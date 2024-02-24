Терпение и время. Заметки ко второй годовщине начала СВО - 24.02.2024 Украина.ру
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Терпение и время. Заметки ко второй годовщине начала СВО
Терпение и время. Заметки ко второй годовщине начала СВО - 24.02.2024 Украина.ру
Терпение и время. Заметки ко второй годовщине начала СВО
Человеку свойственно верить в лучшее, а поскольку война — это тяжелейшее испытание для человеческого общества, то общество, как правило, желает скорейшего выхода из войны — разумеется, с победой для своей стороны.
2024-02-24T07:33
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мнения
сво
всу
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война
украина
россия
владимир зеленский
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Готовность общества принять далекую от первоначальных оптимистических ожиданий картину за данность, умение сохранить дыхание на длинной дистанции, свидетельствует о его зрелости.Специальная военная операция предполагалось как полицейская миссия, целью которой было приведение зарвавшегося киевского режима в чувство путем ввода ограниченного контингента войск на территорию Украины, небольшого количества эффектных ракетно-бомбовых ударов, в конечном итоге — понуждения шайки Зеленского принять нейтральный статус страны и выполнения Киевом некоторых сопутствующих условий. Отсюда почти парадный марш российских колонн, приказ "не отвечать на провокации", а в некоторых случаях даже предупреждение противника об ударах по тем или иным объектам — чтобы военнослужащие ВСУ могли их заблаговременно покинуть.Россияне не ожидали, что наткнутся на сопротивление тех, кто на поверку оказались не абстрактным "братским народом", но закаленными в АТО и пропитанными бандеровской идеологией боевыми частями. Возможно, если бы в первые дни СВО война пришла именно на Запад Украины, то подмявшие Украину галичане и пошли бы на попятную (ради сохранения своих родовых стойбищ), а так — не без удовольствия швырнули в пламя русскоязычную Украину, где и разгорелись основные боевые действия.Россия шла в освободительный поход, а оказалась на войне, равной которой на этой территории не было со времен Великой Отечественной. Иные даже начинают сомневаться в способности российского государства вести долгую войну: уж не лучше ли замириться с врагами сейчас? Они даже не понимают, что никто с Россией мириться в принципе не собирается, идет сражение за само существование Отечества, и началась эта битва задолго до февраля 2022 года — потому боевая пора будет долгой.Первый приступ общественного разочарования — это неудача с попыткой взятия сходу Киева, Харькова, Одессы, затем проваленные т.н. "Стамбульские соглашения", которыми, теоретически, мы могли бы компенсировать негаразды первого этапа наступления. Крах переговоров обозначил новую реальность: мы пришли на большую войну, и эта мысль для общественного сознания оказалась пугающей. Прибавьте к тому неожиданно большие потери на первом этапе операции и неблагоприятный информационный фон: мы только учились противостоять украинской ЦИПСО и дисциплинировать собственное медийное пространство.Второй приступ "зрады" в российском обществе случился после вынужденного отступления наших войск из Херсона и серьёзного поражения под Харьковом. Причем второй фактор действительно являлся поражением, а наша перегруппировка настолько стремительной, что оказались утрачены территории и селения, отступление из которых не являлось военной необходимостью. Сейчас за утрату "зоны безопасности" на севере Харьковской области в полной мере расплачивается Белгородский регион.Третья волна вполне ожидаемо тревожит общество в канун очередной годовщины начала боевых действий — традиционное время подведения итогов. Уже сказано много правильных слов, сделано (в том числе, для интеграции новых регионов) очень много, ВСУ изрядно потрепаны и жертвы не напрасны — но Киев, как и прежде, далёк, а линия фронта, по сути, мало изменилась с летней кампании прошлого года, что является выразительной иллюстрацией позиционной борьбы. С неясными перспективами, переходящими у некоторых в панику: всё пропало — мы не взяли к мартовским выборам Жмеринку!С другой стороны — общество к войне притерпелось, притерлось (насколько вообще можно привыкнуть к войне). Военачальники рапортуют о ходе боевых действий, военно-экспертные сборища стали неотъемлемой частью информационного поля, СМИ ежедневно рассказывают о событиях на линии боестолкновения. А на самом фронте бесконечно чередуются тяжелые будни — с их испытаниями, опасностями, потерями…Началась рутина войны. Рутинизация конфликта в данном случае означает вовсе не скуку, но гормональную перестройку всего общественного организма — экономики, социума, культуры. Рутинизиция — это и будничная борьба с "пятой колонной", и планомерное наведение порядка в сфере образования (особенно, в гуманитарных науках), и постепенное приведение в чувство опьяненной медийным хайпом "богемы".Однако новая нормальность не отменяет главный вопрос общества: "Сколько это может ещё продолжаться?". Для внятного ответа на него необходимо осознать — война это не только столкновение армий, но и сражение экономик. Так Первую Мировую войну кайзеровская Германия проиграла вообще без вторжения неприятельских армий на свою территорию — она оказалась уничтоженной экономически, причем разгром оказался для империи Гогенцоллернов фатальным. Наша победа — не только атаки на фронтах, но и наличие крепкого тыла, который производит, потребляет, отдыхает... Короче, чувствует себя уверено и надёжно.Собственно, на подрыв российской экономики и были рассчитаны тысячи санкций, воровство российских валютных резервов, блокада наших границ и т.п. Этот план провалился — российская экономика показывает уверенный рост выше каждой из стран "Большой семерки", ошеломленно констатирует Financial Times. А вот украинская экономика, наоборот, стала огромным чемоданом без ручки: до 50% бюджета Украины это внешние заимствования, западные гранты и прямая финансовая помощь. А содержать за свой счет 20-миллионную страну — удовольствие очень дорогое даже для богатого Запада.Рост внутреннего напряжения в странах Запада на фоне огромных и бессмысленных трат на Украину неминуем, протесты европейских фермеров и профсоюзов лишь его первые признаки. Дальнейшее ограбление западного обывателя под аккомпанемент культурных войн продолжится, и местной пропаганде становится всё труднее обвинять в самоубийстве Европы "коварного Путина". Феноменальный успех интервью Президента РФ Такеру Карлсону — пример того, насколько востребована в мире альтернативная точка зрения на российско-украинский конфликт.Тем временем Украина и ее армия ежедневно и целенаправленно перемалываются в труху. Не от хорошей жизни на Незалежной началась тотальная мобилизация, со всеми присущими ей эксцессами. И вопрос не в наличии западной военной техники (ее партнеры Киева поставят сколько необходимо), но в огромных масштабах потерь живой силы ВСУ. Суть нынешнего перемалывания — максимальное истребление в чистом поле кадровой армии врага.Сейчас потери ВСУ оценочно составляют более 420 тысяч погибших, к чему следует приплюсовать легко и тяжело раненых, пленных, пропавших без вести, дезертиров — всего более миллиона человек. Сегодня насчитывают миллион потерь, завтра будет два, послезавтра — три. Армия не бывает без солдат, иссякает армия — и незащищенная территория падает в руки сама. Чем дольше Киев затягивает войну, тем страшнее ее последствия для Украины.Вообще, после госпереворота 2014 года Незалежная переживает небывалую демографическую катастрофу, связанную с отпадением целых регионов, опустошительной эмиграцией, деградацией системы здравоохранения, политикой власти по наркотизации населения, массовой гибелью молодых мужчин. По словам министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович, только число инвалидов-ампутантов в стране достигло трех миллионов человек — из них, ориентировочно, 300 тысяч это бывшие военнослужащие ВСУ.Если бы автор был чуть суеверней, он бы предположил, что оказавшийся у власти Зеленский мстит украинскому народу за истребительные для его предков Хмельниччину, Колиивщину, петлюровские и бандеровские погромы — настолько чудовищными темпами идет процесс депопуляции Украины. А ежели без суеверий, то очевидно — война на истощение (а именно такая фаза наступила сегодня) закончится не с падением евромайданного режима, а с ликвидацией самой идеологии интегрального украинского национализма.Учитывая, что "политическое украинство" изначально проектировалось как фанатичный враг всего русского и самой России, ликвидация долговременной стратегической угрозы стоит дополнительных месяцев усилий. Благо, киевский режим (может даже не подозревая того) способствует его полному уничтожению.Современная Украина — самый большой в мире концлагерь, откуда пытаются сбежать молодые мужчины, огромный бордель с самыми дешевыми в Европе женщинами, чудовищная лаборатория для биологических, идеологических и социальных экспериментов — во многом уже состоявшихся. Прямо сейчас взять на собственный баланс всех граждан Украины для российской экономики — огромный, чрезмерный груз. Причем многие из этих 20 миллионов будут чрезвычайно недовольны, ежели извлечь их из майдано-виртуальной реальности, как недоволен наркоман вмешательством ограничивающим его пагубную страсть нарколога.Необходимо добиваться того, чтобы бандеровщина по-настоящему выгорела изнутри — что вовсе не подразумевает ничегонеделание на фронте или в тылу. Наоборот: раненому бандеровскому зверю необходимо наносить максимальный ущерб, максимально уничтожая ВСУ по всей линии фронта, как зеницу ока сохранять собственную экономическую и политическую стабильность, а Запад истощать финансово — чтобы каждый день содержания огромной украинской территории обходился ему в астрономическую сумму. И не взваливать эти астрономические расходы на себя — разве что идти навстречу тем освобождёнными территориям, которые доказали свою истинную лояльность России через референдум.Мы придем, объясним, восстановим, но не как в прошлый раз — бесплатно и силами необъятной страны, которой потом даже "спасибо" не сказали. Например, необходимым условием оказания помощи определить восстановление всего "дерусифицированного" и "деколонизированного" силами местных громад, чтобы понимали материальную, художественную и историческую ценность порушенного. Способны к созидательному труду — молодцы и достойные сограждане, остаются фанатичными бандеровцами — значит не готовы пока к цивилизации, увы, не готовы…Несмотря на то, что каждый день войны мучителен (это действительно тяжелая война), было бы неразумно впадать в грех уныния. Мы воюем не с Украиной, но с коалицией из полусотни государств. Такая победа не бывает скорой и в стиле бравурного блицкрига — это война на терпение и выживание. Потому храни нас Бог от истеричной капризности, на украинский манер мечущейся от "перемоги" до "зрады"."Терпение и время", — говаривал Михаил Илларионович Кутузов, исподволь готовя разгром вторгшихся в 1812 году наполеоновских "двунадесяти языков". Мужеством воинов, сплоченностью тыла, любовью к Отечеству — победим.
https://ukraina.ru/20191120/1025737756.html
https://ukraina.ru/20220303/1033432311.html
https://ukraina.ru/20240122/1052831566.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения, сво, всу, ато, война, украина, россия, владимир зеленский, запад
Мнения, СВО, ВСУ, АТО, война, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Запад

Терпение и время. Заметки ко второй годовщине начала СВО

07:33 24.02.2024
 
© коллаж Украина.РуСВО коллаж
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Константин Кеворкян авторы
Константин Кеворкян
публицист, автор издания Украина.ру
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Человеку свойственно верить в лучшее, а поскольку война — это тяжелейшее испытание для человеческого общества, то общество, как правило, желает скорейшего выхода из войны — разумеется, с победой для своей стороны.
Готовность общества принять далекую от первоначальных оптимистических ожиданий картину за данность, умение сохранить дыхание на длинной дистанции, свидетельствует о его зрелости.
Специальная военная операция предполагалось как полицейская миссия, целью которой было приведение зарвавшегося киевского режима в чувство путем ввода ограниченного контингента войск на территорию Украины, небольшого количества эффектных ракетно-бомбовых ударов, в конечном итоге — понуждения шайки Зеленского принять нейтральный статус страны и выполнения Киевом некоторых сопутствующих условий. Отсюда почти парадный марш российских колонн, приказ "не отвечать на провокации", а в некоторых случаях даже предупреждение противника об ударах по тем или иным объектам — чтобы военнослужащие ВСУ могли их заблаговременно покинуть.
Россияне не ожидали, что наткнутся на сопротивление тех, кто на поверку оказались не абстрактным "братским народом", но закаленными в АТО и пропитанными бандеровской идеологией боевыми частями. Возможно, если бы в первые дни СВО война пришла именно на Запад Украины, то подмявшие Украину галичане и пошли бы на попятную (ради сохранения своих родовых стойбищ), а так — не без удовольствия швырнули в пламя русскоязычную Украину, где и разгорелись основные боевые действия.
Россия шла в освободительный поход, а оказалась на войне, равной которой на этой территории не было со времен Великой Отечественной. Иные даже начинают сомневаться в способности российского государства вести долгую войну: уж не лучше ли замириться с врагами сейчас? Они даже не понимают, что никто с Россией мириться в принципе не собирается, идет сражение за само существование Отечества, и началась эта битва задолго до февраля 2022 года — потому боевая пора будет долгой.
Константин Кеворкян - РИА Новости, 1920, 20.11.2019
20 ноября 2019, 15:05
Константин Кеворкян: кто онПублицист и писатель, колумнист и руководитель телеграм-каналов издания Украина.ру
Первый приступ общественного разочарования — это неудача с попыткой взятия сходу Киева, Харькова, Одессы, затем проваленные т.н. "Стамбульские соглашения", которыми, теоретически, мы могли бы компенсировать негаразды первого этапа наступления. Крах переговоров обозначил новую реальность: мы пришли на большую войну, и эта мысль для общественного сознания оказалась пугающей. Прибавьте к тому неожиданно большие потери на первом этапе операции и неблагоприятный информационный фон: мы только учились противостоять украинской ЦИПСО и дисциплинировать собственное медийное пространство.
Второй приступ "зрады" в российском обществе случился после вынужденного отступления наших войск из Херсона и серьёзного поражения под Харьковом. Причем второй фактор действительно являлся поражением, а наша перегруппировка настолько стремительной, что оказались утрачены территории и селения, отступление из которых не являлось военной необходимостью. Сейчас за утрату "зоны безопасности" на севере Харьковской области в полной мере расплачивается Белгородский регион.
Третья волна вполне ожидаемо тревожит общество в канун очередной годовщины начала боевых действий — традиционное время подведения итогов. Уже сказано много правильных слов, сделано (в том числе, для интеграции новых регионов) очень много, ВСУ изрядно потрепаны и жертвы не напрасны — но Киев, как и прежде, далёк, а линия фронта, по сути, мало изменилась с летней кампании прошлого года, что является выразительной иллюстрацией позиционной борьбы. С неясными перспективами, переходящими у некоторых в панику: всё пропало — мы не взяли к мартовским выборам Жмеринку!
С другой стороны — общество к войне притерпелось, притерлось (насколько вообще можно привыкнуть к войне). Военачальники рапортуют о ходе боевых действий, военно-экспертные сборища стали неотъемлемой частью информационного поля, СМИ ежедневно рассказывают о событиях на линии боестолкновения. А на самом фронте бесконечно чередуются тяжелые будни — с их испытаниями, опасностями, потерями…
Началась рутина войны. Рутинизация конфликта в данном случае означает вовсе не скуку, но гормональную перестройку всего общественного организма — экономики, социума, культуры. Рутинизиция — это и будничная борьба с "пятой колонной", и планомерное наведение порядка в сфере образования (особенно, в гуманитарных науках), и постепенное приведение в чувство опьяненной медийным хайпом "богемы".
Однако новая нормальность не отменяет главный вопрос общества: "Сколько это может ещё продолжаться?". Для внятного ответа на него необходимо осознать — война это не только столкновение армий, но и сражение экономик. Так Первую Мировую войну кайзеровская Германия проиграла вообще без вторжения неприятельских армий на свою территорию — она оказалась уничтоженной экономически, причем разгром оказался для империи Гогенцоллернов фатальным. Наша победа — не только атаки на фронтах, но и наличие крепкого тыла, который производит, потребляет, отдыхает... Короче, чувствует себя уверено и надёжно.
