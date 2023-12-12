Ирландия сократит выплаты украинским беженцам более чем в пять раз - 12.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231212/1051929511.html
Ирландия сократит выплаты украинским беженцам более чем в пять раз
Ирландия сократит выплаты украинским беженцам более чем в пять раз - 12.12.2023 Украина.ру
Ирландия сократит выплаты украинским беженцам более чем в пять раз
Власти Ирландии из-за чрезмерно высоких затрат намерены сократить еженедельную помощь для украинских беженцев более чем в пять раз – с 220 евро (почти 22 тысячи рублей) до 38,8 евро (около 4 тысяч рублей). Об этом сообщает издание Irish Examiner
2023-12-12T00:18
2023-12-12T00:18
новости
украина
украинские беженцы
португалия
выплаты
социальные выплаты
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0c/1051929391_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_2e23515116691404879288b181ff613e.jpg
Уточняется, что соответствующее предложение кабинет министров Ирландии рассмотрел 11 декабря. Инициатива также предполагает предоставление жилья только на срок не более чем на три месяца. Новые правила будут распространяться только на пребывающих в страну беженцев, а не на уже находящихся в стране 100 тысячах украинцев. Ранее премьер Ирландии заявлял, что для замедления потока беженцев из Украины, правительство страны намерено до конца года принять меры, отменяющие льготы на бесплатное проживание для украинцев. В начале октября сообщалось, что Ирландия больше не в состоянии принимать беженцев добровольно.
https://ukraina.ru/20231211/1051899448.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0c/1051929391_170:0:1983:1360_1920x0_80_0_0_2aa7dc87da65ccd89ad74544076c6c93.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, украинские беженцы, португалия, выплаты, социальные выплаты, сво
Новости, Украина, украинские беженцы, Португалия, выплаты, социальные выплаты, СВО

Ирландия сократит выплаты украинским беженцам более чем в пять раз

00:18 12.12.2023
 
флаг Ирландии
флаг Ирландии
Читать в
Власти Ирландии из-за чрезмерно высоких затрат намерены сократить еженедельную помощь для украинских беженцев более чем в пять раз – с 220 евро (почти 22 тысячи рублей) до 38,8 евро (около 4 тысяч рублей). Об этом сообщает издание Irish Examiner
Уточняется, что соответствующее предложение кабинет министров Ирландии рассмотрел 11 декабря. Инициатива также предполагает предоставление жилья только на срок не более чем на три месяца.
Новые правила будут распространяться только на пребывающих в страну беженцев, а не на уже находящихся в стране 100 тысячах украинцев.
"Нам необходимо принять меры, которые замедлят приток беженцев. За последние два года мы приняли больше 100 тысяч человек из Украины и из других стран, и я не думаю, что мы в состоянии продолжать", - заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.
Ранее премьер Ирландии заявлял, что для замедления потока беженцев из Украины, правительство страны намерено до конца года принять меры, отменяющие льготы на бесплатное проживание для украинцев.
В начале октября сообщалось, что Ирландия больше не в состоянии принимать беженцев добровольно.
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Вчера, 09:00
Немецкий оппозиционер призвал украинских беженцев идти работатьГлава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза, Фридрих Мерц в интервью изданию Focus заявил, что хочет, чтобы украинские беженцы в ФРГ шли работать, а не жили на пособия
 
НовостиУкраинаукраинские беженцыПортугалиявыплатысоциальные выплатыСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:18Ирландия сократит выплаты украинским беженцам более чем в пять раз
23:54Зеленская, защищая супруга, набросила на Кличко – Daily Express
23:33Одобрить помощь для Украины призвали 17 стран ЕС – Reuters
23:15Зеленский заявил, что разногласия в Конгрессе осуществляют мечты России
22:57Финансирование военной помощи Украине остаётся заблокированным – Боррель
22:33Дональд Туск стал новым премьером Польши
22:13Спикер Конгресса заявила, что США не заинтересованы в мире на Украине
21:53Польские протестующие блокировали дорогу на Украину на ранее открытом КПП
21:39Сийярто заявил Кулебе, что вопрос о вступлении Украины в ЕС не проработан
21:07Стало известно как ВСУ компенсируют нехватку вооружения в зоне СВО
20:45В США надеются до конца года анонсировать новый пакет помощи Киеву
20:33Виновного в гибели помощника Залужного выпустили из тюрьмы под "личное обязательство"
20:14Захарова прокомментировала слова Быкова* об убийствах русских
19:51Президент Бразилии отказался встретиться с Зеленским – СМИ
19:34Денег нет: на Украине сократят соцвыплаты переселенцам
18:56Бербок выступила против заморозки украинского конфликта
18:31Зеленский заявил, что не пойдет на компромисс с Путиным
18:28Вступление Украины обойдется ЕС в 190 млрд евро
18:16Владимир Ераносян: Пока морпехи готовятся гнать ВСУ до Одессы, Финляндия наносит России двойной удар
18:00Разблокирование части границы, эксперименты США. Итоги 11 декабря на Украине
Лента новостейМолния