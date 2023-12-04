Путин призвал СПЧ поддержать гражданских жён погибших участников СВО
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с новым составом Общественной палаты РФ
Совет по правам человека разработает механизм поддержки вдов военнослужащих Вооружённых сил России, которые жили с ними не зарегистрированным, а гражданским браком. Соответствующее поручение 4 декабря дал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека
"Надо аккуратно, конечно, чтобы здесь не было никаких злоупотреблений, но, безусловно, подумать и о поддержке тех женщин, которые жили в гражданском браке со своими мужьями", – отметил президент.
По его словам сегодня в России есть предусмотренные законом способы установления факта проживания в таком союзе. Путин призвал СПЧ проследить за тем, чтобы ни такие дети, ни такие женщины не остались без поддержки.
Российский лидер также добавил, что результатом работы властей стала выстроенная система мер поддержки членов семей участников Спецоперации.
Ранее украинские СМИ сообщали, что вдовы погибших боевиков Вооружённых сил Украины через суды решают вопросы о выделении обещанной компенсации.