"Обратная концепция должна исчезнуть навсегда": Медведев назвал Украину Россией
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Украина - это, безусловно, Россия. Таким мнением поделился заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне Знание.Первые, проходящем в рамках Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории Сириус
"Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина - это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина - это, безусловно Россия. (...) Должны кануть в небытие и попытки игнорировать российское общественное мнение. Оно справедливо считает Украину, ее население частью нашей общерусской цивилизации", - сказал Медведев.
В этом же выступлении он заявил, что территории по обоим берегам Днепра являются частью российских стратегических и исторических границ, поэтому попытки изменить их насильственно и отрезать "по-живому" — обречены.
12:57"Вынужденный ответ РФ на русофобскую политику Запада": Медведев высказался об СВО Действия России на Украине являются вынужденным ответом на русофобскую политику Запада. Об этом 4 марта заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе марафона Знание. Первые, проходящем в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус