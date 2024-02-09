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Путин: РФ предлагала создать совместную систему ПРО с США и Европой

Путин: РФ предлагала создать совместную систему ПРО с США и Европой - 09.02.2024 Украина.ру

Путин: РФ предлагала создать совместную систему ПРО с США и Европой

Российская сторона уговаривала США не создавать одностороннюю систему ПРО и предлагала, чтобы Россия, США, Европа разработали совместную аналогичную систему, и этот вопрос неоднократно обсуждался сторонами, но принят не был.

2024-02-09T03:46

2024-02-09T03:46

2024-02-09T03:46

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Об этом в ходе большого интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал президент России Владимир Путин. "Мы долго уговаривали Соединённые Штаты не делать это (прим. ред. – создавать систему ПРО США). (...) Я предложил, чтобы США, Россия и Европа создавали совместно систему ПРО, которая, как мы считаем, создаваемая в одностороннем порядке, угрожает нашей безопасности, несмотря на то что официально говорилось Соединёнными Штатами, что она создаётся против ракетных угроз со стороны Ирана", – пояснил Владимир Путин. Глава государства уточнил, что стороны были якобы заинтересованы в таком предложении. По мнению Путина, такое решение изменило бы мир. "Мне сказали: это очень интересно. Я говорю: только представьте, если мы вместе будем решать такую глобальную стратегическую задачу в области безопасности. Мир изменится. (...) Потом сюда, в этот кабинет, где мы сейчас с Вами беседуем, приехал министр обороны Гейтс, бывший директор ЦРУ, и Госсекретарь Райс. (...)Они мне сказали: да, мы подумали, мы согласны, (...) но за некоторым исключением", – добавил президент. Так, этот запрос и не был принят. Как уточнил Карлсон, "американские президенты принимали какие-то решения, а потом их команды эти решения пускали под откос". "В конечно итоге нас послали подальше. Я не буду детали рассказывать, потому что считаю это некорректным, всё-таки это был конфиденциальный разговор. Но то, что наше предложение было отклонено, – это факт", – подчеркнул Владимир Путин. Ранее президент России сообщал, что Соединённые Штаты Америки долго обманывали Россию, хотя руководство делало всё, чтобы наладить полноценный диалог. Российский лидер напомнил, что после 1991 года, РФ "ожидала, что её возьмут в братскую семью "цивилизованных народов", однако этого не произошло.

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новости, владимир путин, такер карлсон, сша, россия