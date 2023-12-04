https://ukraina.ru/20231204/1051738943.html

СПЧ собрал более 8 тыс. эпизодов преступлений Киева против мирных жителей

СПЧ собрал более 8 тыс. эпизодов преступлений Киева против мирных жителей - 04.12.2023 Украина.ру

СПЧ собрал более 8 тыс. эпизодов преступлений Киева против мирных жителей

Совет по правам человека (СПЧ) собрал уже 8 123 эпизода преступлений киевского режима против мирных жителей. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев

2023-12-04T23:07

2023-12-04T23:07

2023-12-04T23:07

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По его словам, СПЧ продолжает информировать международную общественность о нарушениях прав человека со стороны киевского режима, Вооружённых сил Украины в отношении мирных жителей Донбасса.По данным Представительства в совместном центре по контролю и координации преступлений Украины (СЦКК ДНР) на 4 декабря, за 665 дней эскалации конфликта в ДНР погибло 4 тысячи 755 мирных жителей, в том числе 141 ребёнок. Ранено 5,5 тысяч гражданских лиц, 369 из которых – дети.Ранее президент России Владимир Путин заявил о деградации международной системы обеспечения прав человека. В качестве примера он привёл обстрелы украинской армией территории Донбасса, гибель мирных жителей и отсутствие реакции на это международного сообщества.

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новости, украина, всу, киевский режим, сво, преступления, донбасс, новороссия