https://ukraina.ru/20240527/1055279787.html

Операция по окружению Харькова: военный эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно брать высоты в Липцах

Операция по окружению Харькова: военный эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно брать высоты в Липцах - 27.05.2024 Украина.ру

Операция по окружению Харькова: военный эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно брать высоты в Липцах

Двадцать километров — это максимальное расстояние, на которое ВС РФ смогут подойти к Харькову, пока не получится его полностью окружить. Ближе подходить нельзя, потому что в этом случае ВС РФ могут попасть под удар артиллерии. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-05-27T05:30

2024-05-27T05:30

2024-05-27T05:30

харьков

россия

запорожье

владимир евсеев

всу

артиллерия

харьковская область

север

вс рф

окружение

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Насколько я понимаю, сейчас российские военные постепенно приступают к операции по окружению Харькова. От высот в районе Липцев до Харьковской окружной дороги всего 18 километров, то есть можно спокойно достать артиллерией, рассказал эксперт.Если получится взять высоты в Липцах, то это лишит ВСУ возможности использовать окружную дорогу в качестве рокады для снабжения, отметил он.То есть 20 километров — это максимальное расстояние, на которое ВС РФ смогут подойти к Харькову до тех пор, пока не смогут его окружить. А в перспективе можно подумать о том, чтобы окружать город с запада, указал специалист."Если говорить о других направлениях, очень важно, что мы приближаемся к Карловке. Если мы ее возьмем, ВСУ на протяжении 25 километров будет не за что зацепиться. Мы можем подумать о продвижении на Красноармейск", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева ВСУ пытаются заманить Россию на Запорожье, а ядерный "Кинжал" готовится проткнуть НАТО читайте на сайте Украина.руО том, в чем уникальность Артемовско-соледарского направления и как там менялась обстановка можно прочитать в интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков

https://ukraina.ru/20240524/1055257356.html

харьков

россия

запорожье

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