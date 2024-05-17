https://ukraina.ru/20240517/1055123246.html

"Осталось 18 из 45": пленный украинский боевик рассказал о "командировке" под Авдеевкой

"Осталось 18 из 45": пленный украинский боевик рассказал о "командировке" под Авдеевкой - 17.05.2024 Украина.ру

"Осталось 18 из 45": пленный украинский боевик рассказал о "командировке" под Авдеевкой

Сотрудники Территориального центра комплектования (аналог российского военкомата) массово отказывались отправляться на оборону Авдеевки. Об этом РИА новости рассказал попавший в плен российским бойцам Роман Мороз, работавший в одном из украинских ТЦК

2024-05-17T10:37

2024-05-17T10:37

2024-05-17T10:38

авдеевка

харьковская область

александр сырский

всу

боевики

фронт

военкомат

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По его словам, часть сотрудников ТЦК в феврале 2024 года отправили в район Авдеевки под предлогом командировки. А именно - в Миргород, для докомплектации роты, которую планировалось отправить для постройки фортификационных сооружений на второй линии украинской обороны.Однако большинство сотрудников украинского военкомата сразу же поняли к чему идет дело и написали отказ. В противном случае они предоставляли справки о болезнях, но и это не послужило аргументом для военачальников, вспоминает Мороз."Осталось нас 18 человек только из 43 или 45", - объяснил военнопленный.К слову, в отказ идут не только мобилизованные новобранцы, но и боевики нацбатальонов. Так, третья отдельная штурмовая бригада ВСУ, которая состоит из боевиков националистического подразделения "Азов"*, снова отказалась выполнять приказы главкома Александра Сырского. Об этом сообщает украинский Телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на собственные источники в генштабе.Отмечается, что азовцы отказываются выдвинуться на позиции в Харьковской области, осознавая опыт своих сослуживцев после неудачной операции в Авдеевке, где “Азов” лишился почти половины личного состава.Однако, как утверждает собеседник канала, Сырский все же настаивает на том, чтобы именно эта бригада принимала участие в горячих точках на фронте.Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин считает, что саботаж "Азова" является серьезным симптомом для ВСУ. Это - симптом морального разложения, что в конечном счете приведет к проигрышу.Ранее в отказ пошли и боевики "Правого сектора"*, за что Сырский приказал расформировать нацбатальон. Один из боевиков националистической бригады утверждает, что после назначения Сырского главкомом, их поставили перед фактом, якобы они должны были выполнять только те функции, которые соответствуют должностному уровню.“Мы это расценили как политическое преследование. Для идейных бойцов ДУКа это выглядит как разрушение движа, а по факту - это просто нормирование системой своей боевой единицы", - отметил боевик.Более того, в командовании ПС сообщили, что в бригаде работают многочисленные комиссии, а на командиров подразделений открывают уголовные дела за неисполнение боевых распоряжений.Соответствующие вердикты начали выносить суды на Украине. Об этом сообщило украинское издание “Страна.ua” в своем Телеграм-канале.Согласно данным СМИ, в последнее время в реестре судебных решений появилось сразу несколько вердиктов судов по статье 402 Уголовного кодекса - "Неповиновение". В частности, они касаются украинских боевиков, отказавшихся выполнять приказы командования по участию в операции в Крынках Херсонской области.* - Признан террористическим и запрещен на территории РФ.

авдеевка

харьковская область

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авдеевка, харьковская область, александр сырский, всу, боевики, фронт, военкомат