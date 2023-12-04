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Депутат Рады предложил украинцам воевать с Китаем за Тайвань

Депутат Рады предложил украинцам воевать с Китаем за Тайвань - 04.12.2023 Украина.ру

Депутат Рады предложил украинцам воевать с Китаем за Тайвань

Украине следует поменять стратегию на международном уровне, в том числе, за счёт участия жителей страны в "любых конфликтах на стороне США". Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Украины от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко

2023-12-04T22:52

2023-12-04T22:52

2023-12-04T22:52

новости

украина

гончаренко

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верховная рада

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тайвань

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По его словам, система защиты так называемых европейских ценностей Европы не работает. Украине необходимо взять обязательство воевать на стороне США и оказать военную помощь Тайваню в случае атаки Китая в обмен на инвестиции. По такому же принципу он предлагает организовать сотрудничество с Францией (ввести Вооружённые силы Украины в страны Африки). Взамен – Незалежная получит "стратегически важные вещи", мечтает Гончаренко. Ранее пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в украинских военных кругах сообщало о кадровом голоде в ВСУ. Добровольцев почти нет, военкоматы работают плохо, наступила зима, которая ещё более усложнит ситуацию на фронте.До этого в Офисе президента Украины высказались о непригодности 54-летних штурмовиков ВСУ.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, гончаренко, нардеп, верховная рада, всу, сша, китай, тайвань