https://ukraina.ru/20240304/1053689690.html

"Обратная концепция должна исчезнуть навсегда": Медведев назвал Украину Россией

"Обратная концепция должна исчезнуть навсегда": Медведев назвал Украину Россией - 04.03.2024 Украина.ру

"Обратная концепция должна исчезнуть навсегда": Медведев назвал Украину Россией

Украина - это, безусловно, Россия. Таким мнением поделился заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне Знание.Первые, проходящем в рамках Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории Сириус

2024-03-04T13:46

2024-03-04T13:46

2024-03-04T13:46

дмитрий медведев

россия

украина

новости

марафоны

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"Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина - это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина - это, безусловно Россия. (...) Должны кануть в небытие и попытки игнорировать российское общественное мнение. Оно справедливо считает Украину, ее население частью нашей общерусской цивилизации", - сказал Медведев.В этом же выступлении он заявил, что территории по обоим берегам Днепра являются частью российских стратегических и исторических границ, поэтому попытки изменить их насильственно и отрезать "по-живому" — обречены.

https://ukraina.ru/20240304/1053688589.html

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дмитрий медведев, россия, украина, новости, марафоны