Операция по окружению Харькова: военный эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно брать высоты в Липцах
Двадцать километров — это максимальное расстояние, на которое ВС РФ смогут подойти к Харькову, пока не получится его полностью окружить. Ближе подходить нельзя, потому что в этом случае ВС РФ могут попасть под удар артиллерии. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Насколько я понимаю, сейчас российские военные постепенно приступают к операции по окружению Харькова. От высот в районе Липцев до Харьковской окружной дороги всего 18 километров, то есть можно спокойно достать артиллерией, рассказал эксперт.
Если получится взять высоты в Липцах, то это лишит ВСУ возможности использовать окружную дорогу в качестве рокады для снабжения, отметил он.
"Но ближе подходить нельзя, потому что в этом случае российские войска сами попадут под удар противника, учитывая, что в городской застройке легко прятать артиллерию", - отметил Евсеев.
То есть 20 километров — это максимальное расстояние, на которое ВС РФ смогут подойти к Харькову до тех пор, пока не смогут его окружить. А в перспективе можно подумать о том, чтобы окружать город с запада, указал специалист.
"Если говорить о других направлениях, очень важно, что мы приближаемся к Карловке. Если мы ее возьмем, ВСУ на протяжении 25 километров будет не за что зацепиться. Мы можем подумать о продвижении на Красноармейск", - заключил собеседник издания.
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