эффект может быть. Но он будет понижен благодаря работе российских расчетов ПВО/ПРО и РЭБ/РЭР. А потом сразу же последует ответ армии РФ, рассказал политолог.

"Мы будем наносить ответно-встречный удар. Я не знаю, насколько он у нас получится. Но у нас есть те же "Калибры", "Кинжалы", "Цирконы" и ракеты серии "Х". До Одессы и до Румынии они точно долетят. А может, и до Средиземного моря дотянутся", - подчеркнул Самойлов.

Гипотетически США могут нанести такой удар только тогда, когда они будут стопроцентно уверены, что у России якобы не будет возможности ответить, отметил эксперт.
"Или если у нас [гипотетически] кончатся боеприпасы с носителями, или если у нашего военно-политического руководства не хватит мужества отдать такой приказ. Это совершенно несбыточные мечты [Запада и США]. Всё у нас есть", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью читайте на сайте Украина.ру
О том, что произойдет, если Трамп снова станет президентом США можно узнать из интервью Константина Блохина о том, сядет ли Хантер Байден в тюрьму и кто будет следующим президентом США
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