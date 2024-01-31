https://ukraina.ru/20240131/1052990608.html

"Пульс солдатского мира": полковник Федоров о том, почему командиру нужно быть психологом с "ключиками"

"Пульс солдатского мира": полковник Федоров о том, почему командиру нужно быть психологом с "ключиками" - 31.01.2024 Украина.ру

"Пульс солдатского мира": полковник Федоров о том, почему командиру нужно быть психологом с "ключиками"

Любой командир должен быть психологом для своих солдат и офицеров. Он должен хорошо чувствовать пульс солдатского мира. Этому можно научить, но с людьми надо разговаривать и подбирать ключик к каждому индивидуально. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-01-31T04:25

2024-01-31T04:25

2024-01-31T04:25

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Каждый командир смотрит по-своему на личный состав, на офицеров. Кто-то начинает жёстче требовать, кто-то пускает ситуацию на самотёк, кто-то действует комплексно. У каждого командира свой стиль, рассказал комбриг.Также любой командир должен быть психологом. Он должен хорошо чувствовать так называемый пульс коллектива, пульс солдатского мира. Где-то нужно поругать подчиненных, где-то поблагодарить, поощрить, где-то - подробно объяснить, добавил офицер.Иногда нужно использовать кадровую политику в плане перестановки: кто-то с кем-то не сработался и его лучше выставлять на другое направление, на другую задачу. Это такой очень сложный творческий процесс, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240130/1052981269.html

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новости, россия, украина, командование, управление, вс рф, солдаты, армия, бригада, психология, кадровые перестановки, сво