СПЧ собрал более 8 тыс. эпизодов преступлений Киева против мирных жителей - 04.12.2023 Украина.ру
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СПЧ собрал более 8 тыс. эпизодов преступлений Киева против мирных жителей
СПЧ собрал более 8 тыс. эпизодов преступлений Киева против мирных жителей - 04.12.2023 Украина.ру
СПЧ собрал более 8 тыс. эпизодов преступлений Киева против мирных жителей
Совет по правам человека (СПЧ) собрал уже 8 123 эпизода преступлений киевского режима против мирных жителей. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
2023-12-04T23:07
2023-12-04T23:07
новости
украина
всу
киевский режим
сво
преступления
донбасс
новороссия
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По его словам, СПЧ продолжает информировать международную общественность о нарушениях прав человека со стороны киевского режима, Вооружённых сил Украины в отношении мирных жителей Донбасса.По данным Представительства в совместном центре по контролю и координации преступлений Украины (СЦКК ДНР) на 4 декабря, за 665 дней эскалации конфликта в ДНР погибло 4 тысячи 755 мирных жителей, в том числе 141 ребёнок. Ранено 5,5 тысяч гражданских лиц, 369 из которых – дети.Ранее президент России Владимир Путин заявил о деградации международной системы обеспечения прав человека. В качестве примера он привёл обстрелы украинской армией территории Донбасса, гибель мирных жителей и отсутствие реакции на это международного сообщества.
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новости, украина, всу, киевский режим, сво, преступления, донбасс, новороссия
Новости, Украина, ВСУ, киевский режим, СВО, преступления, Донбасс, Новороссия

СПЧ собрал более 8 тыс. эпизодов преступлений Киева против мирных жителей

23:07 04.12.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Совет по правам человека (СПЧ) собрал уже 8 123 эпизода преступлений киевского режима против мирных жителей. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
По его словам, СПЧ продолжает информировать международную общественность о нарушениях прав человека со стороны киевского режима, Вооружённых сил Украины в отношении мирных жителей Донбасса.
"Материалы о преступлениях ВСУ содержат фотографии, статданные, ссылки на видеосвидетельства – это обстрелы гражданских объектов, школ, больниц, торговых центров, уже 8123 эпизода", – цитирует Фадеева РИА Новости.
По данным Представительства в совместном центре по контролю и координации преступлений Украины (СЦКК ДНР) на 4 декабря, за 665 дней эскалации конфликта в ДНР погибло 4 тысячи 755 мирных жителей, в том числе 141 ребёнок. Ранено 5,5 тысяч гражданских лиц, 369 из которых – дети.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о деградации международной системы обеспечения прав человека. В качестве примера он привёл обстрелы украинской армией территории Донбасса, гибель мирных жителей и отсутствие реакции на это международного сообщества.
 
НовостиУкраинаВСУкиевский режимСВОпреступленияДонбассНовороссия
 
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