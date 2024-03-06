Россия готова встретить молодёжь из многих стран – Путин
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Россия всегда гостеприимно встретит молодёжь из разных стран и будет приветствовать их лучшие начинания. Об этом 6 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе закрытия Всемирного фестиваля молодёжи
"Вы приехали в Россию, у вас появилось здесь много друзей, я хочу, чтобы вы знали, вся Россия теперь – ваш друг. У нас всегда открыты двери для вас, для всех ваших благородных начинаний", – цитирует главу государства РИА Новости.
Также Путин допустил, что в России могут организовать новые фестивали молодёжи, в которых смогут принять участие больше молодых людей.
Напомним, с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус проходит Всемирный фестиваль молодёжи. Мероприятие инициировано указом президента России Владимира Путина. Всего в Россию для участия в фестивале прибыли около 20 тысяч человек из 190 стран мира.