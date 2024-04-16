https://ukraina.ru/20240416/1054543402.html

Огромные очереди: сколько немцев хотят переехать в Россию и что творят таможенники в Европе – Бублик

Огромные очереди: сколько немцев хотят переехать в Россию и что творят таможенники в Европе – Бублик - 16.04.2024 Украина.ру

Огромные очереди: сколько немцев хотят переехать в Россию и что творят таможенники в Европе – Бублик

Глава общественной организации "Путь домой" Анатолий Бублик в студии Украина.ру рассказал о том, как его семья пыталась вернуться в Россию из Германии, как их... Украина.ру, 16.04.2024

2024-04-16T16:39

2024-04-16T16:39

2024-04-16T16:39

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Глава общественной организации "Путь домой" Анатолий Бублик в студии Украина.ру рассказал о том, как его семья пыталась вернуться в Россию из Германии, как их пытались ограбить европейские таможенники и как желание поделиться своим опытом привело к созданию мощной группы, помогающей соотечественникам возвращаться в Россию.00:45 – о развале СССР, переезде в Германию по программе репатриации и возвращении в Россию после начала СВО;05:07 – как проект "Путь домой" помогает соотечественникам возвращаться на родину;06:32 – какие госпрограммы помогают соотечественникам возвращаться в Россию?08:55 – сколько соотечественников хотят вернуться в Россию из других стран и почему их не замечают российские власти?14:59 – насколько Россия заинтересована в возвращении соотечественников?19:25 – о возможностях для облегчения возвращения соотечественников в Россию, которые есть уже сейчас, и о том, что ещё предстоит сделать;

россия

германия

европа

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