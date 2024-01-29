Захарова отреагировала на запрет Галкину* въехать на Бали

Галкин* и другие: шоу иноагентов отменяются. А Сердючка больше не летает в Дубай

Верка Сердючка слетала в Дубай: спела, станцевала. Покричала "Слава Украине", оскорбила пару раз президента и народ России. И вот результат — въезд Сердючке (сценический образ Андрея Данилко) в ОАЭ теперь запрещён. Пишут, что пожизненно