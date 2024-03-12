https://ukraina.ru/20240312/1053839000.html

Нельзя молчать. Почему российский суд выдает Украине обменянного в 2019 году Петра Мельничука

Нельзя молчать. Почему российский суд выдает Украине обменянного в 2019 году Петра Мельничука - 12.03.2024 Украина.ру

Нельзя молчать. Почему российский суд выдает Украине обменянного в 2019 году Петра Мельничука

Гражданина Молдавии Петра Мельничука, которого в 2017 году на Украине арестовали за шпионаж в пользу РФ, а в 2019 году обменяли в Россию в рамках Минского процесса, могут депортировать прямо в тюрьму из-за проблем с получением российского паспорта.

2024-03-12T16:36

2024-03-12T16:36

2024-03-12T16:36

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Шпионская сетьПетра Мельничука, который отсидел на Украине по обвинению в помощи российским спецслужбам, а в 2019 году попал в Россию путем обмена удерживаемых лиц в рамках Минского процесса, могут депортировать в Молдавию, а оттуда — на Украину."Постановлением Басманного суда мой доверитель Петр Мельничук был признан виновным в совершении административного правонарушения за нарушение режима пребывания в Москве (ч. 3.1 ст. 18.8. КоАП РФ). Суд назначил ему административный штраф в размере 5 тыс. рублей и постановил выдворить с территории России, осуществив путем контролируемого самостоятельного выезда его из Российской Федерации", — заявила адвокат Мельничука Мария Тиллерт.История злоключений Мельничука на Украине в России мало кому известна. СМИ, по сути, повторяют лишь то, что было сказано пресс-службой СБУ — "глубоко законспирированная резидентурная группа российских спецслужб" вела наружное наблюдение за военными объектами и передавала информацию. Естественно, это не имеет никакого отношения к реальности.Троих граждан Украины — Елену Бобову, Валерия Пикалова, Дениса Хитрова и гражданина Молдавии Петра Мельничука задержали в марте 2017 года в Одессе по подозрению в совершении преступлений по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 263 УК Украины (государственная измена и незаконное обращение с оружием), что предполагает до 15 лет лишения свободы.На время досудебного следствия подозреваемых перевезли в Киев, а в ноябре 2017 передали дело в Приморский суд Одессы и этапировали их в одесский СИЗО. Однако, несмотря на передачу дела в суд в конце 2017 года, предварительное заседание с оглашением обвинительного акта было проведено только в июле 2019 года. Таким образом, более двух лет уголовное дело вообще не рассматривалось в суде, а люди все это время находились под стражей.Согласно версии СБУ, в Одессе под руководством экс-сотрудника "Беркута" Селиванова, который уехал в Крым и там якобы был завербован российским ГРУ, была создана шпионская сеть, цель которой заключалась в сборе информации о военных объектах в регионе, наблюдении за перемещением ВСУ и сборе данных об одесских "патриотах". Руководителем одесской группы якобы назначена медсестра Елена Бобова, которая ранее состояла в близких отношениях с Селивановым. Другие члены ячейки – побывавший в АТО майор ВСУ Денис Хитров, бывший военный, занимавшийся в тот момент производством бойлеров, Валерий Пикалов и гражданин Республики Молдова Петр Мельничук. Если верить обвинительному акту, Бобова прошла обучение в тренировочном лагере ГРУ в Крыму, была участницей событий 2 мая в Одессе и вообще давным-давно завербована Российской Федерацией.Казалось бы, обвинение серьезное, но, когда в обвинительном акте под копирку пишут о радикально настроенном лице, имеющим устойчивые пророссийские взгляды, и когда он пестрит фразами типа "в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах", а также имеется факт того, что как бы имея на руках "неопровержимые доказательства" суд за два с лишним года не начал рассмотрение дела по сути – это сигнал к появлению сомнений.Никогда не верьте СБУЖена Мельничука Галина приобрела для сдачи в аренду гараж на улице Старопортофранковской. В декабре 2016 года она стала замечать, что туда кто-то ходит, но ничего не ворует. Позже она поняла, что СБУ расставляла в помещении камеры.С Валерием Пикаловым семья Мельничука была знакома, дети подружились на море, а затем сблизились и родители. После развода Валерий начал встречаться с медсестрой Бобовой, и они неоднократно приходили к Мельничукам "на шашлыки" как раз возле указанного гаража.В марте 2017 Пикалов пришел "на шашлыки" вместе с Бобовой и его другом Хитровым, который вернулся в отпуск из АТО. За Хитровым к тому моменту уже несколько месяцев следили по заявлению некоего Скрытника, который учился вместе с Хитровым и Пикаловым. Однажды оказавшегося провокатором Скрытника тоже пригласили, поскольку он был участником событий 2 мая и старым знакомым Пикалова. Никаких подозрений его появление, соответственно, не вызвало.