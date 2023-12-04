Депутат Рады предложил украинцам воевать с Китаем за Тайвань - 04.12.2023 Украина.ру
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Депутат Рады предложил украинцам воевать с Китаем за Тайвань
Депутат Рады предложил украинцам воевать с Китаем за Тайвань - 04.12.2023 Украина.ру
Депутат Рады предложил украинцам воевать с Китаем за Тайвань
Украине следует поменять стратегию на международном уровне, в том числе, за счёт участия жителей страны в "любых конфликтах на стороне США". Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Украины от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко
2023-12-04T22:52
2023-12-04T22:52
новости
украина
гончаренко
нардеп
верховная рада
всу
сша
китай
тайвань
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По его словам, система защиты так называемых европейских ценностей Европы не работает. Украине необходимо взять обязательство воевать на стороне США и оказать военную помощь Тайваню в случае атаки Китая в обмен на инвестиции. По такому же принципу он предлагает организовать сотрудничество с Францией (ввести Вооружённые силы Украины в страны Африки). Взамен – Незалежная получит "стратегически важные вещи", мечтает Гончаренко. Ранее пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в украинских военных кругах сообщало о кадровом голоде в ВСУ. Добровольцев почти нет, военкоматы работают плохо, наступила зима, которая ещё более усложнит ситуацию на фронте.До этого в Офисе президента Украины высказались о непригодности 54-летних штурмовиков ВСУ.
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новости, украина, гончаренко, нардеп, верховная рада, всу, сша, китай, тайвань
Новости, Украина, Гончаренко, нардеп, Верховная Рада, ВСУ, США, Китай, Тайвань

Депутат Рады предложил украинцам воевать с Китаем за Тайвань

22:52 04.12.2023
 
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Украине следует поменять стратегию на международном уровне, в том числе, за счёт участия жителей страны в "любых конфликтах на стороне США". Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Украины от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко
По его словам, система защиты так называемых европейских ценностей Европы не работает. Украине необходимо взять обязательство воевать на стороне США и оказать военную помощь Тайваню в случае атаки Китая в обмен на инвестиции.
"Пришло время менять стратегию. Предлагать США военный альянс, в котором принимать обязательства на себя участвовать в любом военном конфликте США. В обмен на гарантии безопасности Украины. Предлагать Японии и Тайваню военный альянс, в котором принимать на себя обязательство участвовать в защите этих двух стран от возможной атаки Китая", – написал нардеп в своём телеграм-канале.
По такому же принципу он предлагает организовать сотрудничество с Францией (ввести Вооружённые силы Украины в страны Африки). Взамен – Незалежная получит "стратегически важные вещи", мечтает Гончаренко.
"Армия – это единственная наша валюта прямо сейчас. К сожалению, никакого НАТО не будет. Отсидеться – не получится", – добавляет украинский политик.
Ранее пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в украинских военных кругах сообщало о кадровом голоде в ВСУ. Добровольцев почти нет, военкоматы работают плохо, наступила зима, которая ещё более усложнит ситуацию на фронте.
До этого в Офисе президента Украины высказались о непригодности 54-летних штурмовиков ВСУ.
 
НовостиУкраинаГончаренконардепВерховная РадаВСУСШАКитайТайвань
 
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