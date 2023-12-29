Молодые американцы развернут политику США на Украине – социолог - 29.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231229/1052486051.html
Молодые американцы развернут политику США на Украине – социолог
Молодые американцы развернут политику США на Украине – социолог - 29.12.2023 Украина.ру
Молодые американцы развернут политику США на Украине – социолог
Большинство молодых американцев выступают против действий президента Джо Байдена на Украине, заявил руководитель отдела опросов и социальных тенденций международной исследовательской компании Ipsos Клиффорд Янг. Об изменениях в общественных настроениях в США он пишет в статье для американского издания Hill
2023-12-29T03:41
2023-12-29T03:41
новости
сша
социология
внешняя политика
украина
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/07/1051815866_0:31:2264:1305_1920x0_80_0_0_9dccbfe78c15fa8442c9d1c9e81c7c07.jpg
По словам социолога, политику Байдена на Украине одобряют лишь 37 процентов молодых американцев, в то время как большинство из них, согласно недавнему опросу Ipsos, считают, что Соединённые Штаты вообще не должны вмешиваться в украинский конфликт."Молодые американцы хотят иной внешней политики. Это потенциально предвещает американский внешнеполитический сдвиг, поскольку старшие поколения уходят, а молодые вступают в свои права", - утверждает Янг.Согласно приведённым в публикации данным, всего за десять последних лет с 86 до 58 процентов уменьшилось число американцев, считающих США великой страной и верящих в её исключительность."У политиков больше нет того мандата на действия, которым они пользовались, когда американцы были более доверчивыми и идеалистичными", - пишет Янг.По его оценке, со временем население будет всё меньше исповедовать идеализм и веру в свою исключительность, поэтому США будут более ориентированы на прагматизм и сотрудничество.Напомним, что согласно результатам опроса газеты New York Times, политику Байдена, проводимую в отношении конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС не одобряют 57 процентов американских избирателей.
https://ukraina.ru/20231228/1052480304.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/07/1051815866_85:0:2264:1634_1920x0_80_0_0_d406d086536c04bed4fb10c50fd3b28a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, социология, внешняя политика, украина, джо байден
Новости, США, социология, внешняя политика, Украина, Джо Байден

Молодые американцы развернут политику США на Украине – социолог

03:41 29.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Байдена по Украине
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Большинство молодых американцев выступают против действий президента Джо Байдена на Украине, заявил руководитель отдела опросов и социальных тенденций международной исследовательской компании Ipsos Клиффорд Янг. Об изменениях в общественных настроениях в США он пишет в статье для американского издания Hill
По словам социолога, политику Байдена на Украине одобряют лишь 37 процентов молодых американцев, в то время как большинство из них, согласно недавнему опросу Ipsos, считают, что Соединённые Штаты вообще не должны вмешиваться в украинский конфликт.
"Молодые американцы хотят иной внешней политики. Это потенциально предвещает американский внешнеполитический сдвиг, поскольку старшие поколения уходят, а молодые вступают в свои права", - утверждает Янг.
Согласно приведённым в публикации данным, всего за десять последних лет с 86 до 58 процентов уменьшилось число американцев, считающих США великой страной и верящих в её исключительность.
"У политиков больше нет того мандата на действия, которым они пользовались, когда американцы были более доверчивыми и идеалистичными", - пишет Янг.
По его оценке, со временем население будет всё меньше исповедовать идеализм и веру в свою исключительность, поэтому США будут более ориентированы на прагматизм и сотрудничество.
Напомним, что согласно результатам опроса газеты New York Times, политику Байдена, проводимую в отношении конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС не одобряют 57 процентов американских избирателей.
Переговоры России и Украины в Стамбуле
Вчера, 19:05
Упущенный шанс. Итоги 28 декабря на УкраинеЧлен украинской делегации на переговорах в Стамбуле Александр Чалый заявил, что Россия хотела мира, но на это не пошла Украина
 
НовостиСШАсоциологиявнешняя политикаУкраинаДжо Байден
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:23Марьинско-авдеевский прорыв и украинские коммуникации
04:22В Хмельницкой области прогремели взрывы, на всём западе Украины воздушная тревога
04:20Военный обозреватель о том, как и чем ВСУ будут удерживать Курахово, чтобы не рухнул фронт под Угледаром
04:11Новая образовательная политика Польши: навстречу ЛГБТ* и бандеровцам
04:07Германия не считает нужным посвящать Россию в детали расследования по "Северным потокам" – посол
04:03Петр Скоробогатый: Бои за Авдеевку не решат судьбу войны, договариваться нужно с новым президентом США
04:00Военный эксперт объяснил, почему для спокойствия Донецка ВС РФ нужно взять Авдеевку и выйти на Часов Яр
03:41Молодые американцы развернут политику США на Украине – социолог
03:14"На запад": воздушную тревогу объявили ещё в четырёх регионах Украины
02:58Москва категорически против передачи российских вертолётов Киеву – посол в Аргентине
02:35Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины
02:20Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:03ВСУ начнут оставлять города без помощи Запада, пригрозили в Раде
01:39Киев прохладно воспринял новый пакет помощи от США – The Washington Post
01:18В Германии заявили, что Киев сможет получать деньги от ЕС и без Венгрии
00:56В Раде считают новый мобилизационный законопроект "мягким"
00:26Российские "Герани" долетели до Одесской области
00:10Германия заблокировала российские активы на €4 миллиарда
23:47Украинцы отстояли храм канонической Православной Церкви
23:26Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки
Лента новостейМолния