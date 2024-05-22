"Просроченный" человек у власти: Калинчук о том, какой аргумент "не пляшет" в Киеве - 22.05.2024 Украина.ру
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"Просроченный" человек у власти: Калинчук о том, какой аргумент "не пляшет" в Киеве
"Просроченный" человек у власти: Калинчук о том, какой аргумент "не пляшет" в Киеве - 22.05.2024 Украина.ру
"Просроченный" человек у власти: Калинчук о том, какой аргумент "не пляшет" в Киеве
Адепты киевского режима говорят, что закон о выборах президента запрещает проводить их во время военного положения. Получается, Зеленский идет против Конституции
2024-05-22T18:27
2024-05-22T18:27
украина
россия
киев
владимир зеленский
рада
легитимность
президент украины
президентские выборы
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, миссионер Руслан Калинчук, который был вынужден уехать из страны из-за зверств киевского режима.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов заявил, что США заменят Зеленского на другую фигуру, чтобы пересобрать украинскую армию и общество."Наверняка американские кукловоды готовят именно такое решение. Потому что ничего хорошего и умного Зеленский для Украины уже не сделает. Он уже перестал пользоваться своим хоть и клоунским, но немалым авторитетом. Он уже хромая утка или сбитый селезень", - считает Насонов.Роман Насонов: Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезняПолитолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру отметил, что в ноябре 2023 года Зеленский подстраховался."Он переговорил со всеми фракциями в Раде, и Рада подписала специальный меморандум. Суть документа состоит в том, что поскольку с 24 февраля на Украине установилось военное положение, то они готовы проводить выборы только после прекращения боевых действий. Короче говоря, выборы не будут проводиться никогда. Сколько бы не продлилась СВО, смены киевского режима не будет", - подчеркнул политолог.Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумерангВо вторник, 21 мая, в интервью британскому изданию Reuters Владимир Зеленский объявил, что остается легитимным."Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются", — сказал он, отметив, что не может оценивать свою работу, так как "это просто не очень этично".Легитимность Зеленского подтвердила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая заявила, что ФРГ считает его законным президентом Украины. В отказе от президентских выборов Бербок обвинила не нынешний киевский режим, а президента России Владимира Путина.Зеленский самостоятельно определил свою легитимность, Бербок согласнаПолный текст интервью Руслан Калинчук: "Просроченный" Зеленский может повторить судьбу Фицо, а уклонистов от ВСУ станет больше читайте на сайте Украина.ру.
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украина, россия, киев, владимир зеленский, рада, легитимность, президент украины, президентские выборы
Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Рада, легитимность, президент Украины, президентские выборы

"Просроченный" человек у власти: Калинчук о том, какой аргумент "не пляшет" в Киеве

18:27 22.05.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Адепты киевского режима говорят, что закон о выборах президента запрещает проводить их во время военного положения. Получается, Зеленский идет против Конституции
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, миссионер Руслан Калинчук, который был вынужден уехать из страны из-за зверств киевского режима.

"В Киеве также ссылаются на то, что глава Украины осуществляет свои полномочия до момента вступления в должность новоизбранного президента. Но такого же нет! Поэтому данный аргумент с юридической точки зрения "не пляшет". Таким образом, 5 лет Зеленского закончились 20 мая, и у власти на Украине "просроченный" человек", - заключил историк.

Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов заявил, что США заменят Зеленского на другую фигуру, чтобы пересобрать украинскую армию и общество.
"Наверняка американские кукловоды готовят именно такое решение. Потому что ничего хорошего и умного Зеленский для Украины уже не сделает. Он уже перестал пользоваться своим хоть и клоунским, но немалым авторитетом. Он уже хромая утка или сбитый селезень", - считает Насонов.
Роман Насонов: Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня
Политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру отметил, что в ноябре 2023 года Зеленский подстраховался.
"Он переговорил со всеми фракциями в Раде, и Рада подписала специальный меморандум. Суть документа состоит в том, что поскольку с 24 февраля на Украине установилось военное положение, то они готовы проводить выборы только после прекращения боевых действий. Короче говоря, выборы не будут проводиться никогда. Сколько бы не продлилась СВО, смены киевского режима не будет", - подчеркнул политолог.
Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг
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Во вторник, 21 мая, в интервью британскому изданию Reuters Владимир Зеленский объявил, что остается легитимным.
"Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются", — сказал он, отметив, что не может оценивать свою работу, так как "это просто не очень этично".
Легитимность Зеленского подтвердила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая заявила, что ФРГ считает его законным президентом Украины. В отказе от президентских выборов Бербок обвинила не нынешний киевский режим, а президента России Владимира Путина.
Зеленский самостоятельно определил свою легитимность, Бербок согласна
Полный текст интервью Руслан Калинчук: "Просроченный" Зеленский может повторить судьбу Фицо, а уклонистов от ВСУ станет больше читайте на сайте Украина.ру.
 
УкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийРадалегитимностьпрезидент Украиныпрезидентские выборы
 
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Заголовок открываемого материала
18:27"Просроченный" человек у власти: Калинчук о том, какой аргумент "не пляшет" в Киеве
18:26"Украине дали палку, но запретили ей пользоваться". Почему США не разрешают ВСУ бить по "старой" России
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