Огромные очереди: сколько немцев хотят переехать в Россию и что творят таможенники в Европе – Бублик
Глава общественной организации "Путь домой" Анатолий Бублик в студии Украина.ру рассказал о том, как его семья пыталась вернуться в Россию из Германии, как их пытались ограбить европейские таможенники и как желание поделиться своим опытом привело к созданию мощной группы, помогающей соотечественникам возвращаться в Россию.
00:45 – о развале СССР, переезде в Германию по программе репатриации и возвращении в Россию после начала СВО;
05:07 – как проект "Путь домой" помогает соотечественникам возвращаться на родину;
06:32 – какие госпрограммы помогают соотечественникам возвращаться в Россию?
08:55 – сколько соотечественников хотят вернуться в Россию из других стран и почему их не замечают российские власти?
14:59 – насколько Россия заинтересована в возвращении соотечественников?
19:25 – о возможностях для облегчения возвращения соотечественников в Россию, которые есть уже сейчас, и о том, что ещё предстоит сделать;
00:45 – о развале СССР, переезде в Германию по программе репатриации и возвращении в Россию после начала СВО;
05:07 – как проект "Путь домой" помогает соотечественникам возвращаться на родину;
06:32 – какие госпрограммы помогают соотечественникам возвращаться в Россию?
08:55 – сколько соотечественников хотят вернуться в Россию из других стран и почему их не замечают российские власти?
14:59 – насколько Россия заинтересована в возвращении соотечественников?
19:25 – о возможностях для облегчения возвращения соотечественников в Россию, которые есть уже сейчас, и о том, что ещё предстоит сделать;