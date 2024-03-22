https://ukraina.ru/20240322/1054031854.html

"Русофобская истерика": политолог объяснил, чем пугают Европу, чтобы она решилась на войну с Россией

"Русофобская истерика": политолог объяснил, чем пугают Европу, чтобы она решилась на войну с Россией - 22.03.2024 Украина.ру

"Русофобская истерика": политолог объяснил, чем пугают Европу, чтобы она решилась на войну с Россией

Большинство европейцев не против того, чтобы помогать Украине деньгами и оружием. Но они не желают, чтобы такая поддержка отрицательно сказывалась на уровне жизни. Лично воевать они тоже не готовы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Государственного Гуманитарного Университета Вадим Трухачев

2024-03-22T04:20

2024-03-22T04:20

2024-03-22T04:20

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Агрессивные заявления европейских политиков во многом связаны к выборам в Европарламент, которые состоятся в начале июня. Поэтому для избирателей необходимо держать "высокий градус русофобской истерики", рассказал политолог.По словам эксперта, политики Евросоюза специально "пугают Россией" своих избирателей. Заявления в духе "Россия не остановится на Украине и пойдет войной в Европу" – это популярный предвыборный лозунг для европейцев, не имеющий отношения к текущей обстановке на поле боя, добавил он.Большинство европейцев не против того, чтобы помогать Украине деньгами и оружием. Но они не желают, чтобы такая поддержка отрицательно сказывалась на уровне жизни. Лично воевать за Украину они тоже не готовы. Чтобы европейцы были готовы воевать с Россией, их надо серьезно "обработать", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Вадим Трухачев: России придется больно ударить по опасной Чехии, чтобы выбить ВСУ хотя бы из Харькова читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240321/1054009969.html

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новости, украина, россия, трухачев, европа, ес, война, выборы, европарламент, избиратели