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Полиция нашла автомобиль террористов по видео из горящего "Крокуса"

Полиция нашла автомобиль террористов по видео из горящего "Крокуса" - 28.03.2024 Украина.ру

Полиция нашла автомобиль террористов по видео из горящего "Крокуса"

Полицейские вошли в горящее здание "Крокус Сити Холла" и извлекли видеоматериалы из серверной, оперативно отсмотрели и вычислили машину, на которой скрылись террористы. Об этом сообщила 27 марта официальный представитель МВД Ирина Волк в официальном телеграм-канале

2024-03-28T12:04

2024-03-28T12:04

2024-03-28T12:04

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Во время теракта к зданию "Крокус Сити Холла" прибыли начальник УМВД России по Красногорску полковник полиции Максим Мягков и его заместитель подполковник полиции Дмитрий Новиков. Им необходимо было добраться до серверной, пока туда не распространился огонь. В серверной хранились записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы подозреваемые в совершении теракта и маршрут их передвижения."Взломав дверь в помещение, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России просмотрели видеоматериалы и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые террористы", - рассказал полковник Мягков.Сотрудники полиции незамедлительно передали информацию в оперативный штаб, чтобы установить маршрут подозреваемых и обеспечить задержание террористов.Вечером 22 марта в концертный зал "Крокус Сити Холл" ворвались четверо вооруженных террористов, которые открыли стрельбу в упор по безоружным людям. После чего разлили бензин и устроили поджог. По последним данным МЧС, в результате теракта погибло 143 человека. Утром 23 марта российские спецслужбы задержали террористов в Брянской области, они двигались к границе с Украиной. Задержанные оказались уроженцами Таджикистана. Суд арестовал восемь человек, причастных к теракту.

https://ukraina.ru/20240326/1054122719.html

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