Армия России спецоперация Украина коллаж - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта 2022, 18:10Главное в деталях
Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации УкраиныРоссийская Федерация начала активную военную операцию на Украине 24 февраля после признания Донецкой и Луганской народных Республик. В настоящее время, на четверг, 3 марта, Вооруженные силы РФ заняли значительную часть территории Украины. При этом руководство Украины использует террористические методы ведения войны - прикрываясь мирным населением
Собственно, на подрыв российской экономики и были рассчитаны тысячи санкций, воровство российских валютных резервов, блокада наших границ и т.п. Этот план провалился — российская экономика показывает уверенный рост выше каждой из стран "Большой семерки", ошеломленно констатирует Financial Times. А вот украинская экономика, наоборот, стала огромным чемоданом без ручки: до 50% бюджета Украины это внешние заимствования, западные гранты и прямая финансовая помощь. А содержать за свой счет 20-миллионную страну — удовольствие очень дорогое даже для богатого Запада.
Рост внутреннего напряжения в странах Запада на фоне огромных и бессмысленных трат на Украину неминуем, протесты европейских фермеров и профсоюзов лишь его первые признаки. Дальнейшее ограбление западного обывателя под аккомпанемент культурных войн продолжится, и местной пропаганде становится всё труднее обвинять в самоубийстве Европы "коварного Путина". Феноменальный успех интервью Президента РФ Такеру Карлсону — пример того, насколько востребована в мире альтернативная точка зрения на российско-украинский конфликт.
Тем временем Украина и ее армия ежедневно и целенаправленно перемалываются в труху. Не от хорошей жизни на Незалежной началась тотальная мобилизация, со всеми присущими ей эксцессами. И вопрос не в наличии западной военной техники (ее партнеры Киева поставят сколько необходимо), но в огромных масштабах потерь живой силы ВСУ. Суть нынешнего перемалывания — максимальное истребление в чистом поле кадровой армии врага.
Сейчас потери ВСУ оценочно составляют более 420 тысяч погибших, к чему следует приплюсовать легко и тяжело раненых, пленных, пропавших без вести, дезертиров — всего более миллиона человек. Сегодня насчитывают миллион потерь, завтра будет два, послезавтра — три. Армия не бывает без солдат, иссякает армия — и незащищенная территория падает в руки сама. Чем дольше Киев затягивает войну, тем страшнее ее последствия для Украины.
Вообще, после госпереворота 2014 года Незалежная переживает небывалую демографическую катастрофу, связанную с отпадением целых регионов, опустошительной эмиграцией, деградацией системы здравоохранения, политикой власти по наркотизации населения, массовой гибелью молодых мужчин. По словам министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович, только число инвалидов-ампутантов в стране достигло трех миллионов человек — из них, ориентировочно, 300 тысяч это бывшие военнослужащие ВСУ.
Если бы автор был чуть суеверней, он бы предположил, что оказавшийся у власти Зеленский мстит украинскому народу за истребительные для его предков Хмельниччину, Колиивщину, петлюровские и бандеровские погромы — настолько чудовищными темпами идет процесс депопуляции Украины. А ежели без суеверий, то очевидно — война на истощение (а именно такая фаза наступила сегодня) закончится не с падением евромайданного режима, а с ликвидацией самой идеологии интегрального украинского национализма.
Учитывая, что "политическое украинство" изначально проектировалось как фанатичный враг всего русского и самой России, ликвидация долговременной стратегической угрозы стоит дополнительных месяцев усилий. Благо, киевский режим (может даже не подозревая того) способствует его полному уничтожению.
Современная Украина — самый большой в мире концлагерь, откуда пытаются сбежать молодые мужчины, огромный бордель с самыми дешевыми в Европе женщинами, чудовищная лаборатория для биологических, идеологических и социальных экспериментов — во многом уже состоявшихся. Прямо сейчас взять на собственный баланс всех граждан Украины для российской экономики — огромный, чрезмерный груз. Причем многие из этих 20 миллионов будут чрезвычайно недовольны, ежели извлечь их из майдано-виртуальной реальности, как недоволен наркоман вмешательством ограничивающим его пагубную страсть нарколога.
