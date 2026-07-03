Беспилотный террор: ВСУ охотятся на автомобили и жилые дома в ДНР - 03.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260703/bespilotnyy-terror-vsu-okhotyatsya-na-avtomobili-i-zhilye-doma-v-dnr-1081014745.html
Беспилотный террор: ВСУ охотятся на автомобили и жилые дома в ДНР
Беспилотный террор: ВСУ охотятся на автомобили и жилые дома в ДНР - 03.07.2026 Украина.ру
Беспилотный террор: ВСУ охотятся на автомобили и жилые дома в ДНР
ВСУ продолжают терроризировать жителей ДНР, реализуя свою излюбленную тактику "выжженной земли" на новом технологическом уровне. Противник методично охотится на Украина.ру, 03.07.2026
2026-07-03T16:55
2026-07-03T16:55
видео
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/03/1081014615_9:0:1911:1070_1920x0_80_0_0_f624acc5c408d5df102e9f41212b802b.png
ВСУ продолжают терроризировать жителей ДНР, реализуя свою излюбленную тактику "выжженной земли" на новом технологическом уровне. Противник методично охотится на гражданские автомобили, поражает жилые дома, бензозаправки и другие объекты гражданской инфраструктуры.
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/03/1081014615_247:0:1674:1070_1920x0_80_0_0_d3119370bbe43a3954727391360f1be6.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, видео
Видео, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины

Беспилотный террор: ВСУ охотятся на автомобили и жилые дома в ДНР

16:55 03.07.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
ВСУ продолжают терроризировать жителей ДНР, реализуя свою излюбленную тактику "выжженной земли" на новом технологическом уровне.

Противник методично охотится на гражданские автомобили, поражает жилые дома, бензозаправки и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:04В Новороссийске возобновили продажу бензина на автозаправочных станциях без топливных карт
17:02В Виннице сотрудники ТЦК избили мужчину в подъезде и украли его в бус
16:55Беспилотный террор: ВСУ охотятся на автомобили и жилые дома в ДНР
16:20Двоих тяжело раненых при ударе по автобусу в Лисичанске женщин доставили в Луганск
16:00В Киевском районе Харькова прилёт по автозаправочной станции
16:00Революция сцены. Театральная реформа Станиславского и Немировича-Данченко
15:53Следы в Гессене и обыски в Германии: что известно о подозреваемой в покушении на олигарха Ермолаева
15:28Сам не гам, и другому не дам. Польша идёт по пути Украины, подробности конфликта
14:54В Днепропетровской области после прилёта загорелся бензовоз. Новости СВО
14:51Константинов высказался о жуткой ситуации на Украине
14:49Политолог про сигналы Западу: "Белоруссия в игры не играет и на запугивания не поддается"
14:36Gallup: 66% украинцев выступают за скорейший мир с Россией
14:24Измайлов: После Доброполья ВСУ будут цепляться за линию Новосергеевка — Белозерское — Нововодяное
14:13В Киеве и Одессе начались экстренные отключения электроэнергии. Новости СВО
14:13Посол Украины в ФРГ: Киев и Берлин ищут способ вернуть ухилянтов на родину
14:04Эксперт о продвижении в Донбассе: Войска освободили Рай-Александровку и продолжают давить на ВСУ
14:02Балицкий рассказал о погибших в результате удара ВСУ по рынку Токмака
13:56Литва - Моська в конфликте больших политических слонов
13:56Литовский праздник песни школьников может стать целью провокации британских спецслужб
13:52Полиция Монако задержала двух мужчин по делу о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева
Лента новостейМолния