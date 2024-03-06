https://ukraina.ru/20240306/1053751121.html

Россия готова встретить молодёжь из многих стран – Путин

Россия готова встретить молодёжь из многих стран – Путин - 06.03.2024 Украина.ру

Россия готова встретить молодёжь из многих стран – Путин

Россия всегда гостеприимно встретит молодёжь из разных стран и будет приветствовать их лучшие начинания. Об этом 6 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе закрытия Всемирного фестиваля молодёжи

2024-03-06T21:43

2024-03-06T21:43

2024-03-06T21:43

новости

россия

владимир путин

молодежь

фестиваль

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Также Путин допустил, что в России могут организовать новые фестивали молодёжи, в которых смогут принять участие больше молодых людей. Напомним, с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус проходит Всемирный фестиваль молодёжи. Мероприятие инициировано указом президента России Владимира Путина. Всего в Россию для участия в фестивале прибыли около 20 тысяч человек из 190 стран мира.

https://ukraina.ru/20240229/1053630871.html

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новости, россия, владимир путин, молодежь, фестиваль