Бандера коллаж
22 января, 20:54
Великий круговорот бандеровцев в природеНедавно давал интервью одному из российских телеканалов. Тема – коллаборационизм. Авторы подошли к вопросу на диво для нынешних времён комплексно – рассматривали и русский коллаборационизм, и европейский, и даже азиатский
Необходимо добиваться того, чтобы бандеровщина по-настоящему выгорела изнутри — что вовсе не подразумевает ничегонеделание на фронте или в тылу. Наоборот: раненому бандеровскому зверю необходимо наносить максимальный ущерб, максимально уничтожая ВСУ по всей линии фронта, как зеницу ока сохранять собственную экономическую и политическую стабильность, а Запад истощать финансово — чтобы каждый день содержания огромной украинской территории обходился ему в астрономическую сумму. И не взваливать эти астрономические расходы на себя — разве что идти навстречу тем освобождёнными территориям, которые доказали свою истинную лояльность России через референдум.
Мы придем, объясним, восстановим, но не как в прошлый раз — бесплатно и силами необъятной страны, которой потом даже "спасибо" не сказали. Например, необходимым условием оказания помощи определить восстановление всего "дерусифицированного" и "деколонизированного" силами местных громад, чтобы понимали материальную, художественную и историческую ценность порушенного. Способны к созидательному труду — молодцы и достойные сограждане, остаются фанатичными бандеровцами — значит не готовы пока к цивилизации, увы, не готовы…
Несмотря на то, что каждый день войны мучителен (это действительно тяжелая война), было бы неразумно впадать в грех уныния. Мы воюем не с Украиной, но с коалицией из полусотни государств. Такая победа не бывает скорой и в стиле бравурного блицкрига — это война на терпение и выживание. Потому храни нас Бог от истеричной капризности, на украинский манер мечущейся от "перемоги" до "зрады".
"Терпение и время", — говаривал Михаил Илларионович Кутузов, исподволь готовя разгром вторгшихся в 1812 году наполеоновских "двунадесяти языков". Мужеством воинов, сплоченностью тыла, любовью к Отечеству — победим.
 
МненияСВОВСУАТОвойнаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийЗапад
 
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Заголовок открываемого материала
08:42"А если Украина проиграет?" Украинские эксперты испуганно размышляют над будущим
08:05Маленькая СВО на фоне большой войны
07:33Терпение и время. Заметки ко второй годовщине начала СВО
06:40Ростислав Ищенко о поставках ракет из Германии и США дальностью 500 км: Это террористическая месть
06:37Пять песен о войне на Украине
04:30Эксперт Угольный объяснил, почему ВСУ не смогли драться за каждый дом в Авдеевке
04:00Кто слушается США, должен быть наказан. Эксперт о сотрудничестве России с другими государствами
03:30"Великим полководцем не станет": Шкурлатов назвал нового главкома ВСУ разменной монетой
03:00"Разносят любые блиндажи": военный эксперт объяснил, почему ПВО ВСУ проиграла битву за Авдеевку
17:55"Движение Первых", министр обороны КНДР, Жога и губернаторы. ЕС обнародовал новый пакет санкций
17:17Жога: Освобождение Авдеевки - один из ключевых этапов СВО
16:51Несколько шагов до развала: Ищенко о сходстве и различиях между США сейчас и СССР перед его распадом
16:46Ростислав Ищенко: Ждуны, которые остались, будут скрипеть зубами на Россию, пусть, быстрее зубы сточат
16:22"Неонацистская инициатива": в Молдавии планируют переименовать улицу Маршала Конева
16:00Номан Челебиджихан: "президент" крымских татар
15:47Жалостливое шоу для западных кредиторов. Как на Украине отметят двухлетие СВО
15:35Число может возрасти. Власти Великобритании подсчитали, сколько украинцев стали бездомными
15:34Военкор Александр Яремчук: Я не могу работать в Африке, пока моя страна воюет здесь
14:55На Украине оценили восстановление страны в €500 миллиардов
14:45Мушки в янтаре. Как живут "спящие" и "молчаливые", бывшие народные, а ныне обычные эмигранты - без России
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