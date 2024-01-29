https://ukraina.ru/20240129/1052953115.html
Захарова отреагировала на запрет Галкину* въехать на Бали
Захарова отреагировала на запрет Галкину* въехать на Бали - 29.01.2024 Украина.ру
Захарова отреагировала на запрет Галкину* въехать на Бали
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в эфире "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" прокомментировала запрет артисту Максиму Галкину, признанному в РФ иноагентом, въехать в Индонезию
2024-01-29T08:48
2024-01-29T08:48
2024-01-29T08:48
максим галкин
иноагент
мария захарова
бали
новости
индонезия
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Накануне Галкина не пустили в Индонезию, он считает, что на эти ограничения якобы повлияли российские власти."Все же хотят по-простому, нужен же простой ответ. И никто не понимает одного, что эти люди, которые заявляли, что они будут спонсировать Зеленского, которые публично собирали деньги на Киевский режим, ВСУ, Азов запрещенный (в РФ), что они стали токсичными", - сказала Захарова.Дипломат добавила, что "страны Азии, Африки, Латинской Америки, ряд стран Европы начинают понимать, что эти деньги идут на террористические акты".Галкин утверждает, что ему показали письмо якобы от российских властей, но "в копии вежливо отказали". При этом он называет вбросами сообщения о том, что причина отказа во въезде в страну связана с позицией правительства Индонезии и опроверг внесение его имени в "черные списки".* признан в РФ иноагентом.
https://ukraina.ru/20240115/1052696358.html
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максим галкин, иноагент, мария захарова, бали, новости, индонезия
Захарова отреагировала на запрет Галкину* въехать на Бали
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в эфире "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" прокомментировала запрет артисту Максиму Галкину, признанному в РФ иноагентом, въехать в Индонезию
Накануне Галкина не пустили в Индонезию, он считает, что на эти ограничения якобы повлияли российские власти.
"Все же хотят по-простому, нужен же простой ответ. И никто не понимает одного, что эти люди, которые заявляли, что они будут спонсировать Зеленского, которые публично собирали деньги на Киевский режим, ВСУ, Азов запрещенный (в РФ), что они стали токсичными", - сказала Захарова.
Дипломат добавила, что "страны Азии, Африки, Латинской Америки, ряд стран Европы начинают понимать, что эти деньги идут на террористические акты".
"Такие люди опасны для всех", - заключила она.
Галкин утверждает, что ему показали письмо якобы от российских властей, но "в копии вежливо отказали". При этом он называет вбросами сообщения о том, что причина отказа во въезде в страну связана с позицией правительства Индонезии и опроверг внесение его имени в "черные списки".
* признан в РФ иноагентом.