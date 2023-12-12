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Ирландия сократит выплаты украинским беженцам более чем в пять раз

Ирландия сократит выплаты украинским беженцам более чем в пять раз - 12.12.2023 Украина.ру

Ирландия сократит выплаты украинским беженцам более чем в пять раз

Власти Ирландии из-за чрезмерно высоких затрат намерены сократить еженедельную помощь для украинских беженцев более чем в пять раз – с 220 евро (почти 22 тысячи рублей) до 38,8 евро (около 4 тысяч рублей). Об этом сообщает издание Irish Examiner

2023-12-12T00:18

2023-12-12T00:18

2023-12-12T00:18

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Уточняется, что соответствующее предложение кабинет министров Ирландии рассмотрел 11 декабря. Инициатива также предполагает предоставление жилья только на срок не более чем на три месяца. Новые правила будут распространяться только на пребывающих в страну беженцев, а не на уже находящихся в стране 100 тысячах украинцев. Ранее премьер Ирландии заявлял, что для замедления потока беженцев из Украины, правительство страны намерено до конца года принять меры, отменяющие льготы на бесплатное проживание для украинцев. В начале октября сообщалось, что Ирландия больше не в состоянии принимать беженцев добровольно.

https://ukraina.ru/20231211/1051899448.html

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новости, украина, украинские беженцы, португалия, выплаты, социальные выплаты, сво