На пикнике Скрытник дал Пикалову флешку с какой-то информацией, чтобы обсудить, как "это" повлияет на события на Украине. Что на флешке — неизвестно. Ее даже не нашли при обыске. В смысле, не приобщили к делу. Тем не менее, затем последовали обыск и арест.В 2019 году, еще до обмена, у меня получилось пообщаться с находившимся в СИЗО Петром Мельничуком."Я смотрел по бумагам в деле, — сказал тогда Мельничук, — и там написано, что Скрытник звонит Хитрову в АТО: "Есть что-то срочное. Встреться с Валерой, пообщайся на эту тему". Валера встречается и говорит ему: "Не знаю, надо ли это вообще кому-то, надо ли это Бобовой передавать". Мне показалось, что Бобова с ним как-то личную жизнь пыталась устроить и вела себя так, как будто что-то решает, а в реальности ничего она не решает и ничем она не занимается.И вот следователь рассказывает, что они первый раз якобы передают информацию. Я спрашиваю: "Так что ж вы их не взяли тогда?". "А мы не поняли, что они с ней сделали". Я в тот момент три месяца с ними вообще не общался, сидел дома, отдыхал, даже не созванивался с ними. Но следователи появляются второй раз. Они говорят: "Есть еще одна информация, более качественная". Якобы Бобова, Хитров и Пикалов в каком-то парке встретились. Меня опять вызывают и требуют дать показания. Я говорю: "Так чего вы их не берете?" "Да мы опять ничего не поняли". И вот, когда мы в феврале собрались на шашлыки, Скрытник начал что-то кричать про Россию. Я говорю: "Я — гражданин Молдавии, мне вообще все равно. Ты что, на митинге? Я в Молдавии пережил 90-е и эти провокации мне не нужны. На кого ты вообще работаешь?" Я стал ему рассказывать что-то из религии, про Христа, которого предали за 30 серебряников, а он начал нервничать. А Валера предложил через месяц еще раз встретиться, сделать шашлыки. Скрытник сказал, что не может, но Валера настаивал. Вот только вместо них в районе 12 часов приходят эсбэушники – надо дать показания, что Бобова, Хитров и Пикалов занимались шпионажем. Задаю вопрос следователю, было ли прямое предложение Хитрова Скрытнику сливать информацию? С чего вы взяли, что это вообще происходит? Он отвечает: "Мы по общим фразам поняли. Вы должны быть свидетелем". "Чего свидетелем?". "Ну, что они там флешку передавали и разоблачили нашего агента". "Какого агента? О какой флешке вы говорите?". "Надо, чтобы вы подтвердили, что они изменили родине". Я говорю, что не играю в эти игры и они начинают обыск, находят в гараже какое-то самопальное оружие. А это гараж не мой вообще. Через год они мне уже в СИЗО говорят: "Этот сарай снимал Валик Дорошенко*, но он к сожалению, погиб и мы не можем понять, где у него еще схроны". Т.е. через год признали, что это не мое. А до этого меня избивали за то, что я отказался быть свидетелем, и за то, что я не знаю, чье это. Да, жена занимается сдачей недвижимости, но я ж не мог предположить, что арендатор будет чем-то таким заниматься. Он врач по профессии. 19 января погиб в Одессе, убил милиционеров. Но сказать, что он против Украины был... Я ни одного слова от него не слышал".Просто дай показания, а дальше мы уже самиОбвинение Мельничука заключается в том, что он якобы видел, как Бобова звонила в Крым своему другу экс-беркутовцу Селиванову, и не сообщил об этом в СБУ, т.е., по сути, в пособничестве. Но пособничестве чему? Флешку якобы не нашли, факт ее передачи не зафиксирован, никто не взят с поличным."Мне СБУшники сами сказали, что я ничем таким не занимался, — утверждает Петр, — но поскольку отказался давать показания, то и попал в эту историю. Я прошу следователя показать, где я с ними присутствовал, что могу дать какие-то показания, а он говорит: "Мы скажем, что вы там были и вас видели".Что касается остальных фигурантов, то и их участие в шпионской сети под большим сомнением. Тот факт, что у Бобовой в Крыму есть друг, ранее служивший в "Беркуте", не говорит вообще ни о чем. Скрытник фактически спровоцировал ее при нем позвонить другу, чтобы потом можно было говорить о передаче какой-то мифической информации. У Пикалова, как оказалось, жена пошла в донбасское ополчение, потому что родилась в Донецке. На этом фоне Валерий с ней развелся. Безусловно, результаты Майдана ему не нравились, но к радикальным поступкам он явно не был готов.