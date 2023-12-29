https://ukraina.ru/20231229/1052486051.html

Молодые американцы развернут политику США на Украине – социолог

Молодые американцы развернут политику США на Украине – социолог - 29.12.2023 Украина.ру

Молодые американцы развернут политику США на Украине – социолог

Большинство молодых американцев выступают против действий президента Джо Байдена на Украине, заявил руководитель отдела опросов и социальных тенденций международной исследовательской компании Ipsos Клиффорд Янг. Об изменениях в общественных настроениях в США он пишет в статье для американского издания Hill

2023-12-29T03:41

2023-12-29T03:41

2023-12-29T03:41

новости

сша

социология

внешняя политика

украина

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/07/1051815866_0:31:2264:1305_1920x0_80_0_0_9dccbfe78c15fa8442c9d1c9e81c7c07.jpg

По словам социолога, политику Байдена на Украине одобряют лишь 37 процентов молодых американцев, в то время как большинство из них, согласно недавнему опросу Ipsos, считают, что Соединённые Штаты вообще не должны вмешиваться в украинский конфликт."Молодые американцы хотят иной внешней политики. Это потенциально предвещает американский внешнеполитический сдвиг, поскольку старшие поколения уходят, а молодые вступают в свои права", - утверждает Янг.Согласно приведённым в публикации данным, всего за десять последних лет с 86 до 58 процентов уменьшилось число американцев, считающих США великой страной и верящих в её исключительность."У политиков больше нет того мандата на действия, которым они пользовались, когда американцы были более доверчивыми и идеалистичными", - пишет Янг.По его оценке, со временем население будет всё меньше исповедовать идеализм и веру в свою исключительность, поэтому США будут более ориентированы на прагматизм и сотрудничество.Напомним, что согласно результатам опроса газеты New York Times, политику Байдена, проводимую в отношении конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС не одобряют 57 процентов американских избирателей.

https://ukraina.ru/20231228/1052480304.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, социология, внешняя политика, украина, джо байден