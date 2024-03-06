Россия готова встретить молодёжь из многих стран – Путин - 06.03.2024 Украина.ру
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Россия готова встретить молодёжь из многих стран – Путин
Россия готова встретить молодёжь из многих стран – Путин - 06.03.2024 Украина.ру
Россия готова встретить молодёжь из многих стран – Путин
Россия всегда гостеприимно встретит молодёжь из разных стран и будет приветствовать их лучшие начинания. Об этом 6 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе закрытия Всемирного фестиваля молодёжи
2024-03-06T21:43
2024-03-06T21:43
новости
россия
владимир путин
молодежь
фестиваль
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Также Путин допустил, что в России могут организовать новые фестивали молодёжи, в которых смогут принять участие больше молодых людей. Напомним, с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус проходит Всемирный фестиваль молодёжи. Мероприятие инициировано указом президента России Владимира Путина. Всего в Россию для участия в фестивале прибыли около 20 тысяч&nbsp;человек&nbsp;из&nbsp;190&nbsp;стран&nbsp;мира.
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новости, россия, владимир путин, молодежь, фестиваль
Новости, Россия, Владимир Путин, молодежь, Фестиваль

Россия готова встретить молодёжь из многих стран – Путин

21:43 06.03.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Президент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Россия всегда гостеприимно встретит молодёжь из разных стран и будет приветствовать их лучшие начинания. Об этом 6 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе закрытия Всемирного фестиваля молодёжи

"Вы приехали в Россию, у вас появилось здесь много друзей, я хочу, чтобы вы знали, вся Россия теперь ваш друг. У нас всегда открыты двери для вас, для всех ваших благородных начинаний", – цитирует главу государства РИА Новости.

Также Путин допустил, что в России могут организовать новые фестивали молодёжи, в которых смогут принять участие больше молодых людей.
Напомним, с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус проходит Всемирный фестиваль молодёжи. Мероприятие инициировано указом президента России Владимира Путина. Всего в Россию для участия в фестивале прибыли около 20 тысяч человек из 190 стран мира.
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