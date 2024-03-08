Военный эксперт о том, как ВС РФ сорвали провокацию французов над Чёрным морем - 08.03.2024 Украина.ру
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Военный эксперт о том, как ВС РФ сорвали провокацию французов над Чёрным морем
Военный эксперт о том, как ВС РФ сорвали провокацию французов над Чёрным морем - 08.03.2024 Украина.ру
Военный эксперт о том, как ВС РФ сорвали провокацию французов над Чёрным морем
Европейским странам приходится не только оказывать Украине военную помощь, но и самостоятельно заниматься разведкой и целеуказанием, но российские военные не позволяют устраивать провокации против флота и армии РФ, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-03-08T11:52
2024-03-08T11:52
новости
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эммануэль макрон
нато
вооруженные силы украины
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Ранее на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о том, что отдельные страны НАТО могут ввести войска на Украину, российский Су-27 из состава сил ПВО сопроводил два французских истребителя и самолет дальнего радиолокационного обнаружения над акваторией Черного моря, не дав им нарушить российское воздушное пространство."Мы не допустили того, что привело бы к печальным последствиям для французов. И самое главное, что мы не дали им возможность провести радиолокационную разведку. Мы не позволили им спровоцировать работу наших комплексов ПВО, чтобы их комплекс ДРЛО (Дальнего радиолокационного обнаружения. – Ред.) смог отработать по ним свою программу: записать их в свою картотеку и определить, где стоят наши ЗРК, межвидовые РЛС и как работает РЛС флота", - рассказал эксперт.США в данный момент сконцентрированы на подготовке к президентским выборам, им не до Украины, отметил Леонков. Всю свою деятельность они переложили на плечи европейцев, которым фактически приходится руководить своими "украинскими подопечными" и самостоятельно заниматься разведкой, рассказал он.Макрон намерен создать "артиллерийскую коалицию" и собирать снаряды для Украины по всему миру, надеясь оживить военно-промышленный комплекс Франции, полагает эксперт.Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия щелкнула по носу Францию, а к ноябрю устроит ВСУ еще пару Авдеевок и Купянсков читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, франция, эммануэль макрон, нато, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, НАТО, Вооруженные силы Украины

Военный эксперт о том, как ВС РФ сорвали провокацию французов над Чёрным морем

11:52 08.03.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Европейским странам приходится не только оказывать Украине военную помощь, но и самостоятельно заниматься разведкой и целеуказанием, но российские военные не позволяют устраивать провокации против флота и армии РФ, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Ранее на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о том, что отдельные страны НАТО могут ввести войска на Украину, российский Су-27 из состава сил ПВО сопроводил два французских истребителя и самолет дальнего радиолокационного обнаружения над акваторией Черного моря, не дав им нарушить российское воздушное пространство.
"Мы не допустили того, что привело бы к печальным последствиям для французов. И самое главное, что мы не дали им возможность провести радиолокационную разведку. Мы не позволили им спровоцировать работу наших комплексов ПВО, чтобы их комплекс ДРЛО (Дальнего радиолокационного обнаружения. – Ред.) смог отработать по ним свою программу: записать их в свою картотеку и определить, где стоят наши ЗРК, межвидовые РЛС и как работает РЛС флота", - рассказал эксперт.
США в данный момент сконцентрированы на подготовке к президентским выборам, им не до Украины, отметил Леонков. Всю свою деятельность они переложили на плечи европейцев, которым фактически приходится руководить своими "украинскими подопечными" и самостоятельно заниматься разведкой, рассказал он.
Макрон намерен создать "артиллерийскую коалицию" и собирать снаряды для Украины по всему миру, надеясь оживить военно-промышленный комплекс Франции, полагает эксперт.
Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия щелкнула по носу Францию, а к ноябрю устроит ВСУ еще пару Авдеевок и Купянсков читайте на сайте Украина.ру.
 
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