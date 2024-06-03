https://ukraina.ru/20240603/1055417546.html

Эксперт рассказал, почему ВСУ не хватает вооружений для купирования прорыва армии РФ под Волчанском

Эксперт рассказал, почему ВСУ не хватает вооружений для купирования прорыва армии РФ под Волчанском - 03.06.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, почему ВСУ не хватает вооружений для купирования прорыва армии РФ под Волчанском

Для купирования Харьковского или Волчанского прорыва противник использовал довольно значительное количество тяжёлого вооружения. Если посмотреть на номенклатуру средств, которые передаёт Запад, то с техникой у ВСУ большие проблемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-06-03T04:00

2024-06-03T04:00

2024-06-03T04:00

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бмп

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Обеспечение войск противника имеет важное значение. Это даже важнее, чем количество личного состава. Для купирования Харьковского или Волчанского прорыва противник вынужден был использовать довольно значительное количество тяжёлого вооружения, которое продолжают выбивать ВС РФ, рассказал эксперт."И мне кажется, что это была одна из главных задач этой операции, которые мы наблюдали, потому что если мы посмотрим на номенклатуру средств, которые сейчас передаёт Запад, то там с техникой большие проблемы", - отметил политолог.В основном в этом списке дорогие системы РСЗО и ПВО, а не фронтовая артиллерия, танки и БМП. Но именно эта номенклатура вооружений нужна ВСУ для купирования таких прорывов, которые мы наблюдали в Харьковской области, указал Скоробогатый.На оперативном просторе, где нет таких оборонительных сооружений, как в Донбассе, по-другому приходится использовать бронетехнику, артиллерию и применять против противника огневой вал, добавил эксперт."Мы получаем больше возможностей для работы именно такой номенклатурой вооружений, видимо, именно это планировалось российским Генштабом", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моря читайте на сайте Украина.руО соотношении сил и значении боев на севере Харьковской области можно прочитать в интервью Алексея Подберезкина ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше

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новости, россия, запад, волчанск, пётр скоробогатый, всу, вооружения, военная техника, танки, бмп, рсзо, наступление, харьковская область