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Путин заявил о деградации международной системы обеспечения прав человека

Путин заявил о деградации международной системы обеспечения прав человека - 04.12.2023 Украина.ру

Путин заявил о деградации международной системы обеспечения прав человека

Институты международной системы обеспечения и продвижения прав человека, фактически контролируемые Западом, демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность. Об этом в ходе ежегодного заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил президент РФ Владимир Путин

2023-12-04T21:17

2023-12-04T21:17

2023-12-04T21:17

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В качестве примера Путин привёл обстрелы украинской армией территории Донбасса, гибель мирных жителей и отсутствие реакции на это международного сообщества. Он напомнил, что хоть Россия и вышла из состава ряда международных правозащитных организаций, однако это не означает её отказ от принципов, заложенных в Декларации прав человека. Ранее Владимир Путин объявил о готовности РФ к конструктивному диалогу со всеми.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, сво, донбасс, запад