https://ukraina.ru/20260703/bespilotnyy-terror-vsu-okhotyatsya-na-avtomobili-i-zhilye-doma-v-dnr-1081014745.html

Беспилотный террор: ВСУ охотятся на автомобили и жилые дома в ДНР

Беспилотный террор: ВСУ охотятся на автомобили и жилые дома в ДНР - 03.07.2026 Украина.ру

Беспилотный террор: ВСУ охотятся на автомобили и жилые дома в ДНР

ВСУ продолжают терроризировать жителей ДНР, реализуя свою излюбленную тактику "выжженной земли" на новом технологическом уровне. Противник методично охотится на Украина.ру, 03.07.2026

2026-07-03T16:55

2026-07-03T16:55

2026-07-03T16:55

видео

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ВСУ продолжают терроризировать жителей ДНР, реализуя свою излюбленную тактику "выжженной земли" на новом технологическом уровне. Противник методично охотится на гражданские автомобили, поражает жилые дома, бензозаправки и другие объекты гражданской инфраструктуры.

донецкая народная республика

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, видео