Украина подняла авиацию в районе Артемовска - Марочко - 23.01.2024 Украина.ру
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Украина подняла авиацию в районе Артемовска - Марочко
Украина подняла авиацию в районе Артемовска - Марочко - 23.01.2024 Украина.ру
Украина подняла авиацию в районе Артемовска - Марочко
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Артемовска активизировали работу авиации. Об этом 23 января сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко
2024-01-23T10:47
2024-01-23T10:47
новости
артемовск
всу
авиация
вертолеты
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Российские силы противовоздушной обороны зафиксировали рост маркеров воздушных целей, сообщил Марочко."В частности, отмечается увеличение работы ударных вертолетов", — процитировали слова Марочко РИА Новости.Эксперт добавил, что вертолеты противника проводят ежедневные вылеты, не попадая в зону работы средств ПВО, и работают на значительном удалении от передовых участков фронта, что снижает их боевую эффективность.Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные инженеры проделали брешь в минно-взрывных заграждениях на нескольких участках фронта на купянском направлении. Разминирование территории ведется в том числе дистанционно, с использованием установок УР-83П и УР-77.
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новости, артемовск, всу, авиация, вертолеты
Новости, Артемовск, ВСУ, авиация, вертолеты

Украина подняла авиацию в районе Артемовска - Марочко

10:47 23.01.2024
 
© пресс-служба Министерства облороны Украины / Перейти в фотобанкМи-24 ВСУ вертолет
Ми-24 ВСУ вертолет
© пресс-служба Министерства облороны Украины
Перейти в фотобанк
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Артемовска активизировали работу авиации. Об этом 23 января сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко
Российские силы противовоздушной обороны зафиксировали рост маркеров воздушных целей, сообщил Марочко.
"В частности, отмечается увеличение работы ударных вертолетов", — процитировали слова Марочко РИА Новости.
Эксперт добавил, что вертолеты противника проводят ежедневные вылеты, не попадая в зону работы средств ПВО, и работают на значительном удалении от передовых участков фронта, что снижает их боевую эффективность.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные инженеры проделали брешь в минно-взрывных заграждениях на нескольких участках фронта на купянском направлении. Разминирование территории ведется в том числе дистанционно, с использованием установок УР-83П и УР-77.
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