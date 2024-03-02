https://ukraina.ru/20240302/1053671115.html

Разговор с Пушкиным, экспедиция на Северный полюс и посикунчики: чем удивляет иностранцев ВФМ-2024

Разговор с Пушкиным, экспедиция на Северный полюс и посикунчики: чем удивляет иностранцев ВФМ-2024 - 02.03.2024 Украина.ру

Разговор с Пушкиным, экспедиция на Северный полюс и посикунчики: чем удивляет иностранцев ВФМ-2024

Всемирный фестиваль молодёжи-2024 собрал в Сочи 20 000 участников со всего мира, и все они точно уедут с незабываемыми эмоциями, а многое попробуют впервые в жизни

2024-03-02T23:28

2024-03-02T23:28

2024-03-02T23:30

эксклюзив

фестиваль

молодежь

сочи

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Федеральная территория Сириус не впервые принимает Всемирный фестиваль молодёжи, но в этот раз всё гораздо грандиознее: если в 2017 году было задействовано только здание Университета "Сириус" (на ближайшие дни известное как Международный аэропорт ВФМ), а сейчас Город молодёжи мира раскинулся практически на весь олимпийский парк, охватывая объекты сочинской Олимпиады-2014."Во время экскурсий гости говорят: "Вот это масштаб!" - рассказывает гид, а точнее проводник смыслов программы "Больше, чем путешествие" Мария Кузнецова. - Это масштаб не только строений и территорий, это масштаб ваших возможностей, потому что то, что вы можете обрести за эти 5 дней, бесценно. Например, можно создать своего мультипликационного героя, посетить лекции преподавателя МГИМО - когда ты к нему ещё попадёшь!? Когда ты можешь пообщаться с каким-то человеком, который живёт очень далеко. Это такая концентрация возможностей!"Действительно, возможности для участников огромны. В рамках фестиваля пройдёт более 800 мероприятий: это и образовательные, и культурные проекты, встречи с высокопоставленными политиками (Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, Михаил Мурашко, Ирина Яровая), российскими и зарубежными деятелями культуры (Эмир Кустурица, Милош Бикович, Бурак Озчивит), участниками СВО, блогерами. А также ребята из 89 регионов России и 188 стран смогут просто на славу отдохнуть и повеселиться на зарядках с известными спортсменами и вечерних концертах, которые будут проходить на площади, которая во время Олимпиады была Медальной (там каждый день чествовали новоиспечённых чемпионов), а на период проведения фестиваля превратилась в площадь Душа России. Но прежде всего участники получат шанс пообщаться с людьми со всего мира, расширить свои познания, иначе взглянуть на привычные вещи и найти новых друзей.На территории Города молодёжи мира расположено 5 кампусов, куда можно заходить и участвовать во всех проходящих внутри интерактивах.Кампус "Ямал" будет будет особенно интересен для гостей из жарких стран, потому что там идёт снег, в интерактивной зоне показывают северное сияние, для посетителей создано множество тактильных экспозиций: они смогут прикоснуться к ягелю, погладить шкуру овцебыка, сделать куклу-оберег, сплести браслет из северных ягод."На одной из экскурсий я проходила здесь со студентами, которые уже 3 года учатся в России и очень хорошо говорят по-русски, я им рассказываю: "В этом кампусе вы можете зайти в чум, почувствовать гостеприимство этого северного региона". Они спрашивают что такое чум. Мне так долго пришлось объяснять. Я говорю: "Это такая палатка, круглая, с деревянной основой, обтянутая оленьей шкурой". Они на меня так посмотрели…Я ещё раз попыталась объяснить, но поняла, что у меня это не получится, открыла фотографию в интернете и показала. Вобщем ребята были немножко удивлены средой проживания в одном из самых дальних регионов России, название которого переводится как "край земли", - рассказывает Мария Кузнецова.Входная группа в кампус "Москва" выполнена в виде арки, венчающей вход на ВДНХ, где сейчас проходит форум-выставка "Россия". Здесь у посетителей есть возможность совершить полёт над Москвой в VR-очках и почувствовать биение сердца метрополитена.В кампусе Белгородской области - сельскохозяйственного региона и одного из крупнейших регионов по добыче железной руды - есть тоннель "Время памяти", а также можно познакомиться с выдающимися личностями области и достижениями, которыми гордится Белгород.