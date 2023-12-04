Путин заявил о деградации международной системы обеспечения прав человека - 04.12.2023 Украина.ру
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Путин заявил о деградации международной системы обеспечения прав человека
Путин заявил о деградации международной системы обеспечения прав человека - 04.12.2023 Украина.ру
Путин заявил о деградации международной системы обеспечения прав человека
Институты международной системы обеспечения и продвижения прав человека, фактически контролируемые Западом, демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность. Об этом в ходе ежегодного заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил президент РФ Владимир Путин
2023-12-04T21:17
2023-12-04T21:17
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В качестве примера Путин привёл обстрелы украинской армией территории Донбасса, гибель мирных жителей и отсутствие реакции на это международного сообщества. Он напомнил, что хоть Россия и вышла из состава ряда международных правозащитных организаций, однако это не означает её отказ от принципов, заложенных в Декларации прав человека. Ранее Владимир Путин объявил о готовности РФ к конструктивному диалогу со всеми.
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новости, владимир путин, сво, донбасс, запад
Новости, Владимир Путин, СВО, Донбасс, Запад

Путин заявил о деградации международной системы обеспечения прав человека

21:17 04.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с новым составом Общественной палаты РФ
Президент РФ В. Путин встретился с новым составом Общественной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Институты международной системы обеспечения и продвижения прав человека, фактически контролируемые Западом, демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность. Об этом в ходе ежегодного заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил президент РФ Владимир Путин
В качестве примера Путин привёл обстрелы украинской армией территории Донбасса, гибель мирных жителей и отсутствие реакции на это международного сообщества.
"На протяжении восьми лет мы видели их беспомощность и вопиющих нарушений в отношении жителей Донбасса. В этих структурах не просто не замечают, но даже поощряют проявление русофобии. Поддерживают те страны которые торопятся занять первые места в этом позорном конкурсе русофобов", – сказал президент.
Он напомнил, что хоть Россия и вышла из состава ряда международных правозащитных организаций, однако это не означает её отказ от принципов, заложенных в Декларации прав человека.
"Напротив, мы готовы сотрудничать со всеми странами и партнёрами", – добавил Путин.
Ранее Владимир Путин объявил о готовности РФ к конструктивному диалогу со всеми.
 
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