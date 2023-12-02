Вдовы погибших боевиков ВСУ через суды решают вопросы о выделении компенсации - 02.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231202/1051686535.html
Вдовы погибших боевиков ВСУ через суды решают вопросы о выделении компенсации
Вдовы погибших боевиков ВСУ через суды решают вопросы о выделении компенсации - 02.12.2023 Украина.ру
Вдовы погибших боевиков ВСУ через суды решают вопросы о выделении компенсации
Обещанная государством компенсация в размере 15-ти миллионов гривен за гибель боевиков Вооружённых сил Украины оказалась не реализованной. Украинки, чьи мужья, были убиты на фронтах Спецоперации, вынуждены добиваться справедливости в судах, передаёт "ТСН"
2023-12-02T00:51
2023-12-02T00:51
новости
украина
всу
потери всу
сво
спецоперация
компенсация
минобороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/02/1051686415_0:0:1181:665_1920x0_80_0_0_6404a4d3ff1e370d37b872580c50edfc.jpg
Речь идёт о выплатах жёнах боевиков, которые добиваются восстановления прав детей, родившихся после гибели отца. Согласно постановлению, сумма единовременной выплаты по гибели военного, назначенная с февраля 2022 года, на время военного положения – 15 миллионов гривен – должна выплачиваться частями в течение 40 месяцев. Такие условия закреплены приказом минобороны и Кабмина Украины. Однако, как уточняется, "к юристам из-за несовершенства распределения этой выплаты сейчас очередь желающих". Обделённые вдовы объединяются в группы и создают сообщества в соцсетях. Всего там более полусотни женщин и еженедельно прибавляются новые. Ранее вдовам погибших военнослужащих ВСУ в Полтавской области подарили по детской игрушке.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/02/1051686415_0:0:973:730_1920x0_80_0_0_d6d643992416ca19afc7b7adcb29592b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, всу, потери всу, сво, спецоперация, компенсация, минобороны украины
Новости, Украина, ВСУ, потери ВСУ, СВО, Спецоперация, компенсация, Минобороны Украины

Вдовы погибших боевиков ВСУ через суды решают вопросы о выделении компенсации

00:51 02.12.2023
 
Вдовы погибших боевиков ВСУ через суды решают вопросы о выделении компенсации
Вдовы погибших боевиков ВСУ через суды решают вопросы о выделении компенсации
Читать в
Обещанная государством компенсация в размере 15-ти миллионов гривен за гибель боевиков Вооружённых сил Украины оказалась не реализованной. Украинки, чьи мужья, были убиты на фронтах Спецоперации, вынуждены добиваться справедливости в судах, передаёт "ТСН"
Речь идёт о выплатах жёнах боевиков, которые добиваются восстановления прав детей, родившихся после гибели отца.
"На Украине с каждым днём становится всё больше детей, которые никогда не будут знать своих родителей, поскольку те погибли на войне. Их матери объединяются в сообщество, чтобы защищать права этих детей на финансовую государственную поддержку, которой эти дети оказались лишены", – говорится в статье украинского издания.
Согласно постановлению, сумма единовременной выплаты по гибели военного, назначенная с февраля 2022 года, на время военного положения – 15 миллионов гривен – должна выплачиваться частями в течение 40 месяцев. Такие условия закреплены приказом минобороны и Кабмина Украины.
Однако, как уточняется, "к юристам из-за несовершенства распределения этой выплаты сейчас очередь желающих". Обделённые вдовы объединяются в группы и создают сообщества в соцсетях. Всего там более полусотни женщин и еженедельно прибавляются новые.
Ранее вдовам погибших военнослужащих ВСУ в Полтавской области подарили по детской игрушке.
 
НовостиУкраинаВСУпотери ВСУСВОСпецоперациякомпенсацияМинобороны Украины
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:51Вдовы погибших боевиков ВСУ через суды решают вопросы о выделении компенсации
00:27США будет крайне сложно до конца года предоставить помощь Украине – Кирби
00:03На Украине анонсировали открытие аэропорта "Борисполь"
23:43Минюст включил в реестр иноагентов писателя Эйдмана* и "Телеканал Дождь"**
23:31Допускать нездорового Байдена к выборам президента жестоко - NYP
23:01США поставили Израилю тысячи бомб и артиллерийских снарядов – WSJ
22:42Путин назвал рекордной ожидаемую продолжительность жизни в России
22:28Захарова высмеяла слова Османи о дискуссии по исключению РФ из ОБСЕ
22:08Инсайд: РФ и Украина начали тайные переговоры по линии высших военачальников
21:52Конгресс США впервые за 20 лет лишил полномочий члена Палаты представителей
21:24Путин постановил увеличить штатную численность ВС РФ
21:16Военные требуют от Зеленского снижения призывного возраст – Bloomberg
20:44Глава МИД РФ уличил журналиста Deutsche Welle* в искажении информации
20:18Зеленская против того, чтобы её муж избирался на новый срок
20:03В Польше требуют расторжения соглашения с Киевом о перевозках, а украинцы будут голодать
19:41Капитал олигархов РФ, несмотря на санкции, увеличился на $38,6 млрд – Bloomberg
19:22Британские журналисты признали, что помощь США Украине замедлится
19:17Сергей Храпач: Пока полубомжи-агенты СБУ смешат Россию поджогами, ФСБ ловит шпионов ЦРУ
19:11Невыездной и опасный Порошенко. Итоги 1 декабря на Украине
19:00Союз перевозчиков Словакии заблокировал границу с Украиной
Лента новостейМолния