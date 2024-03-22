"Русофобская истерика": политолог объяснил, чем пугают Европу, чтобы она решилась на войну с Россией
Большинство европейцев не против того, чтобы помогать Украине деньгами и оружием. Но они не желают, чтобы такая поддержка отрицательно сказывалась на уровне жизни. Лично воевать они тоже не готовы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Государственного Гуманитарного Университета Вадим Трухачев
Агрессивные заявления европейских политиков во многом связаны к выборам в Европарламент, которые состоятся в начале июня. Поэтому для избирателей необходимо держать "высокий градус русофобской истерики", рассказал политолог.
По словам эксперта, политики Евросоюза специально "пугают Россией" своих избирателей. Заявления в духе "Россия не остановится на Украине и пойдет войной в Европу" – это популярный предвыборный лозунг для европейцев, не имеющий отношения к текущей обстановке на поле боя, добавил он.
"Препятствий к этому замыслу два. Первое. Европа не готова воевать за Украину. Второе. Даже если Европа морально готова воевать с Россией, то это может пагубно сказаться на европейской экономике, которая к большой войне не готова", - отметил Трухачев.
Большинство европейцев не против того, чтобы помогать Украине деньгами и оружием. Но они не желают, чтобы такая поддержка отрицательно сказывалась на уровне жизни. Лично воевать за Украину они тоже не готовы. Чтобы европейцы были готовы воевать с Россией, их надо серьезно "обработать", заключил собеседник издания.
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