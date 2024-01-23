https://ukraina.ru/20240123/1052834206.html
Украина подняла авиацию в районе Артемовска - Марочко
Украина подняла авиацию в районе Артемовска - Марочко - 23.01.2024 Украина.ру
Украина подняла авиацию в районе Артемовска - Марочко
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Артемовска активизировали работу авиации. Об этом 23 января сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко
2024-01-23T10:47
2024-01-23T10:47
2024-01-23T10:47
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артемовск
всу
авиация
вертолеты
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Российские силы противовоздушной обороны зафиксировали рост маркеров воздушных целей, сообщил Марочко."В частности, отмечается увеличение работы ударных вертолетов", — процитировали слова Марочко РИА Новости.Эксперт добавил, что вертолеты противника проводят ежедневные вылеты, не попадая в зону работы средств ПВО, и работают на значительном удалении от передовых участков фронта, что снижает их боевую эффективность.Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные инженеры проделали брешь в минно-взрывных заграждениях на нескольких участках фронта на купянском направлении. Разминирование территории ведется в том числе дистанционно, с использованием установок УР-83П и УР-77.
https://ukraina.ru/20240123/1052833812.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, артемовск, всу, авиация, вертолеты
Новости, Артемовск, ВСУ, авиация, вертолеты
Украина подняла авиацию в районе Артемовска - Марочко
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Артемовска активизировали работу авиации. Об этом 23 января сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко
Российские силы противовоздушной обороны зафиксировали рост маркеров воздушных целей, сообщил Марочко.
"В частности, отмечается увеличение работы ударных вертолетов", — процитировали слова Марочко РИА Новости.
Эксперт добавил, что вертолеты противника проводят ежедневные вылеты, не попадая в зону работы средств ПВО, и работают на значительном удалении от передовых участков фронта, что снижает их боевую эффективность.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные инженеры проделали брешь в минно-взрывных заграждениях на нескольких участках фронта на купянском направлении. Разминирование территории ведется в том числе дистанционно, с использованием установок УР-83П и УР-77.