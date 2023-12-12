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Ирландия сократит выплаты украинским беженцам более чем в пять раз
Ирландия сократит выплаты украинским беженцам более чем в пять раз - 12.12.2023 Украина.ру
Ирландия сократит выплаты украинским беженцам более чем в пять раз
Власти Ирландии из-за чрезмерно высоких затрат намерены сократить еженедельную помощь для украинских беженцев более чем в пять раз – с 220 евро (почти 22 тысячи рублей) до 38,8 евро (около 4 тысяч рублей). Об этом сообщает издание Irish Examiner
2023-12-12T00:18
2023-12-12T00:18
2023-12-12T00:18
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Уточняется, что соответствующее предложение кабинет министров Ирландии рассмотрел 11 декабря. Инициатива также предполагает предоставление жилья только на срок не более чем на три месяца. Новые правила будут распространяться только на пребывающих в страну беженцев, а не на уже находящихся в стране 100 тысячах украинцев. Ранее премьер Ирландии заявлял, что для замедления потока беженцев из Украины, правительство страны намерено до конца года принять меры, отменяющие льготы на бесплатное проживание для украинцев. В начале октября сообщалось, что Ирландия больше не в состоянии принимать беженцев добровольно.
https://ukraina.ru/20231211/1051899448.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, украинские беженцы, португалия, выплаты, социальные выплаты, сво
Новости, Украина, украинские беженцы, Португалия, выплаты, социальные выплаты, СВО
Ирландия сократит выплаты украинским беженцам более чем в пять раз
Власти Ирландии из-за чрезмерно высоких затрат намерены сократить еженедельную помощь для украинских беженцев более чем в пять раз – с 220 евро (почти 22 тысячи рублей) до 38,8 евро (около 4 тысяч рублей). Об этом сообщает издание Irish Examiner
Уточняется, что соответствующее предложение кабинет министров Ирландии рассмотрел 11 декабря. Инициатива также предполагает предоставление жилья только на срок не более чем на три месяца.
Новые правила будут распространяться только на пребывающих в страну беженцев, а не на уже находящихся в стране 100 тысячах украинцев.
"Нам необходимо принять меры, которые замедлят приток беженцев. За последние два года мы приняли больше 100 тысяч человек из Украины и из других стран, и я не думаю, что мы в состоянии продолжать", - заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.
Ранее премьер Ирландии заявлял, что для замедления потока беженцев из Украины, правительство страны намерено до конца года принять меры, отменяющие льготы на бесплатное проживание для украинцев.
В начале октября сообщалось, что Ирландия больше не в состоянии принимать беженцев добровольно.