У Сириуса есть собственный планетарий (по площади 2-й в России и 5-й в мире), но на время проведения Всемирного фестиваля молодёжи в нём расположился технопарк Сбера, открытия которого многие с нетерпением ждали, чтобы пообщаться с Пушкиным. Да-да, поговорить с Александром Сергеевичем сегодня стало возможным благодаря новейшим технологиям, искусственному интеллекту прежде всего. А новая версия нейросети Сбера Kandinsky 3.0 позволит создать неповторимые шедевры: вы делаете какое-то изображение, искусственный интеллект генерирует его и наносит на реальный арт-объект - на матрёшку.К слову, в Городе молодёжи мира есть дворец культуры "Пушкин-225". На вопрос экскурсоводов "почему именно такое сочетание" практически все отвечают правильно. Большинство гостей, в т.ч. иностранцы, которые учатся в России, знают Пушкина и нет надобности им объяснять.В этом дворце 2 марта прошло ледовое шоу Ильи Авербуха, в котором 10 участников, отобранных по предварительной заявке, приняли участие в постановках вместе с самыми прославленными фигуристами нашей страны. Вот уж по истине уникальная возможность! А кто-то вообще впервые в жизни побывал на катке, речь прежде всего о жителях южных стран. Вот что значит неискушённая публика: зрители с таким восторгом реагировали на каждый исполненный элемент. А когда на лёд вышел олимпийский чемпион Роман Костомаров, который заново научился кататься на коньках после ампутации обеих стоп, зал взорвался овациями, многие не могли сдержать слёз. Некоторые иностранцы не могли понять, почему такая реакция именно на этого фигуриста, а после того, как им объясняли, они на несколько секунд впадали в ступор и затем начинали аплодировать так же громко, как и все остальные.Тёплый приём зрителей отметила на пресс-подходе и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы по фигурному катанию Евгения Медведева: "Они реагировали, как ураган. На самом деле перед выступлением я не особо обращаю внимание, потому что сконцентрирована, а в конце, на поклоне или когда мы все вместе вышли на лёд, я просто опешила, потому что было очень громко. И видно, что ребята были заряженные, они ждали этого шоу, мы наблюдали и от них была очень большая отдача, и это чувствовалось".Россию нужно не просто увидеть, но и попробовать на вкус, а сделать это можно в гастропространстве, где представлены блюда разных регионов страны."Когда рассказываешь про гастропространство, гости-иностранцы говорят: "О, чак-чак!" и пытаются выговорить "шашлык", но у них это не всегда получается", - рассказывает Мария Кузнецова.2 марта в Городе молодёжи мира прошёл гастрономический фестиваль "Россия на вкус", для которого было приготовлено больше 1 000 наименований блюд традиционной кухни почти каждого региона страны - от Петропаловска-Камчатского и Владивостока и до Калининграда - на 10 000 порций. Всё это участники фестиваля смогли не только увидеть на одном огромном столе, но и продегустировать, ведь Россию невозможно познать, не попробовав её на вкус."Это 50-й гастрономический фестиваль, 1-й прошёл в 2018 году во время чемпионата мира по футболу, тогда участвовало 11 поваров, а сейчас - 150. Каждый относится к этому не просто как к рядовой презентации, мы считаем, что кулинария и наши кулинарные традиции - это такой невербальный язык и инструмент общения", - сказала руководитель проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова в комментарии корреспонденту издания Украина.ру.После завершения мероприятий в Сириусе 7 марта часть гостей фестиваль ждёт продолжение: в рамках региональной программы более 500 иностранных участников отправятся по пути, посвящённому Великой Отечественной войне и посетят города-герои и города воинской славы: Санкт-Петербург, Волгоград, Смоленск, Тулу, Курск, Белгород.А 15 счастливчиков отправятся в экспедицию на Северный полюс на атомном ледоколе в составе научно-просветительской экспедиции. Но чтобы получить этот уникальный шанс, нужно пройти несколько этапов отбора прямо на фестивале, представители Росатома будут оценивать профессионализм и глубину знаний в выбранной сфере, а также кандидатам предстоит представить свои предложения по продвижению арктической повестки. Но это точно того стоит, ведь возможность вот так совершить путешествие на край света выпадает единицам!

сочи

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2024

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, фестиваль, молодежь, сочи