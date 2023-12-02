https://ukraina.ru/20231202/1051686535.html

Вдовы погибших боевиков ВСУ через суды решают вопросы о выделении компенсации

Вдовы погибших боевиков ВСУ через суды решают вопросы о выделении компенсации - 02.12.2023 Украина.ру

Вдовы погибших боевиков ВСУ через суды решают вопросы о выделении компенсации

Обещанная государством компенсация в размере 15-ти миллионов гривен за гибель боевиков Вооружённых сил Украины оказалась не реализованной. Украинки, чьи мужья, были убиты на фронтах Спецоперации, вынуждены добиваться справедливости в судах, передаёт "ТСН"

2023-12-02T00:51

2023-12-02T00:51

2023-12-02T00:51

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Речь идёт о выплатах жёнах боевиков, которые добиваются восстановления прав детей, родившихся после гибели отца. Согласно постановлению, сумма единовременной выплаты по гибели военного, назначенная с февраля 2022 года, на время военного положения – 15 миллионов гривен – должна выплачиваться частями в течение 40 месяцев. Такие условия закреплены приказом минобороны и Кабмина Украины. Однако, как уточняется, "к юристам из-за несовершенства распределения этой выплаты сейчас очередь желающих". Обделённые вдовы объединяются в группы и создают сообщества в соцсетях. Всего там более полусотни женщин и еженедельно прибавляются новые. Ранее вдовам погибших военнослужащих ВСУ в Полтавской области подарили по детской игрушке.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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