https://ukraina.ru/20231212/1051932918.html

С надеждой на чудо. О чём свидетельствуют закрытие 6 станций киевского метрополитена

С надеждой на чудо. О чём свидетельствуют закрытие 6 станций киевского метрополитена - 12.12.2023 Украина.ру

С надеждой на чудо. О чём свидетельствуют закрытие 6 станций киевского метрополитена

Закрытие 6 станций синей линии киевского метрополитена днём 9 декабря для киевлян стало шоком — 250 тысяч жителей Голосеевского района Киева остались без удобного и привычного транспорта.

2023-12-12T07:17

2023-12-12T07:17

2023-12-12T07:18

эксклюзив

украина

метро

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Для киевской власти в лице мэра Виталия Кличко появление трещин в своде тоннеля между Лыбедской и Демеевской станциями с последующим подтоплением тоннеля стало политическим ударом с пока ещё непредсказуемыми последствиями. А для сторонних русскоязычных наблюдателей — особенно заграничных — проблемы киевского метро мгновенно превратились в удобный повод для ехидных комментариев и мемов о декоммунизации.Выяснение, кто победит в соревновании киевской жабы и украинской гадюки, не имеют особого значения так как они не оказывают никакого влияния на ход СВО. Куда интереснее, докопаться до сути произошедшего события.Украина — не РоссияСтроительство метро — задача не просто сложная, а очень сложная. Из 195 стран метрополитен есть только в 63 государствах. Метрополитен — удовольствие крайне недешёвое: его себе может позволить даже не каждый город-миллионник. В Самаре метро с 10 станциями является бременем для городского бюджета: в городах с населением чуть больше миллиона подобный вид транспорта "съедает" большую часть выделяемых на муниципальный транспорт денег. Поэтому метро, во многом, является вещью статусной и присущей крупным мегаполисам и странам с высокой инженерной и градостроительной культурой.Мегаполис на Украине, по сути, остался один — Киев с населением чуть меньше 3 млн человек к началу СВО, но без какой-либо инженерной и градостроительной культуры в принципе.Строить метро на Украине разучились ещё к середине нулевых, когда началось возведение новых станций. За доказательствами далеко бегать не нужно. За время строительства закрывшихся 6 станций метро погибли 6 человек, рухнула подпорная стена, а в котлован свалился строительный кран. Проходческий комбайн "Виктория" сломался сразу после первого запуска — машине в 2005 году было больше 30 лет. Второй проходческий комбайн также пару раз ломался и отклонялся от трассы. Поэтому допустить просчёт при проектировании либо строительстве могли ещё тогда. В равной степени могли что-то украсть.Для "нулевых" проблемы при строительстве станций были нормой, и тогдашняя Украина не сильно отличалась от России. Мало того, просчёты при строительстве метрополитенов являются обыденным делом. Виной всему геология.В 1935 году, когда строились первые станции московского метрополитена, строители натыкались на препятствия, которых не было ни на каких планах — тогда под землёй каждый хозяйничал как хотел, но "спотыкались" тогда преимущественно о трубы и телефонные линии.В лучшем случае геологические проблемы решались наиболее разумным путём — обходом препятствий. Именно так в 1937 году в Москве появился Смоленский метромост, строительство которого предотвратило массу проблем, вызванных крайне сложной геологией.Но порой препятствия обойти не удавалось. Тогда возникающие проблемы героически преодолевали. Так было с питерской станцией "Площадь Мужества", которую открывали дважды. Проблемы со станцией, появились за полтора года до её открытия в 1975 году. Тоннели прокладывали через размыв, применяя уникальную тогда технологию искусственного замораживания. 8 апреля 1974 года во время проведения работ рабочие наткнулись на незамерзшую породу, откуда стекала вода, и не успели вовремя заморозить грунт. Затопило около километра тоннелей, а на поверхности земли возле Площади Мужества появились провалы и стали деформироваться отдельные здания, часть из которых пришлось впоследствии снести. Тем не менее, станцию запустили 31 декабря 1975 года. Но в 1995 году поезда стали ехать по грязной воде. Оказалось, что тоннели станции построили один над другим, проходящие по верхнему тоннелю составы, давили на нижний. Гидроизоляция с лишним давлением не справилась, поэтому верхний тоннель стал проваливаться и его начало затапливать так как насосы с откачкой воды не справлялись.Закрыли "Площадь Мужества" 4 декабря 1995 года почти на 10 лет — второе открытие станции состоялось лишь 26 июня 2004 года. За это время проходческий комбайн "Виктория" при прокладке нового тоннеля провалился на метр — дело было в марте 2001 года — и пострадал от столкновения с очень твёрдыми породами в декабре 2002 года. Проходческие работы завершили лишь к ноябрю 2003 года. Закрыли "Площадь Мужества" в конце первого срока президентства Бориса Ельцина, а открыли уже в начале второго президентского срока Владимира Путина.