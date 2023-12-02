https://ukraina.ru/20231202/1051686535.html
Вдовы погибших боевиков ВСУ через суды решают вопросы о выделении компенсации
Вдовы погибших боевиков ВСУ через суды решают вопросы о выделении компенсации - 02.12.2023 Украина.ру
Вдовы погибших боевиков ВСУ через суды решают вопросы о выделении компенсации
Обещанная государством компенсация в размере 15-ти миллионов гривен за гибель боевиков Вооружённых сил Украины оказалась не реализованной. Украинки, чьи мужья, были убиты на фронтах Спецоперации, вынуждены добиваться справедливости в судах, передаёт "ТСН"
2023-12-02T00:51
2023-12-02T00:51
2023-12-02T00:51
новости
украина
всу
потери всу
сво
спецоперация
компенсация
минобороны украины
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Речь идёт о выплатах жёнах боевиков, которые добиваются восстановления прав детей, родившихся после гибели отца. Согласно постановлению, сумма единовременной выплаты по гибели военного, назначенная с февраля 2022 года, на время военного положения – 15 миллионов гривен – должна выплачиваться частями в течение 40 месяцев. Такие условия закреплены приказом минобороны и Кабмина Украины. Однако, как уточняется, "к юристам из-за несовершенства распределения этой выплаты сейчас очередь желающих". Обделённые вдовы объединяются в группы и создают сообщества в соцсетях. Всего там более полусотни женщин и еженедельно прибавляются новые. Ранее вдовам погибших военнослужащих ВСУ в Полтавской области подарили по детской игрушке.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, потери всу, сво, спецоперация, компенсация, минобороны украины
Новости, Украина, ВСУ, потери ВСУ, СВО, Спецоперация, компенсация, Минобороны Украины
Вдовы погибших боевиков ВСУ через суды решают вопросы о выделении компенсации
Обещанная государством компенсация в размере 15-ти миллионов гривен за гибель боевиков Вооружённых сил Украины оказалась не реализованной. Украинки, чьи мужья, были убиты на фронтах Спецоперации, вынуждены добиваться справедливости в судах, передаёт "ТСН"
Речь идёт
о выплатах жёнах боевиков, которые добиваются восстановления прав детей, родившихся после гибели отца.
"На Украине с каждым днём становится всё больше детей, которые никогда не будут знать своих родителей, поскольку те погибли на войне. Их матери объединяются в сообщество, чтобы защищать права этих детей на финансовую государственную поддержку, которой эти дети оказались лишены", – говорится в статье украинского издания.
Согласно постановлению, сумма единовременной выплаты по гибели военного, назначенная с февраля 2022 года, на время военного положения – 15 миллионов гривен – должна выплачиваться частями в течение 40 месяцев. Такие условия закреплены приказом минобороны и Кабмина Украины.
Однако, как уточняется, "к юристам из-за несовершенства распределения этой выплаты сейчас очередь желающих". Обделённые вдовы объединяются в группы и создают сообщества в соцсетях. Всего там более полусотни женщин и еженедельно прибавляются новые.
Ранее вдовам погибших военнослужащих ВСУ в Полтавской области подарили
по детской игрушке.