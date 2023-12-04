Путин призвал СПЧ поддержать гражданских жён погибших участников СВО - 04.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231204/1051739439.html
Путин призвал СПЧ поддержать гражданских жён погибших участников СВО
Путин призвал СПЧ поддержать гражданских жён погибших участников СВО - 04.12.2023 Украина.ру
Путин призвал СПЧ поддержать гражданских жён погибших участников СВО
Совет по правам человека разработает механизм поддержки вдов военнослужащих Вооружённых сил России, которые жили с ними не зарегистрированным, а гражданским браком. Соответствующее поручение 4 декабря дал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека
2023-12-04T23:57
2023-12-04T23:57
новости
владимир путин
сво
вс рф
поддержка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/03/1050757774_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_a64fa52e235c53fdbd04b5d4d5745c72.jpg
По его словам сегодня в России есть предусмотренные законом способы установления факта проживания в таком союзе. Путин призвал СПЧ проследить за тем, чтобы ни такие дети, ни такие женщины не остались без поддержки. Российский лидер также добавил, что результатом работы властей стала выстроенная система мер поддержки членов семей участников Спецоперации. Ранее украинские СМИ сообщали, что вдовы погибших боевиков Вооружённых сил Украины через суды решают вопросы о выделении обещанной компенсации.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/03/1050757774_382:0:3113:2048_1920x0_80_0_0_ae4b94a61fbb280d4c93bf3349c3cd46.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, сво, вс рф, поддержка
Новости, Владимир Путин, СВО, ВС РФ, поддержка

Путин призвал СПЧ поддержать гражданских жён погибших участников СВО

23:57 04.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с новым составом Общественной палаты РФ
Президент РФ В. Путин встретился с новым составом Общественной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Совет по правам человека разработает механизм поддержки вдов военнослужащих Вооружённых сил России, которые жили с ними не зарегистрированным, а гражданским браком. Соответствующее поручение 4 декабря дал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека
"Надо аккуратно, конечно, чтобы здесь не было никаких злоупотреблений, но, безусловно, подумать и о поддержке тех женщин, которые жили в гражданском браке со своими мужьями", – отметил президент.
По его словам сегодня в России есть предусмотренные законом способы установления факта проживания в таком союзе. Путин призвал СПЧ проследить за тем, чтобы ни такие дети, ни такие женщины не остались без поддержки.
Российский лидер также добавил, что результатом работы властей стала выстроенная система мер поддержки членов семей участников Спецоперации.
Ранее украинские СМИ сообщали, что вдовы погибших боевиков Вооружённых сил Украины через суды решают вопросы о выделении обещанной компенсации.
 
НовостиВладимир ПутинСВОВС РФподдержка
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:51В МИД РФ прокомментировали фразу Лаврова "leave me alone, please"
00:25Залужный обогнал Зеленского на потенциальных парламентских выборах – СМИ
23:57Путин призвал СПЧ поддержать гражданских жён погибших участников СВО
23:40Салливан сообщил, когда США перестанут вооружать Украину
23:24В Горловке за сутки обезвредили 107 кассетных боеприпасов ВСУ
23:07СПЧ собрал более 8 тыс. эпизодов преступлений Киева против мирных жителей
22:52Депутат Рады предложил украинцам воевать с Китаем за Тайвань
22:22Вашингтон считает положение Киева очень тяжёлым
22:10"Уродливое явление": Путин высказался о русофобии в Прибалтике
21:55На Украине конфисковали активы российского авиакомплекса имени Ильюшина
21:48Мода для популистов или будущее Европы? Видеманн о либертарианстве и месте Зеленского в этом течении
21:35Путин заявил, что мигранты должны уважать законы РФ
21:17Путин заявил о деградации международной системы обеспечения прав человека
21:02В Белом доме заявили, что средства для Украины практически закончились
20:47Украина и Запад недооценили Россию перед контрнаступлением Киева – WP
20:21В Кремле анонсировали визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию
20:10ВС России перешли на тактику полного уничтожения ВСУ
19:47Путин надеется, что нынешнее состояние отношений России и Британии улучшится
19:29Зеленский похвастался шестью украинскими САУ "Богдан"
19:07Путин объявил о готовности РФ к конструктивному диалогу со всеми
Лента новостейМолния