Брали всю группу в Одессе почему-то киевские эсбэушники. При задержании избивали. Обыск в гараже, где нашли какую-то "берданку", провели без санкции суда и без присутствия собственника. Гараж в ходе обыска ограбили — вынесли весь находившийся там инструмент. Ограбили и квартиру Пикалова, но заявление о краже даже не внесли в Единый реестр досудебных расследований. Сообщение о подозрении вручили по прошествии 24 часов после задержания, т.е. тоже вне норм уголовно-процессуального кодекса. Флешку с секретными данными, как уже было сказано, не нашли. Скрытник с остальными, естественно, не сел.У Мельничука сразу потребовали 5 тысяч долларов в обмен на свободу. Таких денег у него не было. Ну а без показаний Петра в суд реально нести было нечего.Итак, два года "агенты" Мельничук, Хитров, Пикалов и Бобова провели в СИЗО без единого заседания по рассмотрению доказательств, пока в сентябре 2019 года их не обменяли в Россию по формуле "35 на 35". На Украину отправились 24 моряка, арестованные за нарушение границы РФ при инциденте в Керченском проливе в ноябре 2018 года, а также осужденные за терроризм и шпионаж Олег Сенцов, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Павел Гриб и Станислав Клых. В Россию вернулись журналист Кирилл Вышинский, похищенные из Крыма военнослужащие Максим Одинцов и Александр Баранов, похищенный украинскими спецслужбами экс-командир ПВО ДНР Владимир Цемах, оправданные по делу 2 мая, а затем снова арестованные за возложение цветов к памятнику освободителям Николаева от нацистов Сергей Долженков и Евгений Мефедов и др.Почему российские суды выдают пророссийских иностранцевПосле обмена Мельничук получил статус беженца. Для получения российского гражданства по стандартной схеме в то время надо было пройти семь кругов ада, в т.ч. подтверждая официальные доходы. А какие официальные доходы без паспорта? Разве что по трудовому патенту, но для его получения нужны деньги.Самым простым способом получения паспорта РФ была поездка в ДНР для получения местного паспорта, а потом, на основании наличия паспорта ДНР, получение российского гражданства. На там все тоже не просто. На каком основании гражданин Молдавии мог бы получить паспорт ДНР? Разве что где-то фиктивно прописавшись за деньги (такие не слишком законные опции существовали), но денег-то нет.Не справившись с бюрократическими препонами, Мельничук остался в Москве работать на стройке (а где еще он мог заработать со статусом беженца?). Петр, кстати, отец четырех детей, двое из которых в тот момент были несовершеннолетними.4 марта этого года Мельничука остановили полицейские, чтобы проверить документы. В итоге — Басманный райотдел, суд и постановление покинуть территорию России, а также оплатить штраф в 5 тысяч рублей. Отправка в Молдавию, гражданином которой является Мельничук, ничем хорошим не закончится — до переезда на Украину он воевал в ополчении Приднестровья.Юрист "Русской юрслужбы" Мария Тиллерт утверждает, что Петру не дали времени на предоставление документов о его обмене в рамках Минских соглашений. Также судья проигнорировал аргумент о том, что Мельничука из Молдавии выдадут в украинскую тюрьму, где ему, по все еще незакрытому делу, грозит 15 лет. Тиллерт подала апелляционную жалобу и пообещала добиваться получения Петром российского гражданства.Ситуация, когда государство в лице спецслужб, МИД и других ведомств решили, что пострадавший от СБУ Петр нужен России и обменяли его на осужденных террористов, а теперь подошедший формально к вопросу районный судья вышвыривает человека в недружественную Молдавию, которая экстрадирует его прямиком в украинскую тюрьму, вопиющая. И если бы этот случай был единственным эксцессом. Из-за проблем с документами несколько лет назад на Украину депортировали журналистку Елену Бойко, которая с границы сразу же уехала в камеру. В 2020 году только личное вмешательство депутата Госдумы спасло от депортации ополченца ЛНР и гражданина Латвии Бенеса Айо, который в итоге смог получить в России политическое убежище. Случаев, к сожалению, очень много. Причем основанием для депортации становятся не только часто нерешаемые из-за не соответствующего реальному положению вещей законодательства проблемы с документами, но и Конвенция СНГ о правовой поддержке 1993 года, которая требует выдавать обвиняемых по запросу прокуратуры любой из стран Содружества. При этом ратифицированная Россией Конвенция ООН по правам человека позволяет отказывать в депортации в страну, где человека ждут жестокое обращение и пытки. Почему суды в таких делах, как дело Мельничука, не ссылаются на Конвенцию ООН, непонятно.*19 января 2018 года в Одессе местный активист Валентин Дорошенко застрелил знакомого из-за конфликта, связанного с металлоломом, расстрелял в упор троих полицейских и и был убит патрульной полицией.

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