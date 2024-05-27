Операция по окружению Харькова: военный эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно брать высоты в Липцах - 27.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240527/1055279787.html
Операция по окружению Харькова: военный эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно брать высоты в Липцах
Операция по окружению Харькова: военный эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно брать высоты в Липцах - 27.05.2024 Украина.ру
Операция по окружению Харькова: военный эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно брать высоты в Липцах
Двадцать километров — это максимальное расстояние, на которое ВС РФ смогут подойти к Харькову, пока не получится его полностью окружить. Ближе подходить нельзя, потому что в этом случае ВС РФ могут попасть под удар артиллерии. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-05-27T05:30
2024-05-27T05:30
харьков
россия
запорожье
владимир евсеев
всу
артиллерия
харьковская область
север
вс рф
окружение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/18/1055276677_0:278:3044:1990_1920x0_80_0_0_6a4f9d4d7c2b0d2f267aa3f430ce50ef.jpg
Насколько я понимаю, сейчас российские военные постепенно приступают к операции по окружению Харькова. От высот в районе Липцев до Харьковской окружной дороги всего 18 километров, то есть можно спокойно достать артиллерией, рассказал эксперт.Если получится взять высоты в Липцах, то это лишит ВСУ возможности использовать окружную дорогу в качестве рокады для снабжения, отметил он.То есть 20 километров — это максимальное расстояние, на которое ВС РФ смогут подойти к Харькову до тех пор, пока не смогут его окружить. А в перспективе можно подумать о том, чтобы окружать город с запада, указал специалист."Если говорить о других направлениях, очень важно, что мы приближаемся к Карловке. Если мы ее возьмем, ВСУ на протяжении 25 километров будет не за что зацепиться. Мы можем подумать о продвижении на Красноармейск", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева ВСУ пытаются заманить Россию на Запорожье, а ядерный "Кинжал" готовится проткнуть НАТО читайте на сайте Украина.руО том, в чем уникальность Артемовско-соледарского направления и как там менялась обстановка можно прочитать в интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков
https://ukraina.ru/20240524/1055257356.html
харьков
россия
запорожье
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/18/1055276677_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc22fa03172ffe6daeabda125a1c5534.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
харьков, россия, запорожье, владимир евсеев, всу, артиллерия, харьковская область, север, вс рф, окружение, сво, наступление, дороги
Харьков, Россия, Запорожье, Владимир Евсеев, ВСУ, артиллерия, Харьковская область, север, ВС РФ, окружение, СВО, наступление, дороги

Операция по окружению Харькова: военный эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно брать высоты в Липцах

05:30 27.05.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Торнадо-Г" в южном секторе СВО
Работа РСЗО Торнадо-Г в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Двадцать километров — это максимальное расстояние, на которое ВС РФ смогут подойти к Харькову, пока не получится его полностью окружить. Ближе подходить нельзя, потому что в этом случае ВС РФ могут попасть под удар артиллерии. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Насколько я понимаю, сейчас российские военные постепенно приступают к операции по окружению Харькова. От высот в районе Липцев до Харьковской окружной дороги всего 18 километров, то есть можно спокойно достать артиллерией, рассказал эксперт.
Если получится взять высоты в Липцах, то это лишит ВСУ возможности использовать окружную дорогу в качестве рокады для снабжения, отметил он.
"Но ближе подходить нельзя, потому что в этом случае российские войска сами попадут под удар противника, учитывая, что в городской застройке легко прятать артиллерию", - отметил Евсеев.
То есть 20 километров — это максимальное расстояние, на которое ВС РФ смогут подойти к Харькову до тех пор, пока не смогут его окружить. А в перспективе можно подумать о том, чтобы окружать город с запада, указал специалист.
"Если говорить о других направлениях, очень важно, что мы приближаемся к Карловке. Если мы ее возьмем, ВСУ на протяжении 25 километров будет не за что зацепиться. Мы можем подумать о продвижении на Красноармейск", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева ВСУ пытаются заманить Россию на Запорожье, а ядерный "Кинжал" готовится проткнуть НАТО читайте на сайте Украина.ру
О том, в чем уникальность Артемовско-соледарского направления и как там менялась обстановка можно прочитать в интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков
Алексей Кочетков интервью
24 мая, 05:43
Алексей Кочетков: Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе Вступление Швеции и Финляндии в НАТО означает, что весь север Европы настроен недружественно в отношении России. Когда Западу понадобится совершить нечто, что приведет к началу открытой фазы конфликта на севере, для этого подойдут прибалтийские страны
 
ХарьковРоссияЗапорожьеВладимир ЕвсеевВСУартиллерияХарьковская областьсеверВС РФокружениеСВОнаступлениедороги
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:04Главное за ночь 27 мая
08:00Панас Саксаганский: польский шляхтич в украинском театре
07:29Зеленский собрался в Испанию - СМИ
07:12МВД РФ объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ и экс-главнокомандующего силами логистики
06:36Игры, которые мы выбираем. Игры, которые нас выбирают
06:29Дипломатия бессильна. Сверхдержавы и уникальность ситуации с Украиной
06:04"Это другое". Столтенберг против Байдена
06:00"Самый влиятельный в администрации": Почему на Западе заинтересовались Ермаком?
05:57Военный историк Сергей Сазонов о "кавалерийской" тактике российских штурмовиков в Донбассе
05:50Украина за неделю. Два мира и два саммита
05:50У ВСУ появились дыры: военный эксперт раскрыл, откуда Украина "надергала" для Харькова новые батальоны
05:40Днем и ночью сидели в "норах": военкор рассказал, как российские бойцы выбивали ВСУ из Клещеевки
05:30Операция по окружению Харькова: военный эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно брать высоты в Липцах
05:20По тысяче человек в день: Владимир Евсеев рассказал про истончение фронта и огромные потери ВСУ
05:10"Зарылись в землю как мышки-норушки": военкор объяснил, куда исчезли стаи дронов-камикадзе ВСУ
05:00Рассыпанные "зубы" и "полуокопы": военный эксперт о том, почему Украина не подготовила север к обороне
04:40Прилетит серьезный ответ: эксперт рассказал, почему против "Кинжалов" и "Искандеров" нет противоядия
04:30Военный эксперт раскрыл, как прорыв позиций ВСУ под Волчанском заставит их бежать до Чугуева и Балаклеи
04:20Теряют столько же, сколько набирают: Анпилогов объяснил, почему украинская армия не может нарастить силы
04:00Сегодня он играет злодея: шеф-редактор Украина.ру о том, как деформировался Зеленский за 6 лет
Лента новостейМолния