Но для России "нулевых" второе открытие "Площади Мужества" было проблемой роста — она их преодолела, увеличив только в период с 2011 по 2023 годы протяжённость линий московского метро в 1,6 раза, введя в строй 114 станций, включая станции наземной железной дороги, интегрированные в систему метрополитена. В какой-то альтернативной вселенной шансы преодолеть проблемы роста были и украинской власти, но история не имеет сослагательного наклоненияЧто уж говорить о самоограничениях на застройку территорий над метрополитеном, в условиях, когда "торговля" землёй и правом на застройку стало важнейшим средством заработка. И чем ближе объект к станции метрополитена, тем дороже в нём квадратный метр, выше арендная ставка и риск непредвиденных обстоятельств в виде трещин. Даже украинские СМИ не скрывают того факта, что прямо над аварийным тоннелем метро в Киеве строится ТРЦ Ocean Mall. К слову, застройщик — украинская NAI Ukraine, которая ещё в 2012 году продалась американской компании C-III Capital Partners. А рядом ещё и высотки активно возводятся.Можно не сомневаться, что строительные работы внесли свой вклад в увеличение нагрузки на тоннели метрополитена — нормы строительного надзора отнюдь не всегда являются обязательными для соблюдения. Опять же, Россия тому пример: 13 марта 2023 года было остановлено движение поездов на внутренней стороне Большой кольцевой линии метро, на участке от станции "Новаторская" до станции "Аминьевская" московского метрополитена. Тогда компания-подрядчик застройщика "Донстрой", возводящего в районе перегона над "Мичуринским проспектом" и "Аминьевкой" три ЖК высотой по 50 этажей каждый, без согласования пробила тоннель, попав в метро. А в 2006 и 2014 года строительные сваи пробивали тоннели метро. И это Москва, где порядка в организации строительных работ куда больше, чем в Киеве.Всерьёз и надолгоПоэтому из строя 6 станций метро вышли явно на неопределённое время и ремонт на них может "споткнуться" о массу непреодолимых препятствий.Во-первых, закрытые 6 станций стали первым и последними построенными при Украине и после 2013 года (момент открытия последней станции). С того момента инженерная и управленческая деградация властей различного уровня дошла до состояния, когда ремонт заурядного Дегтярёвского путепровода стал проблемой — во время первого за 50 лет капремонта рухнули несколько пролётов моста. Поддержание работоспособности базовой городской инфраструктуры для киевской власти является серьёзным вызовом.Во-вторых, проблем на линиях метро будет больше: в инфраструктуру необходимо вкладывать деньги, а не относиться к ней как к чему-то вечному и доставшемуся в наследство. Подвижной состав киевского метро изношен на 80% и даже переданные Варшавой 60 бывших в употреблении вагонов серии 81-717/714 производства Мытыщинского вагоностроительного завода проблемы хронического недоинвестирования не исправят.Впрочем, куда там метро — у киевской власти проблемы даже с троллейбусами, чей парк на 98% состоит из "гармошек" "Богдан" производства Луцкого автозавода. Троллейбусы "Богдан" производил в тесной кооперации с белорусским МАЗ и "Белкоммунмаш", а из украинского там была лишь сборка и система управления на последних машинах (до того устанавливали чешскую и российскую), двигатели и подвеска были из стран Евросоюза.В прошлый раз – в 2011 году – троллейбусы закупались за счёт средств ЕБРР, в ноябре 2022 года Европейский инвестиционный банк выделил 50 млн евро на обновление киевских троллейбусов, но тендер так и не состоялся.Всё дело в "гармошках": своих машин нет, белорусские после начала СВО закупать нельзя, европейские машины в 2-4 раза дороже белорусских, а турецкие подобны коту в мешке и нет даже понимания на каком шасси их будут производить. Украинские компании "Электрон" и "Эталон" на двоих за 10 лет произвели 111 троллейбусов, так что обновить киевский парк в сжатые сроки не смогут.В-третьих, решение проблемы метрополитена элементарно может разбиться о проблемы безденежья — республиканский бюджет дефицитен на 50% или 42 млрд долларов. Расходная часть бюджета Киева на 2023 год — 65,6 млрд гривен (162 млрд рублей), что сопоставимо с бюджетом 2,2-млн Воронежской области (156,7 млрд рублей). С Санкт-Петербургом и Москвой бюджет Киева и вовсе сравнивать неприлично — он будет в 6,4 и 23,1 раза меньше соответственно.Ещё хуже, если проблема метрополитена упрётся в политику, из-за которой когда-то утонул в мусоре Львов, где столкнулись амбиции мэра Садового и мстительность президента Порошенко.Кроме того, даже размышления директора киевского метрополитена Виктора Брагинского о причинах появления трещин, к которым он относит нарушения при прокладке тоннелей, активность реки Лыбедь и геологические условия, не вселяют оптимизма и отдают желание свалить вину на предшественников.***Возможен ли вариант со счастливым концом для киевского метрополитена? Безусловно. Чудеса случаются, но в таком случае всегда есть фамилия, имя и отчество ответственного. В случае с преодолением водной проблемы, вызванной прорывом плотины Каховской ГЭС для Кривого Рога, таким "волшебником" оказался мэр Вилкул, который, при содействии крупного бизнеса и финансовой помощи из Киева, протянул водовод из реки Ингулец.Найдётся ли в Киеве такой волшебник и будут ли застройщиков волновать проблемы 250 тыс. горожан — покажет время.

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

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эксклюзив, украина, метро