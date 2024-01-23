https://ukraina.ru/20240123/1052834206.html

Украина подняла авиацию в районе Артемовска - Марочко

Украина подняла авиацию в районе Артемовска - Марочко - 23.01.2024 Украина.ру

Украина подняла авиацию в районе Артемовска - Марочко

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Артемовска активизировали работу авиации. Об этом 23 января сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко

2024-01-23T10:47

2024-01-23T10:47

2024-01-23T10:47

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Российские силы противовоздушной обороны зафиксировали рост маркеров воздушных целей, сообщил Марочко."В частности, отмечается увеличение работы ударных вертолетов", — процитировали слова Марочко РИА Новости.Эксперт добавил, что вертолеты противника проводят ежедневные вылеты, не попадая в зону работы средств ПВО, и работают на значительном удалении от передовых участков фронта, что снижает их боевую эффективность.Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные инженеры проделали брешь в минно-взрывных заграждениях на нескольких участках фронта на купянском направлении. Разминирование территории ведется в том числе дистанционно, с использованием установок УР-83П и УР-77.

https://ukraina.ru/20240123/1052833812.html

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новости, артемовск, всу, авиация, вертолеты