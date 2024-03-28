Полиция нашла автомобиль террористов по видео из горящего "Крокуса" - 28.03.2024 Украина.ру
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Полиция нашла автомобиль террористов по видео из горящего "Крокуса"
Полиция нашла автомобиль террористов по видео из горящего "Крокуса" - 28.03.2024 Украина.ру
Полиция нашла автомобиль террористов по видео из горящего "Крокуса"
Полицейские вошли в горящее здание "Крокус Сити Холла" и извлекли видеоматериалы из серверной, оперативно отсмотрели и вычислили машину, на которой скрылись террористы. Об этом сообщила 27 марта официальный представитель МВД Ирина Волк в официальном телеграм-канале
2024-03-28T12:04
2024-03-28T12:04
новости
россия
красногорск
мвд
мчс
брянская область
теракт
терроризм
террорист
крокус сити холл
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Во время теракта к зданию "Крокус Сити Холла" прибыли начальник УМВД России по Красногорску полковник полиции Максим Мягков и его заместитель подполковник полиции Дмитрий Новиков. Им необходимо было добраться до серверной, пока туда не распространился огонь. В серверной хранились записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы подозреваемые в совершении теракта и маршрут их передвижения."Взломав дверь в помещение, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России просмотрели видеоматериалы и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые террористы", - рассказал полковник Мягков.Сотрудники полиции незамедлительно передали информацию в оперативный штаб, чтобы установить маршрут подозреваемых и обеспечить задержание террористов.Вечером 22 марта в концертный зал "Крокус Сити Холл" ворвались четверо вооруженных террористов, которые открыли стрельбу в упор по безоружным людям. После чего разлили бензин и устроили поджог. По последним данным МЧС, в результате теракта погибло 143 человека. Утром 23 марта российские спецслужбы задержали террористов в Брянской области, они двигались к границе с Украиной. Задержанные оказались уроженцами Таджикистана. Суд арестовал восемь человек, причастных к теракту.
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красногорск
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новости, россия, красногорск, мвд, мчс, брянская область, теракт, терроризм, террорист, крокус сити холл, автомобиль
Новости, Россия, Красногорск, МВД, МЧС, Брянская область, теракт, терроризм, террорист, Крокус Сити Холл, автомобиль

Полиция нашла автомобиль террористов по видео из горящего "Крокуса"

12:04 28.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСтрельба в "Крокус Сити Холле"
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
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Полицейские вошли в горящее здание "Крокус Сити Холла" и извлекли видеоматериалы из серверной, оперативно отсмотрели и вычислили машину, на которой скрылись террористы. Об этом сообщила 27 марта официальный представитель МВД Ирина Волк в официальном телеграм-канале
Во время теракта к зданию "Крокус Сити Холла" прибыли начальник УМВД России по Красногорску полковник полиции Максим Мягков и его заместитель подполковник полиции Дмитрий Новиков. Им необходимо было добраться до серверной, пока туда не распространился огонь. В серверной хранились записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы подозреваемые в совершении теракта и маршрут их передвижения.
"Взломав дверь в помещение, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России просмотрели видеоматериалы и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые террористы", - рассказал полковник Мягков.
Сотрудники полиции незамедлительно передали информацию в оперативный штаб, чтобы установить маршрут подозреваемых и обеспечить задержание террористов.
Вечером 22 марта в концертный зал "Крокус Сити Холл" ворвались четверо вооруженных террористов, которые открыли стрельбу в упор по безоружным людям. После чего разлили бензин и устроили поджог. По последним данным МЧС, в результате теракта погибло 143 человека.
Утром 23 марта российские спецслужбы задержали террористов в Брянской области, они двигались к границе с Украиной. Задержанные оказались уроженцами Таджикистана. Суд арестовал восемь человек, причастных к теракту.
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
26 марта, 17:12
Все о теракте в "Крокус Сити Холле": хронология, последствия, версииНападение террористов на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года стало одним из самых кровавых терактов в истории России
 
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